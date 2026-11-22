Proprietarii din România au dreptul să îndepărteze ramurile și rădăcinile copacilor vecinilor care pătrund pe terenul lor. Codul civil stabilește și distanța minimă la care pot fi plantați arborii față de hotarul proprietății. În anumite situații, vecinii pot solicita inclusiv îndepărtarea copacilor sau despăgubiri pentru prejudiciile provocate.

Plantarea arborilor în apropierea gardului dintre două proprietăți este reglementată de Codul civil. Legea stabilește atât distanța minimă care trebuie respectată, cât și drepturile proprietarilor afectați.

Potrivit articolului 613 alineatul (1), arborii trebuie plantați, ca regulă generală, la cel puțin 2 metri de linia de hotar.

Există însă și excepții. Regula nu se aplică în același mod arborilor mai mici de 2 metri, plantațiilor și gardurilor vii. De asemenea, pot exista dispoziții diferite în legislație, regulamentele de urbanism sau obiceiul locului.

Dacă distanța legală nu este respectată, proprietarul terenului învecinat poate solicita îndepărtarea arborelui sau reducerea acestuia la înălțimea permisă.

Articolul 613 alineatul (2) prevede că lucrările se realizează pe cheltuiala proprietarului terenului pe care se află arborele.

Prin urmare, un proprietar nu poate ignora regulile privind distanța față de hotar doar pentru că arborele este plantat în propria curte.

O altă situație frecventă apare atunci când arborele respectă distanța legală, dar ramurile sale depășesc gardul.

În acest caz, Codul civil recunoaște dreptul proprietarului afectat de a îndepărta părțile copacului care pătrund pe terenul său.

Articolul 613 alineatul (3) stabilește următoarele:

„Proprietarul fondului peste care se întind rădăcinile sau ramurile arborilor aparținând proprietarului vecin are dreptul de a le tăia, precum și dreptul de a păstra fructele căzute în mod natural pe fondul său.”

Astfel, proprietarul nu trebuie, ca regulă generală, să obțină o hotărâre judecătorească pentru a tăia ramurile care depășesc limita terenului său.

Același drept există și în cazul rădăcinilor care se extind sub proprietatea vecină.

Totuși, acest drept nu permite intrarea fără acord pe terenul vecinului pentru tăierea întregului arbore.

De asemenea, intervențiile trebuie realizate cu respectarea eventualelor reglementări speciale privind protecția arborilor.

În cazul rădăcinilor groase sau al ramurilor importante, este recomandată evaluarea unui specialist. Tăierile necorespunzătoare pot afecta stabilitatea copacului și pot crea riscuri suplimentare.

Codul civil reglementează și situația fructelor provenite din pomii plantați pe terenurile învecinate.

Conform articolului 613 alineatul (3), proprietarul poate păstra fructele care cad în mod natural pe terenul său.

De exemplu, merele sau prunele căzute din pomul vecinului în curtea proprie pot fi păstrate legal.

Situația este diferită atunci când fructele se află încă pe ramuri.

Faptul că o creangă depășește gardul nu transferă automat dreptul de proprietate asupra fructelor aflate în pom.

Prin urmare, proprietarul terenului învecinat nu dobândește, doar prin această împrejurare, dreptul de a culege fructele fără acord.

Totodată, prevederea legală se referă expres la fructele căzute în mod natural, nu la cele desprinse intenționat.

Problemele pot deveni mai complicate atunci când rădăcinile unui copac afectează aleile, gardurile sau alte amenajări.

În asemenea situații, proprietarul prejudiciat poate solicita repararea pagubelor. Dacă părțile nu ajung la o înțelegere, litigiul poate fi soluționat de instanță.

Pentru stabilirea răspunderii, trebuie analizate împrejurările concrete și legătura dintre arbore și prejudiciul produs.

Separat, articolul 630 din Codul civil reglementează depășirea inconvenientelor normale ale vecinătății.

Această prevedere poate deveni relevantă inclusiv atunci când un arbore provoacă o umbrire excesivă și afectează folosirea proprietății învecinate.

Legea nu stabilește însă că orice copac care umbrește curtea vecinului trebuie tăiat.

Instanța poate dispune despăgubiri sau restabilirea situației anterioare atunci când inconvenientele depășesc limitele normale ale vecinătății.

În analiza unei asemenea situații pot conta intensitatea efectelor, prejudiciul produs și posibilitatea utilizării normale a terenului.

Articolul 630 permite instanței să dispună și măsuri pentru prevenirea unei pagube iminente sau foarte probabile, pe calea ordonanței președințiale.

Așadar, proprietarii au drepturi clare atunci când arborii vecinilor depășesc limita terenului. Totuși, tăierea integrală a unui copac sau obținerea despăgubirilor depinde de condițiile prevăzute de lege și de situația concretă.