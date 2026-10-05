Românii, vulnerabili în cazul unui dezastru. Doar 17% spun că au suficiente economii. Pe cine se bazează ceilalți

Cei mai mulți români nu consideră că dispun de economii suficiente pentru a-și acoperi pierderile în cazul unui dezastru natural sau al unui incident major care le-ar afecta locuința. Doar 17% spun că ar avea banii necesari într-o asemenea situație, potrivit unei cercetări sociologice realizate de IRES pentru Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

Datele arată vulnerabilitatea financiară pe care o pagubă importantă produsă unei locuințe o poate genera. Pe lângă cei 17% care afirmă că s-ar putea baza pe propriile economii, 29% dintre respondenți spun că ar avea nevoie de sprijin financiar suplimentar.

Alți 15% afirmă că, în cazul unui asemenea eveniment, s-ar baza pe ajutorul statului sau al autorităților locale. Ponderea acestora este cu trei puncte procentuale mai mare decât cea înregistrată anul trecut.

Un incendiu, un cutremur sau un alt eveniment care produce daune importante unei locuințe poate genera cheltuieli pentru reparații, înlocuirea bunurilor distruse și refacerea spațiului de locuit.

Pentru familiile care nu dispun de economii suficiente, asemenea costuri pot deveni dificil de suportat. UNSAR consideră că rezultatele cercetării arată necesitatea unei pregătiri financiare înainte de producerea unui astfel de eveniment.

„Când ne gândim la siguranța locuinței, este important să ne întrebăm și cum am putea suporta financiar o pagubă majoră. Faptul că doar 17% dintre români consideră că ar avea economii suficiente arată cât de necesară este pregătirea pentru astfel de situații. Asigurarea locuinței poate face ca o familie să nu fie nevoită să se bazeze exclusiv pe economii sau pe ajutorul autorităților”, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR.

UNSAR atrage atenția și asupra rolului asigurării facultative pentru locuință, care vine în completarea poliței obligatorii PAD.

În funcție de condițiile prevăzute în contract, o poliță facultativă poate acoperi atât clădirea, cât și bunurile din interior pentru diferite riscuri, inclusiv incendii, furtuni sau avarii produse instalațiilor de apă.

Condițiile diferă însă de la o poliță la alta. Proprietarii trebuie să țină cont de valoarea locuinței și a bunurilor, de sumele asigurate, riscurile incluse și eventualele excluderi înainte de încheierea contractului.

„Aceste date subliniază cât de important este să conștientizăm impactul financiar pe care îl poate avea un incendiu sau un cutremur și să luăm din timp măsuri de prevenție și de protecție financiară. A fi #sigurACASĂ în fiecare zi înseamnă să transformăm grija pentru locuință și familie în acțiuni concrete”, a precizat Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

UNSAR a fost înființată în 1994 și reprezintă în prezent 23 de companii din domeniul asigurărilor și reasigurărilor. Potrivit organizației, acestea cumulează peste 90% din piața locală de asigurări.

Conform datelor comunicate de UNSAR, companiile de asigurări din România plătesc despăgubiri în valoare de aproximativ 7,5 milioane de euro în fiecare zi calendaristică.