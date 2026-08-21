SUA pregătesc cele mai dure sancțiuni din istorie pentru Iran. Ce măsuri anunță Washingtonul săptămâna viitoare

Statele Unite se pregătesc să impună Iranului cele mai dure sancțiuni din istorie, a anunțat joi secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. Oficialul american a sugerat că intensificarea presiunii economice ar putea reduce necesitatea unor noi operațiuni militare de amploare împotriva Iranului.

Declarațiile lui Bessent au venit la o zi după ce președintele Donald Trump a amenințat cu un război economic și a avertizat că orice țară care oferă Iranului orice fel de sprijin economic sau comercial va suporta consecințe economice. Bessent a precizat că detaliile noului pachet de sancțiuni vor fi prezentate săptămâna viitoare, potrivit informațiilor publicate de Reuters.

Amenințările SUA au influențat și piața petrolului. Prețurile petrolului au urcat joi la cel mai ridicat nivel din ultimele peste trei săptămâni, după amenințările Washingtonului privind sancțiuni financiare menite să determine încheierea unui război care durează de aproape șase luni și care a blocat milioane de barili de petrol din Orientul Mijlociu.

Bessent a declarat că nu este clar de ce prețul petrolului a crescut în urma acestor amenințări și a explicat că aplicarea unei presiuni economice maxime ar putea însemna că nu va exista o reluare a operațiunilor militare de amploare. Termenul folosit de oficial se referă la utilizarea forței militare.

Conflictul s-a soldat cu mii de morți, a atras în luptă state din zona Golfului și a provocat șocuri pe piețele internaționale. Iranul și-a demonstrat capacitatea de a limita transporturile maritime prin Strâmtoarea Hormuz, o rută prin care era transportată aproximativ o cincime din cantitatea totală de petrol comercializată la nivel mondial înainte de luna februarie.

Statele Unite și Iranul au anunțat de două ori acorduri de încetare a focului, în aprilie și în iunie. Ambele înțelegeri urmăreau restabilirea circulației libere a navelor prin Strâmtoarea Hormuz și crearea condițiilor pentru încheierea conflictului, însă ambele acorduri s-au destrămat rapid.

Iranul se confruntă cu sancțiuni economice severe aproape fără întrerupere de aproximativ 50 de ani, începând din perioada Revoluției Islamice din 1979.

Înaintea declarațiilor lui Bessent, Ministerul iranian de Externe a condamnat sancțiunile economice și comerciale impuse de Statele Unite. Autoritățile de la Teheran au catalogat măsurile drept terorism economic și au susținut că acestea nu vor afecta determinarea iranienilor de a proteja independența, demnitatea și suveranitatea națională a țării.

Bessent a anunțat că va prezenta luni, în cadrul unei conferințe de presă, mai multe detalii despre noul pachet de sancțiuni și despre măsurile pe care Statele Unite intenționează să le aplice Iranului.

Secretarul Trezoreriei SUA a descris strategia drept o acțiune în două etape, formată din blocada impusă Iranului și cele mai dure sancțiuni din istorie. El s-a referit la blocada navală americană instituită asupra Iranului în aprilie și suspendată timp de o lună la jumătatea lunii iunie.

Bessent a mai susținut că măsurile vor avea efect în Iran și că administrația americană urmărește prăbușirea regimului de la Teheran. În acest context, el a transmis că aliații Statelor Unite și restul lumii trebuie să decidă dacă se alătură acestei strategii.

China reprezintă un factor important în aplicarea noilor sancțiuni. Potrivit datelor din 2025 ale firmei de analiză Kpler, China cumpără peste 80% din petrolul iranian transportat pe mare.

O presiune economică suplimentară asupra Chinei ar putea însă determina represalii împotriva Washingtonului. China este un important exportator către Statele Unite și furnizează inclusiv minerale de pământuri rare esențiale pentru economia americană.

Întrebat dacă Statele Unite ar putea sancționa China pentru desfășurarea de activități comerciale cu Iranul, Bessent a sugerat că unele dintre discuțiile pe această temă ar trebui purtate în privat.

Oficialul american a subliniat și dependența Chinei de energia provenită din regiunea Golfului, afirmând că aproximativ 50% din necesarul energetic al Chinei provine din această zonă. În opinia sa, Beijingul ar avea de câștigat dacă s-ar alătura strategiei americane.

Ambasada Chinei la Washington a respins însă această abordare și a transmis că sancțiunile și presiunea nu contribuie la rezolvarea problemei. Reprezentanța diplomatică a Chinei a cerut părților implicate să acționeze responsabil și să soluționeze situația prin mijloace politice și diplomatice.

Donald Trump a anunțat miercuri, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, că Statele Unite vor recurge la un război economic și la o izolare fără precedent. Președintele american nu a precizat ce măsuri concrete vor fi adoptate și nu a indicat în mod explicit vreo țară care ar putea fi vizată.

Avertismentul pare însă să se extindă inclusiv asupra aliaților Statelor Unite care au contribuit la medierea negocierilor de pace. Trump a avertizat că orice țară ale cărei instituții financiare, companii, aeroporturi sau entități guvernamentale oferă Iranului orice formă de sprijin va suporta consecințe economice foarte grave.

În același timp, Trump se confruntă cu presiuni interne pentru încheierea războiului, care este nepopular în Statele Unite. Prețurile ridicate ale carburanților afectează nivelul de aprobare al președintelui și ar putea reprezenta o amenințare pentru controlul partidului său asupra Congresului în urma alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a susținut că declarațiile lui Trump reprezintă o încercare de a distrage atenția opiniei publice americane de la problemele financiare interne ale Statelor Unite. Printre acestea se numără datoria record și creșterea dobânzilor.

Araqchi a mai afirmat că insistența Washingtonului asupra unor politici pe care Iranul le consideră eșuate va conduce la noi eșecuri și va îndepărta populația iraniană.