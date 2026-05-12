În cadrul vizitei, amiralul a subliniat rolul strategic al României în arhitectura de securitate a NATO, apreciind contribuția țării la consolidarea apărării colective și cooperarea strânsă dintre forțele aliate. El a evidențiat importanța NATO Multinational Corps South-East, cu sediul la Sibiu, care asigură coerența operațională între planurile de apărare naționale și cele ale Alianței, sprijinind integrarea forțelor aliate pe Flancul Estic.

De asemenea, România găzduiește o Forță Terestră Înaintată a NATO la Cincu, sub conducerea Franței, cu participarea Belgiei, Luxemburgului și Spaniei. În acest cadru, aliații desfășoară exerciții și antrenamente alături de Forțele Armate Române, cu scopul de a crește nivelul de pregătire, eficiența logisticii și capacitatea de reacție în situații de criză. Un exemplu menționat este exercițiul DACIAN FALL 25, la care au participat aproximativ 5.000 de militari din mai multe state aliate, sub conducerea Armatei Române, pentru îmbunătățirea interoperabilității și întărirea apărării colective.

Amiralul Dragone a subliniat că NATO este pregătită să răspundă rapid oricărei amenințări, în contextul în care în ultimii trei ani peste 60 de drone rusești au încălcat spațiul aerian, naval și terestru al României și al Alianței. El a precizat că aceste acțiuni sunt considerate periculoase și inacceptabile, iar NATO are deja o postură robustă pe Flancul Estic.

„România este un aliat valoros și cheie timp de peste 20 de ani, iar contribuțiile sale pe Flancul Estic și în întreaga Alianță continuă să fie vitale. Și suntem cu adevărat recunoscători pentru asta. Suntem conștienți că provocările globale de astăzi sunt prea mari pentru ca orice națiune să le poată aborda singură. Acesta este motivul pentru care Cartierul General al Corpului Multinațional NATO Sud-Est (MNCSE), cu sediul la Sibiu, facilitează coerența operațională între planurile de apărare naționale și aliate, precum și o mai bună integrare cu forțele aliate, pentru a sprijini arhitectura de securitate pe Flancul Estic. România găzduiește, de asemenea, una dintre Forțele Terestre Înaintate ale NATO la Cincu, sub conducerea Franței, cu contribuții cheie din Belgia, Luxemburg și Spania. Aliații se antrenează continuu și fac exerciții cu Forțele Armate Române, extrem de capabile, pentru a îmbunătăți gradul de pregătire, a eficientiza logistica și a se asigura că acestea sunt pregătite în cazul în care descurajarea noastră va fi vreodată contestată. Exercițiul DACIAN FALL 25 de anul trecut este un exemplu în acest sens. Acest exercițiu de apărare națională, condus de Armata Română, a implicat aproximativ 5.000 de militari din mai multe state aliate, cu obiectivul de a spori întărirea rapidă, interoperabilitatea și apărarea colectivă. Prin urmare, mesajul nostru este clar: Suntem mai puternici împreună", a spus Giuseppe Cavo Dragone.

Oficialul a oferit ca exemplu misiunea Eastern Sentry, în cadrul căreia, pe 13 martie, două avioane germane Eurofighter Typhoon au fost alertate în România, alături de aeronave F-16 românești, pentru a demonstra capacitatea de reacție rapidă a Alianței. El a explicat că NATO își consolidează apărarea, inclusiv prin testarea unor sisteme integrate pentru detectarea și neutralizarea amenințărilor aeriene, precum și prin colaborarea cu sectorul privat pentru dezvoltarea tehnologiilor anti-dronă.

Totodată, Alianța folosește mecanisme de achiziții pentru a accelera dezvoltarea de capabilități eficiente și continuă exercițiile și testele pentru adaptarea la noile tehnologii. Dragone a subliniat că NATO rămâne angajată în descurajarea agresiunii și în apărarea fiecărui centimetru de teritoriu aliat.

„Rusia a încălcat frecvent spațiul nostru aerian de-a lungul Flancului Estic, iar aceste acțiuni sunt periculoase și inacceptabile. NATO are deja o postură robustă în regiune, iar răspunsurile noastre rapide și decisive la incursiunile din trecut sunt o dovadă în acest sens. De exemplu, după cum știți, pe 13 martie, în România, două avioane germane Eurofighter Typhoon au fost alertate în cadrul misiunii Eastern Sentry – o activitate multi-domeniu care sporește vigilența NATO de-a lungul întregului Flanc Estic – alături de avioane F-16 românești. Acest lucru a demonstrat încă o dată disponibilitatea noastră de a descuraja și apăra prin acțiuni rapide, decisive și colective pentru a ne proteja populațiile și teritoriul. Ne consolidăm și mai mult apărarea, pe măsură ce tragem învățăminte din experiențele Ucrainei pe câmpul de luptă și luăm în considerare cele mai recente evoluții tehnologice. În acest sens, testăm în prezent sisteme integrate care vor ajuta la detectarea, urmărirea și neutralizarea amenințărilor aeriene. În același timp, vom efectua mai multe exerciții, încercări, teste și evaluări cu sectorul privat, astfel încât să putem dezvolta cele mai bune modalități de a contracara amenințarea dronelor folosind tehnologii de ultimă generație. Mai mult, vom continua să folosim mecanismele noastre de achiziții pentru a ajuta Aliații să dezvolte și să obțină rapid capabilități eficiente din punct de vedere al costurilor. Vă pot asigura că Alianța rămâne pe deplin angajată în descurajarea oricărei agresiuni și vom rămâne vigilenți și pregătiți să apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a mai spus amiralul.

În ceea ce privește prezența militară în regiune, el a arătat că, după invazia Rusiei în Ucraina, NATO și-a întărit semnificativ forțele pe Flancul Estic, inclusiv în zona Mării Negre. A fost menționată modernizarea și extinderea Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu ca exemplu al acestei consolidări. De asemenea, operațiunile comune de contracarare a minelor desfășurate de România, Bulgaria și Turcia sunt considerate esențiale pentru securitatea navigației și interoperabilitatea aliaților.

Un alt exemplu de activitate NATO este operațiunea Eastern Sentry, care acoperă întreg Flancul Estic, inclusiv Marea Neagră.

„Ca răspuns la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, ne-am sporit semnificativ prezența militară de-a lungul Flancului Estic, inclusiv în regiunea Mării Negre, cu sprijinul tuturor aliaților. În România, modernizarea și extinderea Bazei Aeriene „Mihail Kogălniceanu”, de-a lungul anilor, este un exemplu în acest sens. Aliații lucrează, de asemenea, îndeaproape pentru a salvgarda și proteja libertatea navigației în Marea Neagră. De exemplu, prin operațiuni și exerciții comune de contracarare a minelor, marinele aliate bulgară, română și turcă lucrează umăr la umăr, asigurând libertatea navigației, sporind interoperabilitatea și consolidând apărarea colectivă. În cele din urmă, noile activități operaționale fac deja diferența prin adăugarea și conectarea mai bună a mijloacelor puse la dispoziție de aliați. Un exemplu este Eastern Sentry, care se întinde pe întregul Flanc Estic, inclusiv Marea Neagră”, a mai spus acesta.

Referitor la ajustările de trupe și la discuțiile privind contribuția Statelor Unite, amiralul a precizat că modificările de postură militară sunt normale, iar aliații europeni și Canada și-au asumat creșterea investițiilor în apărare. El a menționat acordul de la summitul NATO de la Haga privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare și transferul unor responsabilități de comandă de la SUA către statele europene, subliniind că NATO lucrează pentru menținerea unei capacități credibile de descurajare și apărare.

În privința Rusiei, Dragone a reiterat că aceasta rămâne pe termen lung cea mai importantă amenințare la adresa securității euro-atlantice, prin acțiuni convenționale, cibernetice și hibride, menite să destabilizeze Alianța. El a afirmat că economia Rusiei este orientată spre război, iar forțele sale sunt în proces de reînarmare și reconstrucție rapidă.

„Ajustările la postura forțelor naționale ale Aliaților nu sunt neobișnuite. În orice caz, aliații europeni și Canada sunt de acord asupra necesității de a investi mai mult în apărare și de a-și asuma o parte mai echitabilă din responsabilitatea pentru securitatea noastră comună. Observăm deja progrese tangibile, cum ar fi acordul aliaților la Summitul NATO de anul trecut de la Haga, de a investi 5% din PIB (pentru sectorul Apărării) și transferul unor responsabilități de comandă de la SUA către aliații europeni. Viitorul Summit de la Ankara va fi o oportunitate de a evalua poziția noastră în ceea ce privește aceste progrese. În sens mai larg, autoritățile NATO și SUA sunt în strânsă legătură cu privire la postura noastră generală pentru a ne asigura că NATO își păstrează o capacitate credibilă de descurajare și apărare. Alianța are planuri de apărare robuste și lucrăm pentru a ne asigura că menținem forțele și capacitățile adecvate pentru a descuraja și a ne apăra reciproc. Rămânem încrezători în capacitatea noastră de a ne asigura descurajarea și apărarea, pe măsură ce această trecere către o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic continuă”, a spus amiralul Giuseppe Cavo Dragone.

În același timp, NATO continuă să monitorizeze atent activitatea militară rusă și să își mențină postura defensivă. Amiralul a subliniat că Alianța nu caută confruntarea, dar este pregătită să răspundă oricărei amenințări printr-o abordare unitară și de tip 360 de grade, pentru apărarea colectivă a tuturor statelor membre.