Regatul Unit și Ucraina dezvoltă împreună tehnologii AI pentru apărare. Parteneriatul ar putea avea aplicații dincolo de apărare

Inteligența artificială (IA, Artificial Intelligence, AI) ajunge tot mai aproape de centrul strategiilor militare, iar Ucraina și Regatul Unit fac un pas important în această direcție. Cele două țări își unesc cercetătorii și experții pentru a dezvolta tehnologii AI bazate pe experiența frontului ucrainean, cu posibile aplicații care depășesc însă domeniul apărării.

Regatul Unit și Ucraina au încheiat luni, la Kiev, un parteneriat pentru dezvoltarea în comun a unor instrumente de inteligență artificială (IA, Artificial Intelligence, AI) destinate apărării și securității. Acordul le va permite cercetătorilor britanici să acceseze platformele ucrainene de informații despre front, pentru a contribui la pregătirea unor sisteme militare bazate pe AI.

Parteneriatul a fost semnat de premierul Andy Burnham și de președintele Volodimir Zelenski. Prin acest acord, Regatul Unit devine primul partener extern care primește acces la laboratoarele ucrainene Avengers AI, specializate în dezvoltarea unor tehnologii de inteligență artificială pentru domeniul militar.

În luna august, Ministerul Apărării din Ucraina a anunțat că laboratoarele Avengers AI dispun de seturi de date care includ aproximativ 5 milioane de imagini adnotate de pe front. O mare parte dintre acestea provin din sistemul DELTA al armatei ucrainene, care integrează informații colectate direct din zona de conflict.

Platforma utilizează date furnizate de camere de filmat și senzori amplasați pe frontul ucrainean și include informații despre tancuri, sisteme de artilerie, drone și alte ținte militare. Aceste date pot fi folosite pentru antrenarea și îmbunătățirea sistemelor de inteligență artificială utilizate în operațiuni de apărare și securitate.

În baza documentului semnat luni, Londra și Kievul vor colabora și în cadrul unor proiecte-pilot, inclusiv pentru dezvoltarea unor tehnologii asociate utilizării cablurilor cu fibră optică.

Executivul britanic a precizat că, în prima etapă, parteneriatul se va concentra pe proiecte în domeniul securității și apărării. Acestea vor reuni cercetători, ingineri, companii de tehnologie și experți militari din Regatul Unit și Ucraina, cu scopul de a dezvolta noi soluții bazate pe inteligență artificială.

Potrivit unor oficiali britanici, colaborarea ar putea avea în timp aplicații mult mai largi și ar putea transforma numeroase aspecte ale vieții publice. Printre domeniile care ar putea beneficia de aceste tehnologii se numără controlul traficului aerian și sistemele feroviare.

Premierul Andy Burnham a vizitat luni Kievul, aceasta fiind prima sa deplasare externă de la preluarea mandatului. În timpul vizitei, el s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski și a coprezidat o reuniune a Coaliției de Voință.