Alibaba contestă decizia Pentagonului. Gigantul chinez cere să fie eliminat de pe lista companiilor cu legături militare

Gigantul chinez din e-commerce Alibaba a deschis o acțiune în instanță împotriva Departamentului Apărării al Statelor Unite, contestând includerea sa pe lista companiilor considerate a avea legături cu armata chineză. Procesul a fost depus pe 23 iunie, după actualizarea listei de către Pentagon la începutul acestei luni. Compania susține că desemnarea este nefondată și că îi afectează activitatea comercială, reputația și relațiile cu partenerii internaționali. Cazul are loc pe fondul tensiunilor economice și tehnologice tot mai accentuate dintre Washington și Beijing.

Alibaba contestă în justiție decizia Departamentului Apărării al SUA și solicită eliminarea de pe lista companiilor despre care autoritățile americane afirmă că sprijină armata chineză.

Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, compania susține că includerea sa pe această listă încalcă drepturile constituționale privind accesul la un proces echitabil și libertatea de exprimare. Reprezentanții grupului afirmă că au prezentat autorităților americane documente și dovezi care arată că nu au legături cu armata chineză, însă acestea nu ar fi fost luate în considerare.

În documentele depuse în instanță, Alibaba respinge categoric acuzațiile și susține că nu este o companie militară și nici o entitate implicată în programul de fuziune militar-civilă promovat de autoritățile de la Beijing.

Miza procesului este una importantă pentru companie. Includerea pe lista Departamentului Apărării poate limita accesul la contracte cu armata americană, poate reduce posibilitatea obținerii de finanțări pentru cercetare și poate constitui un semnal pentru introducerea unor restricții comerciale suplimentare în viitor.

Gigantul chinez din e-commerce a început ca o platformă de comerț electronic, însă în ultimii ani și-a extins semnificativ activitatea în domenii precum cloud computing, logistică, servicii digitale și inteligență artificială, devenind unul dintre principalii jucători din sectorul tehnologic chinez.

Compania susține că produsele și serviciile sale sunt destinate exclusiv mediului de afaceri și consumatorilor și că nu au nicio legătură cu industria militară.

În argumentația prezentată instanței, grupul a transmis următoarea poziție oficială:

„Determinările nu au nicio bază de fapt sau de drept. Alibaba este guvernată de un consiliu independent, niciunul dintre aceștia neavând afiliere militară. Produsele și serviciile sale sunt concepute pentru comerțul cu amănuntul, logistică și tehnologia informației pentru întreprinderi – nu pentru arme, apărare sau informații”, au transmis reprezentanții Alibaba.

Compania consideră că desemnarea de către Pentagon produce efecte negative asupra imaginii sale și poate afecta relațiile comerciale și accesul la anumite oportunități de afaceri pe piețele internaționale.

Departamentul Apărării al SUA a anunțat pe 8 iunie extinderea listei companiilor considerate a avea legături cu armata chineză, numărul total al entităților incluse ajungând la 188.

Într-un comunicat oficial, instituția americană a precizat că identificarea companiilor a fost realizată în urma verificărilor și procedurilor prevăzute de legislația federală.

„Departamentul va actualiza lista cu entități suplimentare, după caz. Guvernul Statelor Unite își rezervă dreptul de a lua măsuri suplimentare cu privire la aceste entități în temeiul altor autorități decât Secțiunea 1260H”, a spus el.

Secțiunea 1260H face parte din Legea de autorizare a apărării naționale pentru anul fiscal 2021 și reprezintă temeiul juridic utilizat de Pentagon pentru actualizarea listei.

Potrivit documentelor publicate de Departamentul Apărării, Alibaba Group este afiliată indirect Comisiei de Supraveghere și Administrare a Activelor de Stat din cadrul Consiliului de Stat al Chinei (SASAC) și are legături cu Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației (MIIT). În evaluarea Pentagonului, aceste conexiuni ar contribui la strategia de fuziune militar-civilă care susține baza industrială de apărare a Chinei.