Nicușor Dan, Maia Sandu și Volodimir Zelenski, reuniune trilaterală la Chișinău. Ziua Independenței, marcată de o alertă cu drone

Președintele României, Nicușor Dan, se află joi, 27 august, în Republica Moldova, unde participă la manifestările organizate cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței țării. Șeful statului român va avea convorbiri cu Maia Sandu, iar seara este programată o reuniune trilaterală la care va participa și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Evenimentele au loc după o noapte tensionată, în care cinci drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Programul președintelui Nicușor Dan începe în municipiul Cahul. La ora 10:00 este programată o vizită la șantierul Teatrului Republican Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, urmată, de la ora 10:30, de o vizită la Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”.

Ulterior, șeful statului român se va deplasa la Chișinău. La ora 14:35, acesta va fi primit de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Palatul Prezidențial.

Cei doi șefi de stat vor avea atât convorbiri tête-à-tête, cât și discuții oficiale.

De la ora 16:45, Nicușor Dan va participa, alături de Maia Sandu, la parada militară organizată în Piața Marii Adunări Naționale cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova.

Unul dintre cele mai importante momente ale vizitei este programat pentru ora 18:45, când Nicușor Dan, Maia Sandu și Volodimir Zelenski vor participa la o reuniune trilaterală la Palatul Prezidențial din Chișinău.

După discuții, cei trei președinți urmează să susțină, începând cu ora 19:25, declarații comune de presă.

Programul continuă la ora 19:50 cu o cină oferită de Maia Sandu la Reședința de Stat „Nicolae Iorga”.

De la ora 21:10, cei trei lideri vor participa la concertul festiv dedicat Zilei Independenței, organizat în Piața Marii Adunări Naționale.

Ceremoniile dedicate celor 35 de ani de independență au început la Chișinău încă de dimineață. Maia Sandu, premierul Vasile Tofan și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au participat la depuneri de flori la Monumentul „Maica Îndurerată”, din Complexul Memorial „Eternitate”. Au avut loc și depuneri de coroane de flori la statuia lui Ștefan cel Mare și Sfânt.

În mesajul transmis cu această ocazie, Maia Sandu a vorbit despre sacrificiile care au stat la baza constituirii statului independent.

„Datorăm statul nostru oamenilor care au pornit mișcarea de eliberare națională, sacrificiul pe care l-au făcut acești oameni”, a declarat Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a amintit și discuțiile purtate cu foști deputați din primul Parlament.

„Ne-au povestit, ne-au amintit încă o dată cât de greu a fost creat acest stat”, a spus aceasta.

Maia Sandu le-a mulțumit cetățenilor care au contribuit la dezvoltarea țării în cei 35 de ani care au trecut de la proclamarea independenței.

„Astăzi aducem mulțumiri tuturor cetățenilor Republicii Moldova, care de-a lungul celor 35 de ani, prin munca lor onestă, au contribuit la dezvoltarea și consolidarea statului”, a afirmat Maia Sandu. „Felicitări tuturor, la mulți ani, Republica Moldova!”, a adăugat președinta.

În același timp, Maia Sandu a atras atenția asupra provocărilor actuale cu care se confruntă țara.

„Și astăzi independența noastră este pusă la încercare”, a avertizat aceasta, mulțumindu-le celor care „și astăzi protejează statul”.

Cinci drone au survolat neautorizat Republica Moldova

Manifestările de Ziua Independenței au fost precedate de o noapte tensionată. Cinci drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 27 august, pe fondul atacurilor aeriene lansate de Rusia asupra Ucrainei.

Aparatele de zbor au fost detectate în zona de sud-est a țării, iar autoritățile moldovene au monitorizat situația.

„Survolarea neautorizată a spațiului aerian al țării noastre, a avut loc în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra Ucrainei”, a precizat Ministerul Apărării de la Chișinău.

Instituția a anunțat că supravegherea situației continuă.

„Autoritățile naționale, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța populației”, a transmis Ministerul Apărării.

Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991, în contextul destrămării Uniunii Sovietice. Declarația de Independență a fost adoptată cu voturile a 278 de deputați.

„Republica Moldova este un stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi hotărască prezentul şi viitorul fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale”, se arată în Declarația de Independență.

România a recunoscut independența Republicii Moldova la numai câteva ore după proclamarea acesteia, devenind primul stat care a făcut acest lucru.

În 1992, Republica Moldova a devenit membră a Organizației Națiunilor Unite, iar în 1995 a aderat la Consiliul Europei.

Parcursul european a căpătat o nouă dimensiune în 2022, când Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. În luna iunie a aceluiași an a primit statutul de țară candidată, iar în decembrie 2023 Consiliul European a decis deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina.