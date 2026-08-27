Seceta lovește vestul României: producțiile de porumb și floarea-soarelui, în pericol

Seceta și temperaturile extreme pun presiune tot mai mare pe agricultura românească. Vestul țării se află printre cele mai afectate regiuni din Europa, iar culturile de porumb și floarea-soarelui sunt deja lovite puternic.

Vestul României se numără printre regiunile europene cel mai puternic afectate de secetă și temperaturile ridicate din această vară, potrivit celui mai recent buletin MARS publicat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC). Perspectivele pentru culturile de vară s-au deteriorat semnificativ, iar estimările privind producția au fost reduse la nivelul întregii Uniuni Europene.

Specialiștii Comisiei Europene arată că temperaturile ridicate, combinate cu lipsa precipitațiilor, au afectat puternic culturile din vestul României, mai ales în perioadele de înflorire și de formare a producției. Problemele semnalate încă din luna iulie s-au accentuat, fiind observate o acumulare redusă de biomasă, o umplere deficitară a boabelor și uscarea prematură a plantelor.

JRC a inclus vestul țării în categoria zonelor cu impact sever, alături de Ungaria, Slovacia, Cehia, Austria, sudul Germaniei, nordul și centrul Italiei, precum și mai multe regiuni din Franța. Comisia Europeană avertizează că producțiile din aceste zone vor fi semnificativ reduse, iar în unele regiuni există riscul unor pierderi aproape totale ale culturilor.

Situația este deosebit de dificilă pentru culturile de vară, precum porumbul și floarea-soarelui. La nivelul Uniunii Europene, prognozele privind randamentele au fost revizuite în scădere pentru toate aceste culturi, unele estimări fiind cu până la 14% sub media ultimilor cinci ani.

Seceta afectează nu doar culturile agricole, ci și sectorul zootehnic. Productivitatea pășunilor și a suprafețelor acoperite cu iarbă a scăzut considerabil în mai multe regiuni europene, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la disponibilitatea furajelor în perioada următoare și la capacitatea fermierilor de a-și asigura necesarul pentru animale.

Potrivit estimărilor JRC, temperaturile mai scăzute și precipitațiile prognozate în unele zone din vestul și centrul Europei ar putea contribui la ameliorarea condițiilor. În cazul culturilor deja afectate de secetă și temperaturile ridicate, însă, ploile sunt așteptate prea târziu pentru a mai putea recupera pierderile de producție acumulate în ultimele luni.