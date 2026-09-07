Google schimbă felul în care folosești Gmail: AI-ul poate căuta în locul tău

Google a lansat oficial funcția Live, o opțiune care permite utilizatorilor să comunice cu AI-ul companiei prin limbaj natural. Funcția este disponibilă acum în Gmail, dar și în alte aplicații Google.

În Gmail Live, utilizatorii pot adresa inteligenței artificiale întrebări punctuale despre informațiile existente în mesajele primite. De exemplu, aceștia pot întreba „Când este următorul eveniment la școală?”, iar conversația poate continua cu o întrebare precum „Am nevoie să aduc ceva la eveniment?”.

Prin această modalitate de interacțiune, căutarea clasică a mesajelor poate fi înlocuită de întrebări formulate firesc, fără utilizarea operatorilor de căutare și fără analizarea individuală a rezultatelor afișate. AI-ul furnizează răspunsuri directe pe baza informațiilor găsite în e-mailuri, însă acuratețea răspunsurilor rămâne dependentă de informațiile furnizate de sistem, potrivit celor realtate de Reuters.

Funcția nu se limitează la comunicarea vocală cu AI-ul. Întrebările adresate de utilizator, precum și răspunsurile primite, sunt transcrise, astfel încât conversația să poată fi urmărită și în format text.

Răspunsurile generate de AI pot conține și link-uri atunci când acestea sunt necesare pentru informația solicitată. Astfel, interacțiunea vocală este însoțită de o reprezentare textuală a conversației.

Funcția Live nu este disponibilă doar în Gmail. Aceeași facilitate poate fi utilizată și în Google Docs, procesorul de texte al companiei, unde AI-ul poate contribui la formarea documentelor și poate căuta informații în conținutul acestora.

În Google Keep, AI-ul poate fi folosit pentru crearea de însemnări și liste, inclusiv liste de cumpărături. Potrivit Google, utilizatorul îi poate cere AI-ului să adauge pe lista de cumpărături ingredientele necesare pentru paste, fără să precizeze în mod individual care sunt acestea.

Într-o astfel de situație, AI-ul trebuie să identifice ingredientele necesare și să le adauge pe lista de cumpărături. Utilizatorul nu este nevoit să enumere fiecare produs pe care dorește să îl cumpere.

Funcția Live a fost lansată inițial în versiune beta, în luna iunie. După perioada de testare, Google a făcut opțiunea disponibilă în aplicațiile menționate.

Accesul la funcție este oferit acum tuturor abonaților, atât pe dispozitivele care folosesc Android, cât și pe cele care folosesc iOS. Live poate fi astfel utilizat pentru interacțiuni vocale cu AI-ul în aplicațiile Google în care facilitatea a fost introdusă.

În Gmail, utilizarea limbajului natural permite formularea unor întrebări despre conținutul mesajelor, în timp ce Docs și Keep folosesc aceeași facilitate pentru operațiuni legate de documente, însemnări și liste.