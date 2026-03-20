În cadrul evenimentului, reprezentanții ANCOM au explicat că anumite jocuri video pot intra sub incidența Regulamentului DSA, în funcție de funcționalitățile pe care le oferă utilizatorilor.

„În funcţie de interacţiunea pe care o permite fiecare joc video (de exemplu, dacă permite comunicarea între mai mulţi jucători, sau permite particularizarea şi/sau adăugarea de elemente realizate de către jucători, care sunt puse la dispoziţia celorlalţi participanţi la joc), dezvoltatorii de jocuri video pot fi consideraţi platforme online, conform definiţiei din Regulamentul DSA. Pentru a veni în întâmpinarea categoriilor de furnizori a căror activitate intră în sfera de reglementare a DSA, ANCOM a pus la dispoziţia celor interesaţi un chestionar online, cu ajutorul căruia companiile care furnizează servicii destinate societăţii informaţionale pot autoevalua aplicarea Regulamentului DSA la serviciile pe care le furnizează. Acesta este un prim pas pentru determinarea în concret a obligaţiilor ce le revin conform actului legislativ european”, precizează ANCOM într-un comunicat.

Autoritatea a pus la dispoziția companiilor și un instrument de autoevaluare, menit să ajute furnizorii de servicii digitale să înțeleagă dacă intră sub incidența noilor reguli europene.

Un punct important al discuțiilor a fost reprezentat de obligațiile privind protecția minorilor, un obiectiv major la nivelul Uniunii Europene.

Specialiștii au explicat că o platformă poate fi considerată accesibilă minorilor în mai multe situații: dacă termenii de utilizare permit accesul acestora, dacă serviciul este destinat sau folosit în principal de minori sau dacă operatorul deține informații care indică vârsta utilizatorilor.

Aceste criterii devin esențiale pentru stabilirea obligațiilor suplimentare privind siguranța online și protecția datelor.

ANCOM a subliniat că are rolul de a supraveghea furnizorii de servicii intermediare stabiliți în România și de a se asigura că aceștia respectă prevederile europene.

„În cazul nerespectării de către furnizorii de servicii intermediare stabiliţi în România a prevederilor Regulamentului privind serviciile digitale, pot fi aplicate sancţiuni, inclusiv amenzi semnificative”, se menţionează în comunicat.

La workshop au participat reprezentanți ai RGDA, organizație care reunește peste 60 de companii din domeniu, dar și actori relevanți din industria europeană și națională.

Potrivit ANCOM, prezența numeroasă confirmă interesul tot mai mare al industriei pentru modul în care Regulamentul DSA va fi aplicat în România, într-un context în care sectorul jocurilor video este în continuă dezvoltare.