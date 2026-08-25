Gamescom 2026 își deschide porțile pentru pasionații de jocuri video: peste 800 de jocuri video, dar fără „GTA VI”

Gamescom 2026 deschide porțile la Köln cu peste 800 de jocuri și nume uriașe ale industriei, însă marele absent este chiar „GTA VI”. În timp ce fanii așteaptă noile lansări, industria traversează o perioadă dificilă, marcată de concedieri, costuri în creștere și o piață tot mai aglomerată.

Gamescom, cel mai mare salon de jocuri video din Europa, începe marți seara la Köln, în Germania. Evenimentul se desfășoară fără prezentarea blockbusterului „Grand Theft Auto VI” (GTA VI), a cărui lansare, programată pentru luna noiembrie, este așteptată cu nerăbdare și ar putea contribui la revitalizarea unei industrii aflate în dificultate.

Profesioniștii din domeniu, jurnaliștii și fanii vor avea ocazia să își facă o primă impresie despre ediția din acest an în cadrul serii de deschidere. Începând cu ora 20:00, organizatorii vor dezvălui noi jocuri, în timpul unui spectacol care va dura aproape două ore.

Anul trecut, aproximativ 360.000 de persoane au trecut pe culoarele impunătorului centru expozițional Koelnmesse, gazda unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei jocurilor video. Numărul participanților s-a apropiat de recordul înregistrat înainte de pandemia de Covid-19, când evenimentul a atras circa 370.000 de vizitatori.

Începând de miercuri, vizitatorii, dintre care unii vor veni costumați, vor putea testa cele mai noi jocuri pe câteva sute de stații demo.

Potrivit organizatorilor, ediția Gamescom din 2026 va reuni peste 1.600 de expozanți și va prezenta mai mult de 800 de jocuri. Printre companiile participante se numără gigantul japonez Nintendo, care va prezenta titluri precum „Nintendo Switch Sports Resort”, în timp ce Microsoft, prin divizia Xbox, va dezvălui viitoarele sale lansări majore, „Call of Duty: Modern Warfare 4” și „Gears of War: E-Day”.

La fel ca anul trecut, compania japoneză Sony a ales să nu participe la Gamescom. O altă absență importantă este „Grand Theft Auto VI”. Studioul american Rockstar Games continuă să ofere informații limitate înaintea lansării programate pentru 19 noiembrie, însă „previzualizarea extinsă” a jocului, difuzată joi seara pe Netflix, promite să atragă temporar atenția departe de evenimentele de la Gamescom.

În ciuda acestor absențe, oferta de jocuri rămâne una foarte bogată. Pentru a evita concurența cu „GTA VI”, mulți editori au ales să își programeze lansările în lunile septembrie și octombrie, ceea ce ar putea provoca un blocaj rar întâlnit în industria jocurilor video. Situația pune o presiune suplimentară asupra bugetelor jucătorilor, deja afectate de creșterea prețurilor la console și componente pentru computere.

Unul dintre factorii care contribuie la aceste scumpiri este creșterea costului cipurilor de memorie, tot mai căutate de dezvoltatorii de inteligență artificială pentru susținerea modelelor lor. În același timp, numărul mare de lansări ridică problema unei piețe tot mai aglomerate.

„Pur şi simplu sunt prea multe jocuri”, a declarat pentru AFP Joost van Dreunen, profesor la Stern School of Business din cadrul Universităţii din New York şi specializat în economia jocurilor video, „iar piaţa este foarte saturată”.

Confruntat cu scăderea investițiilor și cu majorarea bugetelor de producție, sectorul încearcă să își îmbunătățească marjele de profit prin diverse măsuri, potrivit economistului. Printre acestea se numără renunțarea la suporturile fizice, modificarea metodelor de distribuție și reducerea costurilor.

Problemele financiare au avut deja efecte importante asupra angajaților din industrie. Din ianuarie și până în prezent, aproape 10.000 de persoane și-au pierdut locurile de muncă în sectorul jocurilor video, potrivit ASGC Games Industry Layoffs Tracker. Estimările indică faptul că numărul concedierilor ar putea ajunge la 15.000 până la sfârșitul anului 2026, apropiindu-se astfel de recordul stabilit în 2024.