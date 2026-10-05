Anytime a introdus inspecția de risc 100% online pentru CASCO. Peste 2 milioane de români au cerut oferte RCA sau CASCO de la asigurătorul online

Asigurătorul digital Anytime, brand deținut de Interamerican și parte a grupului olandez Achmea, marchează aproape un an și jumătate de prezență pe piața din România cu peste 60.000 de clienți și două milioane de oferte generate. Compania își extinde portofoliul prin lansarea noilor pachete de asigurări CASCO complet digitalizate și anunță investiții de peste 30 de milioane de euro pentru următorii cinci ani.

Anytime România reprezintă brandul de asigurări digitale al Interamerican, companie parte a grupului olandez Achmea. Luni, 5 octombrie, compania a făcut bilanțul primelor rezultate obținute după intrarea pe piața locală, în vara anului 2025, și a anunțat direcțiile pentru următoarea etapă de dezvoltare.

Compania are în prezent aproximativ 60.000 de clienți și a înregistrat peste 100 de milioane de lei în prime brute subscrise. Prezența sa pe piața românească este construită în jurul unui model de asigurare axat pe simplitate, transparență, accesibilitate și o experiență integral digitală.

În perioada de la lansarea operațiunilor și până în prezent, prin intermediul Anytime au fost generate peste două milioane de oferte de asigurare, atât prin platformele digitale proprii, cât și prin agregatorii de asigurări. Volumul ofertelor indică interesul consumatorilor pentru modalități rapide și ușor de accesat prin care să poată analiza variantele disponibile și să încheie polițe auto.

„Rezultatele obținute până acum arată că Anytime contribuie la evoluția pieței asigurărilor auto din România. Aproximativ 60.000 de clienți ne-au ales pentru nevoile lor de asigurare auto, iar noi aducem o abordare diferită în domeniul asigurărilor – una construită în jurul simplității, accesibilității și unei experiențe simple și clare pentru client. Ambiția noastră nu este doar să creștem în România, ci și să continuăm să aducem soluții noi și modalități de lucru care răspund așteptărilor în schimbare ale consumatorilor români. Considerăm România o piață strategică pe termen lung și ne propunem să continuăm să inovăm și să construim relații bazate pe încredere cu clienții noștri”, a declarat Antonis Tsaknakis, Country Lead, Anytime România.

Anytime România a achitat până acum despăgubiri în valoare totală de 2,7 milioane de lei și a primit mai puțin de zece reclamații.

În același timp, procentul consumatorilor care iau în calcul brandul Anytime atunci când aleg o asigurare a ajuns la 62,8%, conform unui studiu realizat de Ipsos la cererea companiei.

Activitatea Anytime România este susținută de o echipă formată din peste 30 de angajați, implicați atât în dezvoltarea operațiunilor, cât și în consolidarea relației cu clienții.

După lansarea polițelor RCA, Anytime România și-a diversificat oferta în 2026, prin introducerea unei game mai ample de pachete. În prezent, compania pune la dispoziția clienților patru niveluri de protecție: RCA obligatoriu, RCA Plus, care include și asistență rutieră, precum și pachetele Go și Pro.

Pachetul Go completează protecția RCA cu acoperiri CASCO esențiale, în timp ce varianta Pro oferă cel mai extins nivel de protecție, inclusiv pentru daunele provocate propriului autoturism și pentru situațiile de vandalism. Toate variantele pot fi comparate în cadrul aceluiași proces de ofertare, astfel încât clienții să poată selecta nivelul de protecție în funcție de necesități și buget.

Odată cu noua gamă, experiența complet digitală oferită de Anytime a fost extinsă la întregul portofoliu de asigurări auto. Pe Anytime.ro, clienții pot analiza și compara pachetele, pot solicita o ofertă și pot cumpăra polița online. Pentru întreaga gamă de asigurări auto, obținerea unei oferte durează, în medie, un minut.

În cazul produsului RCA & CASCO Pro, care oferă cel mai ridicat nivel de acoperire, evaluarea autovehiculului poate fi făcută tot online. Clientul realizează fotografiile necesare și le încarcă într-un flux digital securizat, fără să fie nevoie de programări sau deplasări pentru efectuarea unei inspecții fizice.

Antonis Tsaknakis a oferit câteva detalii și despre compania Interamerican, unul dintre liderii pieței de asigurări din Grecia.

„Interamerican este unul dintre cei mai mari asigurători din Grecia, cu peste 60 de ani de experiență pe piața grecească. Avem în jur de 1,6 milioane de clienți, o notorietate sugerată (prompted awareness) de 97% și prime brute subscrise de aproximativ 600 de milioane. Credem că la sfârșitul anului vom atinge 600 de milioane și peste 250 de milioane în daune plătite în ultimul an. Interamerican este lider pe piața asigurărilor din Grecia. Suntem pe primul loc la asigurări Non-Viață (General Insurance), cu o cotă de piață de 14%. Suntem pe primul loc pe segmentul Direct, cu o cotă de 45% sub brandul Anytime, pe care îl cunoașteți cu toții aici. Suntem pe primul loc la asistență, având propria noastră companie acolo și o rețea de service-uri auto. La asigurările auto avem o cotă de piață de 14% și, bineînțeles, suntem foarte puternici și pe segmentul de Viață, în domeniul asigurărilor de Sănătate și Viață, unde deținem propriile spitale și o rețea de asistență pentru a ne sprijini clienții pentru orice nevoie ar avea pe piața din Grecia. Dar, bineînțeles, facem parte din Grupul Achmea. Iar astăzi aici, ca Anytime România, facem parte din pilonul de extindere internațională al Achmea. Achmea este cel mai mare asigurător din Țările de Jos, cu peste 27 de miliarde de euro în prime brute subscrise, un rezultat operațional de 1 miliard și o rată de solvabilitate foarte ridicată, de aproximativ 200%. Suntem activi pe 9 piețe, cele mai multe din Europa, dar suntem activi și în Australia. De asemenea, suntem activi în Grecia, Cipru și România sub brandul Anytime. (…) În prezent, avem o luare în considerare a brandului (brand consideration) de aproximativ 60%, peste 60%, în urma primei noastre reclame TV. Aceasta este o măsurătoare foarte importantă pentru noi, deoarece arată că oamenii iau în considerare achiziționarea brandului Anytime. De asemenea, suntem foarte bucuroși să vă împărtășim că avem deja peste 2 milioane de oferte de asigurare. Peste 2 milioane de români au obținut o ofertă de asigurare de la Anytime România. Avem deja 60.000 de clienți, 100 de milioane de RON în prime brute subscrise și am plătit deja în jur de 3 milioane de RON în daune. Suntem bucuroși să spunem că avem foarte puține reclamații, dar și mai bucuroși să spunem că avem în jur de 30+ de angajați, unii aici, în sucursala noastră locală din București, dar și o echipă dedicată din Grecia care sprijină această inițiativă foarte importantă a Interamerican”, a mai spus Antonis Tsaknakis la evenimentul de luni, 5 octombrie.

Dezvoltarea Anytime pe piața din România este susținută de un program de investiții estimat la aproximativ 30 de milioane de euro, derulat pe o perioadă de patru-cinci ani. Fondurile vor fi direcționate către dezvoltarea operațiunilor și a infrastructurii digitale, dar și către diversificarea în continuare a portofoliului de produse disponibil în România.

Pentru 2027, Anytime România își propune să adauge noi produse în ofertă, printre acestea numărându-se asigurările de călătorie și cele pentru locuințe. În paralel, compania urmărește extinderea bazei de clienți și consolidarea poziției pe piața locală. Strategia va rămâne orientată către dezvoltarea unor soluții de asigurare simple, accesibile și digitale, adaptate nevoilor în schimbare ale consumatorilor români.

Mihai Măgureanu, Head of Underwriting, a explicat pentru ce pachete de asigurare pot opta clienții din România în acest moment.

„Clienții își pot construi acoperirile pas cu pas, adăugând noi straturi de protecție. Primul pas este RCA-ul, baza protecției în asigurările auto. Pentru șoferii care petrec mai mult timp în trafic, pe drum, sau care își doresc posibilitatea de a sta liniștiți, următorul pas este RCA Plus, care adaugă asistență rutieră și îi ajută să rămână mobili atunci când apare o situație neprevăzută. Dincolo de aceasta, clienții pot alege CASCO Go, o soluție concepută pentru a acoperi riscurile care contează cel mai mult în viața de zi cu zi. Aceasta oferă exact ceea ce caută mulți clienți: protecție semnificativă la un preț accesibil. Iar pentru cei care caută cel mai înalt nivel de protecție, oferim CASCO Pro. Aceasta este cea mai completă soluție a noastră, adăugând protecție pentru daunele cauzate vehiculului asigurat în caz de coliziune, zgârieturi și acte de vandalism. Este concepută pentru clienții care își doresc încrederea ce vine din faptul că știu că vehiculul lor este protejat împotriva unei game largi de riscuri. Ceea ce diferențiază cu adevărat CASCO Pro de alte produse de pe piață nu este doar nivelul de protecție pe care îl oferă, ci și experiența clientului din spatele acestuia. Deși produsul necesită o inspecție de risc, Anytime a transformat acest proces tradițional complex într-un parcurs complet digital. Prin intermediul unei aplicații dedicate, clienții pot finaliza inspecția de risc pe cont propriu, urmând instrucțiuni simple, încărcând fotografiile și documentele necesare și completând procesul rapid și ușor, oriunde s-ar afla. În prezent, produsele RCA Plus, CASCO Go și CASCO Pro sunt disponibile exclusiv la pachet (bundle), doar alături de RCA și doar pe site-ul nostru. Însă următorul pas în călătoria noastră este să dezvoltăm CASCO ca produs de sine stătător și, de asemenea, să îl vindem și prin alte canale”, a precizat Mihai Măgureanu.