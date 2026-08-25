Un fermier a primit două amenzi după ce și-a udat culturile. Sancțiunile se ridică la 70.000 de lei
SURSA FOTO: Dreamstime - irigatii, sistem irigatii, irigare culturi
Un fermier din localitatea Izvoare, județul Dolj, a fost amendat cu 70.000 de lei după ce a folosit apa unui pârâu pentru a-și iriga culturile afectate de secetă. Tinel Predan susține că intervenția a fost necesară pentru salvarea recoltei, după trei ani consecutivi cu precipitații insuficiente. Sancțiunile au fost aplicate de Apele Române, iar agricultorul le contestă în instanță, potrivit revistei Ferma.
Fermierul din Dolj a primit două amenzi după ce a folosit apa unui pârâu
Fermierul Tinel Predan afirmă că a recurs la irigații pentru a limita pierderile provocate de seceta care i-a afectat culturile timp de trei ani consecutivi. Agricultorul din localitatea Izvoare a folosit apa unui pârâu din zonă, însă intervenția a fost urmată de două sancțiuni aplicate de Apele Române.
Valoarea cumulată a amenzilor se ridică la 70.000 de lei, echivalentul a 700 de milioane de lei vechi. Tinel Predan susține că scopul său a fost exclusiv acela de a proteja culturile amenințate de lipsa precipitațiilor.
„Am irigat ca să-mi salvez culturile și m-am ales cu amenzi de 700 de milioane de lei vechi”, explică fermierul.
Agricultorul a contestat sancțiunile și încearcă acum să obțină anularea acestora în instanță. Procesul presupune însă alte cheltuieli, inclusiv plata serviciilor juridice, într-o perioadă în care activitatea agricolă îi aduce venituri reduse.
„Stăm prin tribunale și plătim avocat, în loc să ne vedem de treabă”, spune Tinel.
Producția de floarea-soarelui ajunge la aproximativ două tone pe hectar
Campania de recoltare a florii-soarelui a început la ferma lui Tinel Predan pe 19 august. Producția estimată este de aproximativ două tone la hectar, în timp ce prețul de valorificare se situează între 2 și 2,10 lei pentru un kilogram.
Fermierul explică faptul că încasările obținute în aceste condiții sunt suficiente doar pentru acoperirea costurilor necesare înființării și întreținerii culturilor. Marja agricultorului este afectată atât de nivelul producției, cât și de diferența dintre prețurile mari ale inputurilor și suma obținută la vânzarea recoltei.
Cheltuielile au crescut semnificativ comparativ cu anii anteriori, în special în cazul motorinei, semințelor și lucrărilor agricole. Agricultorul indică drept exemplu prețul carburantului, mult mai mare decât cel primit pentru un kilogram de floarea-soarelui.
„Cumpărăm motorina cu 10,50 lei și vindem floarea cu 2 lei”, a spus el, potrivit sursei citate.
Prețul redus al grâului a diminuat veniturile obținute de agricultor
La cultura de grâu, Tinel Predan a recoltat aproximativ 5,5 tone la hectar. Producția nu i-a asigurat însă un câștig consistent, deoarece prețul redus de valorificare a diminuat puternic marja fermei.
Costurile suportate pentru lucrările agricole și întreținerea culturii au ajuns astfel aproape de nivelul veniturilor obținute după vânzarea cerealelor.
„Ce băgăm, aia scoatem. Și muncim degeaba”, mărturisește Tinel.
Nivelul scăzut al Dunării îngreunează transportul cerealelor
Pe lângă costurile de producție și prețurile mici, agricultorii se confruntă și cu dificultăți în transportarea mărfurilor. Tinel Predan susține că nivelul scăzut al Dunării a afectat circulația barjelor și a blocat valorificarea cerealelor păstrate în silozuri.
„Sunt foarte mulți care au rămas cu marfa în silozuri, pentru că n-au putut să vândă. A scăzut Dunărea și barjele sunt blocate”, mai spune el.
Lipsa precipitațiilor amână investițiile pentru noul an agricol
Seceta influențează inclusiv pregătirea următoarei campanii agricole, deoarece terenurile sunt foarte uscate. În lipsa precipitațiilor, fermierul evită să aloce sume importante pentru achiziționarea îngrășămintelor și dispune de bani doar pentru motorină și semințe.
„N-am cumpărat îngrășăminte. Avem bani doar pentru motorină și semințe. Restul, Dumnezeu cu mila”, afirmă fermierul.
Deși apreciază că rezultatele actualei campanii agricole sunt foarte slabe, Tinel Predan spune că va continua să lucreze terenurile.
„Nu renunțăm. N-avem cum”, încheie Tinel.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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