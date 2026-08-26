Bulgaria înăsprește controalele pentru floarea-soarelui din Ucraina. Fermierii români ar putea câștiga teren

Piața regională a florii-soarelui intră într-o perioadă de incertitudine, după ce Bulgaria a decis să înăsprească verificările pentru marfa provenită din Ucraina. Noile controale pot încetini importurile și pot schimba direcția fluxurilor comerciale, în timp ce fermierii români ar putea beneficia de o cerere mai mare pentru producția locală.

Bulgaria va introduce teste obligatorii pentru fiecare lot de floarea-soarelui importat din Ucraina, pentru verificarea reziduurilor de pesticide. Măsura vine într-un moment în care Bulgaria a devenit o destinație importantă pentru floarea-soarelui din noua recoltă ucraineană. Pentru luna septembrie există deja contracte, iar pe piață sunt oferite și cantități pentru livrare în octombrie.

Decizia Bulgariei vine după ce, potrivit informațiilor din piață, mai multe loturi de floarea-soarelui ucraineană livrate în februarie și martie ar fi prezentat reziduuri de deltametrin de până la patru ori peste limita maximă admisă în Uniunea Europeană. În noile condiții, fiecare lot importat va necesita analize suplimentare, ceea ce înseamnă timp și costuri mai mari pentru exportatori. Marfa care nu respectă limitele admise poate fi respinsă.

Controalele suplimentare ar putea afecta fluxurile comerciale către procesatorii bulgari, într-o perioadă în care logistica din porturile ucrainene este deja dificilă. În același timp, prețurile pentru floarea-soarelui ucraineană se mențin ridicate, iar piața caută alternative pentru aprovizionare.

Fermierii ucraineni solicită prețuri mai mari pentru floarea-soarelui din noua recoltă și vând mai puțin la nivelurile oferite anterior. Săptămâna trecută, ofertele de cumpărare s-au situat la 410-430 de dolari pe tonă, CPT fabrică, în timp ce cererea pentru export a crescut, în special din partea cumpărătorilor din Bulgaria și Turcia.

Evoluția este importantă și pentru fermierii români, deoarece Bulgaria concurează direct pentru materia primă din regiune. Eventualele întârzieri sau restricții aplicate florii-soarelui ucrainene ar putea determina procesatorii să caute alte surse de aprovizionare, inclusiv în România.

În același timp, problemele logistice din Ucraina afectează și procesarea internă. Atacurile asupra porturilor maritime au redus capacitatea de export a uleiului de floarea-soarelui și au dus la revizuirea în scădere a estimării privind procesarea semințelor în sezonul 2026/27, până la 12,05 milioane de tone.

Dacă transporturile prin porturile ucrainene vor continua să fie dificile, o parte din marfa ucraineană va trebui să fie direcționată către alte piețe sau să utilizeze rute alternative. Situația poate modifica diferențele de preț pentru floarea-soarelui și raportul dintre cerere și ofertă pe piețele din România, Bulgaria și Ucraina.

Pentru România, schimbarea regulilor din Bulgaria trebuie urmărită în primul rând prin prisma competiției pentru materia primă. Bulgaria este un cumpărător important de floarea-soarelui din regiune, iar dacă o parte din marfa ucraineană va întâmpina întârzieri sau costuri suplimentare la intrarea pe piața bulgară, o parte din cerere s-ar putea îndrepta către alte origini, inclusiv către România.

Pe de altă parte, dacă traderii ucraineni decid să redirecționeze volumele către alte piețe, presiunea asupra prețurilor regionale ar putea reveni. Pentru fermierii români, însă, efectul nu se va reflecta automat în prețul primit la poarta fermei.

Evoluția va depinde de destinația pe care o va lua marfa ucraineană, de rapiditatea cu care sunt procesate loturile și de modul în care vor fi aplicate noile controale. Dacă acestea vor rămâne doar o măsură administrativă, impactul asupra importurilor ar putea fi limitat. În schimb, dacă vor genera întârzieri importante sau respingeri de loturi, fluxurile comerciale din regiune s-ar putea modifica.

În următoarele săptămâni, prețurile oferite pentru floarea-soarelui în România, Bulgaria și în porturile de la Dunăre vor indica mai clar dacă schimbarea regulilor din Bulgaria va avea un efect real asupra pieței regionale și dacă fermierii români vor putea beneficia de o cerere suplimentară pentru producția lor.