SUA elimină Siria de pe lista statelor care susțin terorismul. Damascul se afla pe listă de 47 de ani

Statele Unite au eliminat Siria de pe lista statelor considerate sponsori ai terorismului, după 47 de ani. Decizia marchează o nouă etapă în apropierea dintre Washington și noua conducere de la Damasc și în procesul de ridicare treptată a sancțiunilor americane.

Administrația americană a anunțat luni eliminarea Siriei de pe lista statelor care susțin terorismul. Țara se afla în această categorie de 47 de ani, iar schimbarea fusese anunțată ca intenție de administrația președintelui Donald Trump încă de la începutul lunii iulie.

Prezența pe lista Washingtonului atrage o serie de restricții importante. Printre acestea se numără limitarea asistenței și investițiilor americane, restricții privind exporturile militare și bariere aplicate anumitor tranzacții financiare.

Eliminarea Siriei reprezintă astfel încă un pas în procesul de relaxare a sancțiunilor impuse Damascului și vine pe fondul schimbării politice majore produse în această țară la sfârșitul anului 2024.

Bashar al-Assad a fost înlăturat de la putere la sfârșitul anului 2024, în urma ofensivei militare desfășurate de rebelii unei coaliții islamiste conduse de Ahmed al-Sharaa, actualul președinte sirian.

După preluarea puterii, al-Sharaa a urmărit apropierea de Statele Unite. Relațiile dintre noua conducere de la Damasc și Washington s-au consolidat treptat, iar liderul sirian a fost primit inclusiv la Casa Albă de Donald Trump.

Decizia privind lista statelor care susțin terorismul confirmă această schimbare de abordare a Washingtonului față de Siria și deschide posibilitatea unei normalizări economice mai ample.

Schimbarea anunțată de Statele Unite privește și gruparea condusă în trecut de actualul președinte sirian. În perioada în care lupta împotriva forțelor lui Bashar al-Assad, Ahmed al-Sharaa a condus Frontul al-Nusra, grupare jihadistă redenumită ulterior Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Odată cu decizia referitoare la Siria, Statele Unite au eliminat și HTS de pe lista organizațiilor teroriste globale.

Măsura este importantă în contextul în care trecutul actualului lider de la Damasc a reprezentat una dintre principalele probleme în procesul de normalizare a relațiilor Siriei cu statele occidentale.

Eliminarea Siriei și a HTS de pe listele americane nu înseamnă că toate restricțiile care îl vizează pe Ahmed al-Sharaa au dispărut. Președintele sirian rămâne supus sancțiunilor Organizației Națiunilor Unite din cauza trecutului său de lider jihadist și a faptului că anterior s-a aflat în urmărire internațională.

Printre restricțiile aplicate se numără și interdicțiile de călătorie. Din acest motiv, pentru deplasările externe, liderul sirian trebuie să obțină derogările necesare din partea statelor pe care urmează să le viziteze.

Decizia Washingtonului reprezintă însă o schimbare majoră pentru Siria, după aproape cinci decenii în care țara s-a aflat pe lista americană a statelor considerate sponsori ai terorismului.