Ucraina își extinde industria de apărare, dar se lovește de o problemă majoră: lipsa oamenilor

Industria de apărare a Ucrainei se dezvoltă într-un ritm fără precedent, susținută de investiții masive și de nevoile războiului. Totuși, expansiunea rapidă scoate la iveală o vulnerabilitate majoră: lipsa specialiștilor. Companiile din Ucraina recrutează agresiv, majorează salariile și caută soluții pentru a acoperi deficitul de personal calificat.

Lipsa forţei de muncă devine unul dintre cele mai mari blocaje în calea extinderii producţiei de armament a Ucrainei şi a accelerării inovaţiei, spun experţii din industrie consultaţi de Bloomberg.

Investiţiile de zeci de miliarde de dolari şi cererea generată de război au alimentat înfiinţarea a mii de companii în industria de apărare din Ucraina. Cu toate acestea, oferta de lucrători nu a reuşit să ţină pasul cu nevoile tot mai mari ale sectorului.

Iurii Faraponov, directorul operaţional al BlueBird Tech, a declarat că firma sa nu poate răspunde unor solicitări venite din prima linie, deoarece nu are suficienţi ingineri. O altă companie a „furat” recent un director de producţie oferindu-i de trei ori salariul său anterior, împreună cu o locuinţă plătită, a declarat Sergii Vysotskyi, vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Industriilor de Apărare din Ucraina.

Unele companii au ajuns să caute specialişti care au ieşit la pensie şi să îi convingă să se întoarcă la muncă.

„Piaţa se confruntă cu ceva asemănător canibalismului intern: continuăm să contactăm aceleaşi persoane iar şi iar şi folosim toate instrumentele pentru a le recruta”, a declarat Marta Khrypiak, de la agenţia de recrutare Lobby X.

Populaţia activă a Ucrainei se micşorează de câteva decenii şi a scăzut şi mai brusc după invazia rusească din 2022. Milioane de oameni au fugit în străinătate, în timp ce alţii s-au alăturat armatei.

În industria de apărare, deficitul de personal afectează direct strategia Ucrainei de a compensa dezavantajul în materie de soldaţi de pe câmpul de luptă prin dezvoltarea tehnologiei. Pe măsură ce producţia de armament şi inovaţia militară se extind, lipsa specialiştilor riscă să limiteze capacitatea industriei de a răspunde cererii generate de război.

Un sondaj realizat în aprilie în rândul a 27 de companii din industria de apărare, realizat de agenţia de recrutare CORE Team, a constatat că firmele şi-au mărit cu peste 50% forţa de muncă, angajând împreună mii de oameni într-un singur an. Toate companiile se aşteptau să se extindă în continuare, însă au semnalat existenţa unei lipse de candidaţi calificaţi.

Problemele de pe piaţa muncii din industria de apărare au apărut pe fondul unor dificultăţi mai vechi. Chiar şi înainte de război, învăţământul tehnic şi vocaţional devenise mai puţin popular în Ucraina, iar mulţi specialişti au plecat în străinătate pentru locuri de muncă mai bine plătite, a spus Vysotskyi.

Numărul profesioniştilor este în creştere pe măsură ce oamenii se recalifică, a declarat Anna Korol, director executiv al echipei CORE, dar industria se dezvoltă mult mai rapid decât oferta.

Unele specialităţi, precum dezvoltatorii de hardware, specialiştii în radiofrecvenţă şi antene sau chimiştii necesari pentru fabricarea explozibililor, sunt atât de rare încât recrutorii spun că îi cunosc efectiv pe toţi candidaţii disponibili.

„Nu mai poţi recruta mulţi oameni prin intermediul anunţurilor de angajare, toată lumea a fost deja angajată”, susţine Vysotskyi.

Lipsa de personal este deosebit de dăunătoare inovaţiei, sunt de părere mai mulţi reprezentanţi ai industriei, deoarece armele devin mai sofisticate şi necesită o expertiză mai specializată. În plus, chiar şi atunci când o companie poate găsi suficienţi sudori şi montatori, de exemplu, există prea puţini manageri de producţie şi ingineri de proces pentru a supraveghea şi extinde liniile de fabricaţie, afirmă Vysotskyi.

Atunci când o companie trebuie să respecte un termen limită strâns, titlurile posturilor pot deveni irelevante. Contabilii şi lucrătorii în resurse umane pot fi chemaţi să ajute la asamblarea dronelor sau la încărcarea transporturilor, arată Marta Khrypiak. Nu există un echilibru între viaţa profesională şi cea personală, a adăugat ea, cu ore lungi de lucru la locurile de producţie vizate de atacurile ruseşti.

Această situaţie duce la un număr tot mai mic de candidaţi. Posturile vacante în domeniul tehnologiei de apărare au atras în iulie doar o medie de 1,5 până la 3,8 candidaturi pe DOU.ua, o platformă populară de locuri de muncă în domeniul tehnologiei, comparativ cu zeci de candidaturi pentru posturi civile în domeniul software.

Dar lucrătorilor din industrie le pasă că clientul lor final este un soldat de pe front, a spus Faraponov.

„Când compari ritmul tău de lucru cu ritmul armatei, nu prea ai chef să te plângi”, a adăugat el.

Sentimentul că ai un scop în viaţă îi împinge adesea pe oameni către industria de apărare, potrivit recrutorilor, dar există şi avantaje tangibile. Aproape nouă din zece companii au majorat salariile faţă de anul precedent, conform sondajului CORE Team, pentru a rămâne competitive.

Companiile din industria de apărare recrutează agresiv specialişti din Ucraina şi încearcă să îi convingă pe alţii să revină din străinătate, spun experţii din domeniu. În acelaşi timp, persoanele cu expertiză rară ajung uneori să lucreze simultan pentru mai mulţi producători.

În plus, bărbaţii care lucrează în companiile de apărare şi au vârsta necesară pentru a fi chemaţi pe front beneficiază de o scutire de la recrutare. Aceste măsuri contribuie la menţinerea personalului într-un sector în care deficitul de specialişti reprezintă una dintre principalele probleme.

Pe de altă parte, oportunităţile de avansare în carieră sunt de neegalat pentru Ucraina, spun recrutorii. Un exemplu este Iurii Faraponov, care a lucrat în marketing înainte de a se alătura BlueBird Tech în 2024 pentru a asambla drone într-un atelier asemănător unui garaj.

În doar doi ani, pe măsură ce compania s-a dezvoltat, Faraponov a ajuns să conducă producţia într-o fabrică, iar ulterior a devenit directorul operaţional al companiei. O astfel de evoluţie profesională rapidă nu este neobişnuită în Ucraina, unde extinderea accelerată a industriei de apărare creează oportunităţi importante pentru angajaţii dispuşi să îşi schimbe domeniul şi să îşi asume responsabilităţi noi.