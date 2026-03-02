Diana Stoica a precizat că, de-a lungul a patru ani de activitate parlamentară, USR a inițiat peste zece legi incluse în pachetul „Fără păcănele”, iar măsura interzicerii acestor săli a fost introdusă și în programul de guvernare. Ea a subliniat că, în prezent, autoritățile locale au posibilitatea de a decide să nu autorizeze astfel de săli sau să le limiteze funcționarea doar în anumite zone.

Deputata a atras atenția asupra efectelor grave pe care jocurile de noroc le au asupra persoanelor dependente, arătând că este vorba despre o formă de dependență cu cea mai mare rată de suicid. Potrivit acesteia, unul din cinci oameni care suferă de această dependență are cel puțin o tentativă de sinucidere de-a lungul vieții. Ea a susținut că o asemenea situație nu ar fi existat într-un stat normal, dacă autoritățile nu ar fi fost în complicitate cu industria jocurilor de noroc.

„În prezent, autorităţile locale pot decide să nu autorizeze astfel de săli sau să le limiteze doar în anumite zone. Ceea ce se comercializează în aceste săli este o dependenţă. Şi este dependenţa cu cea mai mare rată de suicid. Unul din cinci oameni care suferă de această dependenţă are cel puţin o tentativă de sinucidere pe parcursul vieţii sale. Într-o ţară normală nu am fi avut niciodată o astfel de situaţie, dacă statul român nu ar fi fost în complicitate cu această industrie”, a spus Diana Stoica.

Locul ales pentru conferința de presă nu a fost întâmplător, a explicat Diana Stoica, deoarece în apropiere se află un bloc la parterul căruia funcționează șase săli de pariuri și case de păcănele. Într-un perimetru de câteva sute de metri există șase școli, un after school, trei grădinițe, o creșă, două biserici și o piață, zonă tranzitată zilnic de părinți care își duc copiii la instituțiile de învățământ. Ea a subliniat că aceste aparate sunt amplasate în mijlocul unui cartier rezidențial, unde locuiesc numeroși bucureșteni, și a evidențiat densitatea mare de unități de învățământ identificate chiar și printr-o simplă căutare online.

„Nu suntem în Las Vegas, pentru că, dacă eram în Las Vegas, nu erau şi casele oamenilor lângă aceste aparate. Înghesuiala aceasta de aparate distrugătoare se află în mijlocul unui cartier rezidenţial. Aici locuiesc şi trăiesc bucureştenii. Avem foarte multe apartamente, foarte multe şcoli. Doar pe raza asta, de câteva sute de metri, am găsit, la o simplă căutare pe Google, şase şcoli”, a mmai spus deputata USR.

Diana Stoica a mai afirmat că aceste aparate produc drame în familiile din România, de la pierderea locuințelor până la numeroase tentative de suicid. Ea a declarat că primește zilnic mesaje de la persoane afectate, care solicită sprijin. Totodată, a susținut că Bucureștiul a devenit invadat de păcănele și case de pariuri și că este anormal ca primarii să nu fi avut până acum niciun cuvânt de spus în privința apariției acestor săli. Deputata a comparat situația cu procedurile necesare pentru deschiderea altor tipuri de afaceri, arătând că legea impunea autorizații pentru activități precum deschiderea unei florării, însă nu oferea autorităților locale posibilitatea de a interveni în cazul sălilor de jocuri de noroc deschise la parterul blocurilor sau în apropierea școlilor.

„Din păcate, trăim într-un oraş care a devenit invadat de păcănele şi de case de pariuri. (…) Într-un oraş normal nu am fi fost niciodată în situaţia asta, în care primarii să nu fi avut nici măcar un cuvânt de spus cu privire la apariţia acestor săli. Este efectiv aberant că, până în acest moment, legea nu te lăsa să deschizi o florărie fără să iei autorizaţie de la primărie, dar primarii şi consiliile locale nu aveau niciun cuvânt de spus cu privire la păcănelele care apăreau peste noapte la parterul blocurilor, lângă şcoli şi peste tot”, a completat ea.

La conferință a participat și deputatul Radu Mihaiu, fost primar al Sectorului 2, care a declarat că sălile de păcănele reprezintă unele dintre cele mai periculoase locuri de socializare. El și-a exprimat convingerea că, odată ce aceste spații nu vor mai fi accesibile în mediul urban, fenomenul atragerii persoanelor către jocurile de noroc va scădea semnificativ.

Consilierul general Dragoș Radu, din partea USR, a afirmat că Bucureștiul nu trebuie să fie un cazinou în aer liber. El a anunțat că proiectul va fi publicat pe site-ul Primăria Municipiului București și va fi supus dezbaterii publice timp de 30 de zile, perioadă în care vor fi invitați la discuții toți factorii vizați. Totodată, USR va face demersuri pentru a obține susținerea majorității din cadrul Consiliul General al Municipiului București, în vederea aprobării proiectului de hotărâre privind interzicerea păcănelelor în Capitală.