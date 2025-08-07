Marius Budai, fost ministru al Muncii, a publicat recent pe Facebook un mesaj în care susține necesitatea introducerii impozitării progresive în România. El argumentează că țara pierde anual aproape 11,8 miliarde de euro din cauza sistemului actual de impozitare, care aplică o cotă unică de 10% indiferent de nivelul veniturilor.

Potrivit fostului ministru, România este una dintre puținele state membre ale Uniunii Europene care menține această taxă fixă, ceea ce înseamnă că un angajat cu salariul minim și o persoană cu venituri de douăzeci de ori mai mari plătesc același procent din venit.

”România este una dintre puținele țări din UE care încă aplică o cotă unică de impozitare a veniturilor personale – 10%, indiferent că vorbim de un angajat pe salariul minim sau de cineva care câștigă de 20 de ori mai mult”, spune acesta,

El propune o reformă fiscală cu trei trepte de impozitare – 6%, 12% și 18% –, care ar asigura taxe foarte mici sau zero pentru cei cu venituri mici, o cotă moderată pentru clasa de mijloc și o contribuție mai mare din partea celor cu venituri ridicate.

În postarea sa, Marius Budai se bazează pe simulările oficiale realizate prin EUROMOD, conform cărora o astfel de schimbare ar crește cu 25% veniturile din impozitul pe venit, adică aproximativ 11,8 miliarde de euro în plus la bugetul național. Totodată, reforma ar reduce inegalitățile sociale, asigurând un venit puțin mai bun celor mai săraci 10% din populație și o contribuție mai echitabilă din partea celor cu venituri mari.

Fostul ministru subliniază că impozitarea progresivă nu reprezintă o penalizare a succesului, ci un act de responsabilitate și solidaritate socială. El atrage atenția că sistemul actual avantajează veniturile din capital și rentele, care sunt slab impozitate, în timp ce salariile profesioniștilor – medici, profesori, ingineri – sunt supuse unor taxe relativ ridicate.

”În plus, studiile arată că un astfel de model poate avea efecte pozitive asupra angajării și economiei, deoarece stimulează consumul intern și reduce sărăcia muncitorilor cu venituri mici”, mai spune el.

În plus, Budai menționează că țări dezvoltate din Uniunea Europeană, precum Germania, Franța sau Olanda, aplică de mult timp sisteme progresive care au contribuit la reducerea disparităților sociale și la dezvoltarea serviciilor publice.

El concluzionează că pentru a asigura un stat funcțional, cu educație, sănătate, infrastructură și siguranță socială, România are nevoie urgentă de un sistem fiscal corect și echitabil.

”Impozitarea progresivă nu este o pedeapsă pentru succes, ci o formă de responsabilitate și solidaritate. Sistemul actual favorizează uneori rentele și veniturile din capital (care sunt slab impozitate), în timp ce salariile – chiar ale medicilor, profesorilor, inginerilor – sunt taxate la sânge. Impozitarea progresivă poate corecta aceste dezechilibre și susține exact pe cei care chiar muncesc și adaugă valoare în economie. Țări dezvoltate precum Germania, Franța sau Olanda și multe altele spre care ne indreptăm privirea de foarte multe ori aplică de ani buni astfel de sisteme, cu rezultate clare în reducerea inegalității și dezvoltarea serviciilor publice”, mai spune el.