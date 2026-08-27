Nici Franța nu este pregătită pentru atacurile masive cu drone ieftine. Șeful armatei cere schimbarea strategiei

Franța nu dispune încă de suficiente arme ieftine, produse în cantități mari, pentru a răspunde eficient unor atacuri masive cu drone. Generalul Fabien Mandon, șeful Statului Major al Apărării, avertizează că actualul model, bazat în mare parte pe sisteme sofisticate și costisitoare, trebuie adaptat la noile amenințări.

Una dintre marile probleme cu care se confruntă armatele occidentale este diferența dintre costul unei amenințări și cel al armei folosite pentru neutralizarea acesteia.

Generalul Fabien Mandon a avertizat miercuri că Franța nu este încă pregătită să facă față la scară mare unor amenințări precum dronele Shahed de fabricație iraniană.

În cadrul unui eveniment organizat de Medef, principala organizație patronală din Franța, șeful armatei franceze a explicat că adversarii au dezvoltat numeroase soluții ieftine, capabile să pună presiune asupra actualelor modele de apărare.

Mandon a precizat că situația nu este una catastrofală, în condițiile în care Franța se află în continuare în timp de pace. Tocmai această perioadă trebuie însă folosită pentru schimbarea modului în care sunt pregătite și echipate forțele armate, transmite Politico.

Războiul din Ucraina a evidențiat una dintre vulnerabilitățile importante ale armatelor NATO. Arsenalele occidentale au fost construite în jurul unor rachete și sisteme tehnologice sofisticate, unele dintre acestea având costuri de câteva milioane de euro pentru fiecare interceptor.

În același timp, acestea pot ajunge să fie folosite pentru distrugerea unor drone care costă doar câteva zeci de mii de euro.

O astfel de diferență devine dificil de susținut financiar atunci când adversarul poate lansa simultan un număr mare de aparate fără pilot.

Forțele aeriene franceze s-au confruntat recent cu această problemă, folosind rachete costisitoare pentru interceptarea unor drone iraniene îndreptate către state din Golf.

Din acest motiv, reducerea așa-numitului „cost per kill”, adică suma cheltuită pentru neutralizarea unei amenințări, a devenit o prioritate.

Problema nu se limitează însă la prețul armamentului. Generalul Fabien Mandon avertizează și asupra capacității industriei franceze de apărare de a produce suficiente sisteme pentru contracararea atacurilor de saturație.

Potrivit acestuia, armele defensive ale Franței nu sunt fabricate în prezent în volume suficient de mari pentru oprirea unor asemenea valuri de atacuri.

În paralel, generalul încearcă să accelereze integrarea dronelor în forțele armate franceze.

Schimbarea presupune astfel atât găsirea unor metode mai ieftine de neutralizare a dronelor inamice, cât și extinderea utilizării propriilor sisteme fără pilot.

Industria franceză de apărare încearcă deja să răspundă acestei probleme. Companii tradiționale din sectorul militar, precum MBDA, dar și firme mai noi precum Alta Ares și Harmattan AI lucrează la soluții cu un cost mai redus, care să poată fi fabricate în cantități mari.

Mandon consideră că industria de apărare trebuie să devină mai flexibilă și să reacționeze mai rapid la schimbările de pe câmpul de luptă.

Șeful armatei franceze a cerut companiilor din domeniu să fie mai ambițioase și mai adaptabile într-un mediu în care adversarii își modifică rapid tacticile și tehnologiile.