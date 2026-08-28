Semnal de alarmă din lumea tehnologiei: AI ar putea schimba regulile atacurilor cibernetice
SURSA FOTO: Dreamstime - inteligență artificială, Artificial Intelligence, AI
Peste 100 de companii din industria tehnologiei și din alte sectoare cer măsuri rapide pentru consolidarea securității cibernetice, pe fondul extinderii utilizării inteligenței artificiale de către atacatori.
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Printre semnatarii apelului se află OpenAI, Anthropic, Microsoft, Alphabet și Amazon. Companiile avertizează că atacurile cibernetice realizate cu ajutorul AI ar putea deveni mult mai frecvente în următoarele luni, relatează CNBC.
Lista semnatarilor include și Broadcom, Cloudflare, CrowdStrike, IBM, Oracle, Mastercard, Visa, General Motors și Shopify. Potrivit companiilor, există o perioadă limitată în care guvernele și sectorul privat pot acționa pentru întărirea infrastructurii digitale. Modelele de inteligență artificială devin tot mai performante, iar evoluția lor ar putea spori capacitățile disponibile atacatorilor.
Apelul adresat autorităților pune accent pe accesul anticipat la modele AI mai puternice pentru organizațiile considerate de încredere. Acestea ar urma să utilizeze tehnologiile pentru identificarea vulnerabilităților și dezvoltarea unor mecanisme de protecție mai eficiente. Companiile susțin, de asemenea, că securitatea cibernetică trebuie să devină o prioritate la nivelul conducerii organizațiilor.
Companiile cer acces anticipat la modele AI
Solicitarea apare pe fondul utilizării deja existente a modelelor lingvistice avansate de către infractorii cibernetici. Tehnologiile bazate pe inteligență artificială sunt folosite pentru susținerea unor atacuri îndreptate împotriva organizațiilor, ceea ce a determinat noi avertismente din partea autorităților și a industriei tehnologice.
În luna iunie, alianța de informații „Five Eyes”, formată din Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă, avertiza că dezvoltarea inteligenței artificiale este pe cale să schimbe fundamental securitatea cibernetică. Avertismentul a venit într-un context în care instrumentele AI continuă să evolueze, iar accesul la astfel de tehnologii se extinde.
Companiile care au semnat apelul consideră că următoarele luni reprezintă o perioadă importantă pentru pregătirea sistemelor de protecție. Potrivit acestora, tehnologiile AI care pot spori capacitatea atacatorilor trebuie utilizate rapid și pentru întărirea securității digitale.
Un obiectiv menționat în scrisoare este automatizarea apărării cibernetice și dezvoltarea unor sisteme capabile să răspundă mai eficient vulnerabilităților. Pentru acest lucru, organizațiile de încredere ar trebui să poată testa din timp modele AI mai avansate și să folosească rezultatele pentru dezvoltarea unor mecanisme de apărare.
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