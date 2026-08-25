Roboții umanoizi aleargă, joacă fotbal și execută arte marțiale. Marile companii pregătesc următoarea revoluție după AI

Roboții umanoizi participă săptămâna aceasta, în China, la o competiție mondială care le testează viteza, echilibrul și coordonarea. Imaginile de la Beijing au devenit rapid populare în mediul online, însă probele au scos la iveală și limitele actualei tehnologii. În timp ce producătorii caută aplicații comerciale concrete, investitorii încep să privească robotica umanoidă drept următoarea mare piață după inteligența artificială generativă. Evoluția acestei industrii este analizată de Bogdan Maioreanu, analist și comentator de piață al eToro.

Roboții umanoizi înscriși la Jocurile Mondiale desfășurate în China se întrec pe pista de atletism și pe un teren de fotbal în miniatură, aleargă, sar în înălțime și încearcă să doboare recorduri. Unul dintre ei a reușit chiar să depășească recordul de viteză pe 100 de metri stabilit de Usain Bolt.

Performanțele mecanice sunt însă însoțite de numeroase momente în care competiția se transformă într-un spectacol comic. Unii roboți se lovesc cu putere de zidul din saltele amplasat pentru a le amortiza impactul, își caută echilibrul prin mișcări nesigure, cad pe pistă sau chiar iau foc.

Alte modele răstoarnă obiectele întâlnite în sală, iar pe terenul de fotbal unii dintre roboți par să evite mingea în loc să o urmărească. În apropierea lor se află permanent operatori cu telecomenzi, pregătiți să preia controlul atunci când mașinile nu mai execută corect comenzile.

Utilitatea practică a acestor mașini este încă redusă, în timp ce efectul de noutate produs de demonstrațiile publice începe să se estompeze. Conceptul care susține dezvoltarea lor presupune folosirea roboților pentru activitățile repetitive din fabrici, fără ca întreprinderile să fie obligate să-și reconstruiască spațiile de producție.

Informațiile disponibile despre rezultatele obținute de roboții umanoizi în fabrici rămân însă limitate. Un alt domeniu vizat este îngrijirea persoanelor în vârstă, o piață importantă mai ales în regiunile afectate de îmbătrânirea accelerată a populației.

Nici în această zonă tehnologia nu a ajuns încă la nivelul necesar pentru o utilizare extinsă. Numeroși roboți întâmpină dificultăți atunci când trebuie să sorteze și să împăturească rufele curate sau să execute diferite activități casnice la un standard adecvat.

Producătorii chinezi au încercat să arate că tehnologia poate depăși etapa demonstrațiilor realizate pentru public. În cadrul unei conferințe organizate miercurea trecută la Beijing, companiile au prezentat roboți care sortează colete, ambalează telefoane mobile și oferă ajutor la treburile casnice. Trecerea către o utilizare comercială mai largă se află însă abia la început.

Domeniul roboticii începe să atragă tot mai mult atenția investitorilor, iar evoluția companiei chineze Unitree pe bursă indică amploarea așteptărilor create în jurul acestei industrii. Acțiunile societății au urcat cu 629% după listarea de săptămâna trecută, atingând un nivel maxim de 1.100 de yuani, față de prețul de 150,8 yuani stabilit în oferta publică inițială.

Titlurile Unitree au încheiat prima ședință bursieră la 845 de yuani, cu aproximativ 460% peste prețul ofertei. Ulterior, cotația a coborât, iar ieri se situa în jurul nivelului de 600 de yuani.

Creșterea puternică sugerează că investitorii consideră robotica umanoidă o posibilă nouă frontieră tehnologică după inteligența artificială generativă. Interesul nu mai este îndreptat exclusiv spre modelele software, ci și spre sisteme de inteligență artificială capabile să acționeze direct în lumea fizică.

Roboții dezvoltați de Unitree demonstrează în prezent capacități mecanice și o serie de abilități, multe dintre ele bazate pe acțiuni programate. Mașinile pot să danseze, să meargă, să execute mișcări de arte marțiale și să realizeze sarcini simple, însă utilizarea lor comercială se află încă într-o etapă incipientă.

Compania colaborează cu dezvoltatorul de inteligență artificială DeepSeek pentru a îmbunătăți „creierele” roboților și pentru a trece la modele mai complexe. Unitree a anunțat că a livrat anul trecut peste 5.500 de roboți umanoizi, deși folosirea pe scară largă a acestor mașini în activități comerciale nu este încă o realitate.

Veniturile companiei s-au majorat de patru ori în 2025 și au depășit 252 de milioane de dolari. Profitul net s-a situat la aproximativ 41 de milioane de dolari, rezultate încă modeste în comparație cu cele raportate de marii actori ai industriei tehnologice.

„Deocamdată, roboții Unitree arată capabilități mecanice și ceva abilități, multe scriptate, de la a dansa sau merge, până la a executa mișcări de arte marțiale și a performa acțiuni simple, dar utilitatea comercială este abia la început. Un parteneriat cu compania de inteligență artificială DeepSeek urmărește să îmbunătățească „creierele” roboților, trecând la modele mai complexe. Unitree a declarat că a livrat peste 5.500 de roboți umanoizi anul trecut, deși utilizarea comercială pe scară largă a acestor mașini se află încă într-un stadiu incipient”, spune Bogdan Maioreanu, analist și comentator de piață al eToro.

Interesul manifestat de investitori indică însă faptul că evaluarea Unitree nu se bazează doar pe numărul actual de roboți vânduți sau pe rezultatele financiare înregistrate până acum. Cumpărătorii de acțiuni mizează și pe accesul la o piață a roboticii care ar putea deveni mult mai mare în anii următori.

Unitree se confruntă cu o concurență susținută de companii puternice și de investitori cu resurse financiare considerabile. Printre principalii actori ai pieței roboților umanoizi se numără Tesla, Figure AI, companie care colaborează cu BMW, Boston Dynamics, aflată în proprietatea Hyundai, Agility Robotics și Apptronik, societate în care Google este unul dintre investitori.

Resursele financiare sunt esențiale în această industrie, deoarece trecerea de la mișcările programate la funcționarea autonomă în medii imprevizibile presupune cercetare îndelungată și investiții foarte mari. Jocurile organizate la Beijing au demonstrat că abilitățile mecanice ale roboților au evoluat vizibil, dar atingerea unui nivel de îndemânare comparabil cu cel uman rămâne un obiectiv îndepărtat și costisitor.

Bogdan Maioreanu, analist și comentator de piață al eToro, are o experiență de peste 20 de ani în serviciile financiare și în investiții, precum și experiență în jurnalism. A ocupat mai multe funcții de conducere în zona de Corporate Banking la Raiffeisen Bank și OTP Bank, după care a trecut în consultanță de afaceri și a lucrat pentru companii printre care se numără IBM România. Bogdan Maioreanu deține un Executive MBA obținut la Asebuss și Washington University.

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