Șoferii care își uită permisul sau talonul acasă vor putea prezenta la control o copie a actului de identitate, pe hârtie sau în format electronic. Camera Deputaților a adoptat miercuri, 18 noiembrie, proiectul care permite verificarea documentelor direct în bazele de date ale statului. Măsura vizează actele emise de autoritățile române și se va aplica după intrarea în vigoare a noilor reguli.

În prezent, șoferii trebuie să prezinte documentele cerute de polițistul rutier, iar lipsa lor poate fi sancționată. Proiectul modifică această regulă pentru trei documente: actul de identitate, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare.

Concret, un șofer oprit în trafic care și-a uitat permisul și talonul acasă va putea arăta o copie a cărții de identitate, inclusiv pe telefon. Dacă documentele au fost emise de autoritățile române și polițistul le poate verifica electronic, obligația de a le prezenta va fi considerată îndeplinită. Pentru documentele emise în străinătate, se vor aplica în continuare regulile obișnuite de prezentare.

„Dacă buletinul, permisul și talonul pot fi verificate pe loc în bazele de date ale statului, nu mai plătești nimic pentru că au rămas acasă. Controlul rămâne exact cum era, iar cine conduce fără permis răspunde ca până acum”, a transmis deputatul USR Alexandru Dimitriu, inițiatorul proiectului.

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat proiectul cu 247 de voturi pentru. Senatul îl aprobase în iunie. Urmează promulgarea și publicarea în Monitorul Oficial. Până la aplicarea noilor prevederi, șoferii trebuie să respecte obligațiile actuale privind prezentarea documentelor la control.

Regulamentul de aplicare a Codului rutier ar urma să fie actualizat în cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, potrivit Profit.ro. Termenul se calculează de la intrarea în vigoare, astfel că votul din 18 noiembrie nu stabilește, în sine, data de la care șoferii vor putea folosi copia actului de identitate la control.