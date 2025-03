În fiecare lună, cazinourile online licențiate ONJN își completează colecția cu sloturi noi. Oferta este una uriașă, dar, spre deosebire de industria jocurilor video, utilizatorii sunt mai predispuși să aleagă producții lansate cu ceva timp în urmă.

Poate fi sentimentul de obișnuință, poate că funcțiile speciale date de acele jocuri sunt de neegalat ori poate este vorba despre faptul că aceste producții le dau un sentiment de bine, mai ales dacă au avut câștiguri la ele. Pe piața din România se pot remarca anumite jocuri peste care anii nu au trecut și rămân în topul preferințelor utilizatorilor.

Burning Hot

Greu de crezut că există vreun pasionat de sloturi online care să nu fi auzit măcar o dată despre acest joc. Burning Hot este un joc extrem de popular. Cu simboluri clasice precum fructe, șeptari, clopoței, dolarul, trifoiul cu patru foi și steaua purpurie, acest joc a câștigat aprecieri din partea utilizatorilor. Este disponibil pe toate platformele licențiate din România și mai mereu pe locul 1 în topul căutărilor, chiar și pe platformele ce oferă jocuri EGT demo.

Book of Ra

Book of Ra este unul dintre cele mai accesate sloturi online din ultimele două decenii. Un joc cu o istorie bogată, care te duce într-un univers aparte. Book of Ra poartă semnătura celor de la Novomatic și este inspirat de mitologia egipteană. Are volatilitate mare și se joacă pe o grilă 5×3, cu 9 linii de plată, iar câștigurile maxime pot atinge până la 10.014 ori miza. Despre Book of Ra se spune că a schimbat multe în industrie și, chiar dacă au trecut mulți ani de la lansare, rămâne relevant și astăzi.

Shining Crown

A trecut mai bine de un deceniu de când EGT (actuala Amusnet Interactive) a lansat slotul Shining Crown, dar acesta continuă să fie apreciat de utilizatori. Câștigul maxim poate ajunge până la 5.000 de ori miza. Cu o volatilitate medie, Shining Crown se adresează atât jucătorilor recreaționali, cât și celor mai experimentați, de tip high rollers. Simbolul Wild al jocului este o coroană, iar funcția Gamble permite jucătorilor să își multiplice câștigurile de până la 35 de ori, prin ghicirea unei cărți de joc.

Starburst

Starburst se remarcă în special prin formatul său inedit. Grafica este chiar futuristă, dacă ne raportăm că slotul a fost lansat tocmai în 2012 de Net Ent. Așadar, un joc cu design inovator și tema retro nu avea cum să treacă neobservat. Jocul se desfășoară într-o lume unică, iar strălucirea vibrantă este un element central al experienței. Muzica adaugă o atmosferă cosmică, transportându-i pe jucători într-un univers paralel. Deși jocul nu include o varietate mare de simboluri, acest aspect contribuie la simplitatea sa, fiind ușor de înțeles. Simbolurile principale sunt pietre colorate, care strălucesc și tremură atunci când începe jocul, iar 7 și BAR completează lista simbolurilor.

Age of Troy

Dezvoltatorii de jocuri de cazino se inspiră adesea din evenimente istorice sau legende celebre, iar multe sloturi sunt bazate pe mitologia egipteană, greacă sau nordică. Un exemplu în acest sens este slotul Age of Troy, creat de EGT și lansat în urmă cu 11 ani. Jocul include funcții de dublaj și rotiri suplimentare, iar simbolurile sale sunt inspirate din Războiul Troian. Cele mai valoroase simboluri sunt Paris și Elena, iar printre celelalte simboluri regăsim corăbii, bănuți de aur și cărți de joc.