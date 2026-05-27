Reguli modificate privind blocarea conturilor bancare. Se poate evalua istoricul cu mulți ani înainte. Decizie CJUE

CJUE a stabilit condițiile în care instanțele din Uniunea Europeană pot dispune emiterea unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare. Decizia vine într-un litigiu care implică operatorul maltez de jocuri de noroc online Mr Green și un jucător din Austria care solicită recuperarea unor sume pierdute. Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene clarifică faptul că judecătorii pot lua în calcul inclusiv acțiuni mai vechi ale debitorului și legislația statului în care acesta este stabilit, atunci când analizează riscul ascunderii activelor.

Cazul analizat de CJUE are la bază un conflict apărut după ce operatorul maltez de jocuri de noroc online Mr Green a fost obligat, la sfârșitul anului 2021, să ramburseze mizele pierdute de un jucător cu reședința în Austria. Instanțele austriece au considerat că societatea nu deținea o licență validă pentru desfășurarea activităților de jocuri de noroc în Austria, iar contractele de joc au fost declarate nule și neavenite.

„Instanța sesizată cu o cerere de emitere a unei ordonanțe asigurătorii europene poate lua în considerare, pentru a stabili dacă se impune de urgență adoptarea unei asemenea ordonanțe, comportamentul debitorului care s-a manifestat cu mai mulți ani înainte de introducerea acestei cereri”, a arătat CJUE.

În condițiile în care compania nu a rambursat sumele respective, jucătorul a sesizat instanțele austriece în anul 2024 și a solicitat emiterea unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare. Cererea a vizat conturile deținute de operatorul de jocuri de noroc în Irlanda, Luxemburg, Malta și Suedia.

Situația a devenit mai complexă după ce, în urma altor hotărâri pronunțate în Austria împotriva companiei, Mr Green a încetat colaborarea comercială cu furnizorul său austriac de servicii de plată încă din anul 2021. Creditorul a susținut în fața instanței că există riscul ca societatea să adopte o strategie similară și în alte state membre ale Uniunii Europene pentru a împiedica executarea creanțelor.

Potrivit argumentelor prezentate în dosar, există temeri că activele ar putea fi transferate în Malta, stat unde, începând din iunie 2023, legislația națională ar limita executarea hotărârilor judecătorești străine împotriva operatorilor de jocuri de noroc care dețin licență malteză.

Având îndoieli privind interpretarea regulamentului european referitor la ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare, Tribunalul Regional pentru Cauze Civile din Viena a solicitat CJUE să clarifice condițiile în care poate fi emisă o astfel de măsură.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a arătat că instanța care analizează o asemenea cerere poate realiza o evaluare globală a tuturor circumstanțelor invocate de creditor pentru a stabili dacă există un risc real ca debitorul să împiedice executarea creanței sau să o îngreuneze în mod semnificativ.

În analiza sa, CJUE a subliniat că judecătorii pot lua în considerare inclusiv comportamente ale debitorului manifestate cu mai mulți ani înainte de introducerea cererii. Astfel, istoricul acțiunilor companiei poate deveni relevant atunci când există suspiciuni privind transferul activelor sau reorganizarea operațiunilor financiare pentru evitarea executării silite.

Curtea a precizat, de asemenea, că instanțele pot ține cont și de existența unei legislații naționale susceptibile să împiedice executarea creanței în statul membru unde este stabilit debitorul.

Hotărârea CJUE are implicații importante pentru litigiile comerciale și civile transfrontaliere din Uniunea Europeană, în special pentru cazurile în care creditorii încearcă să recupereze creanțe de la companii care operează în mai multe jurisdicții.

Prin această interpretare, Curtea consolidează rolul ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare ca instrument de protecție a creditorilor înainte de executarea efectivă a unei hotărâri judecătorești.

Decizia permite instanțelor să analizeze nu doar situația financiară imediată a debitorului, ci și conduita acestuia în timp, inclusiv eventuale mutări comerciale sau financiare considerate relevante pentru evaluarea riscului de sustragere a activelor.

În același timp, CJUE confirmă faptul că diferențele legislative dintre statele membre pot fi luate în calcul atunci când există suspiciuni că anumite norme naționale ar putea împiedica executarea unei creanțe recunoscute într-un alt stat al Uniunii Europene.

Elemente-cheie din decizia CJUE privind ordonanța asigurătorie europeană: