Pensionarii pot rămâne fără bani de la stat dacă nu respectă anumite obligații, iar în unele cazuri plata se oprește definitiv. Controalele medicale, actele care dovedesc continuarea studiilor și certificatul de viață sunt doar câteva dintre documentele importante. Iată ce situații pot duce la suspendarea sau încetarea pensiei.

Pensionarii pot pierde temporar sau definitiv dreptul la plata pensiei dacă nu respectă anumite obligații prevăzute de lege. Măsurile îi vizează atât pe pensionarii de invaliditate, care trebuie să se prezinte la controalele medicale obligatorii și să urmeze programele de recuperare, cât și pe beneficiarii pensiei de urmaș. În cazul acestora din urmă, plata poate fi suspendată dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile legale sau dacă nu sunt prezentate documentele necesare.

Potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), în anumite situații, plata pensiei poate fi reluată după remedierea problemei care a dus la suspendare.

În cazul pensionarilor de invaliditate, respectarea obligațiilor medicale este esențială pentru menținerea dreptului la pensie. Plata poate fi suspendată începând cu luna următoare celei în care pensionarul de invaliditate sau pensionarul de urmaș încadrat în grad de invaliditate nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie. Aceeași măsură se aplică dacă beneficiarul nu urmează programele recuperatorii stabilite.

Consecințele pot deveni mai grave dacă situația nu este remediată timp de 12 luni. Dacă pensionarul nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea pentru expertizare medicală ori nu urmează programele recuperatorii în această perioadă, plata pensiei încetează începând cu luna următoare expirării celor 12 luni.

De asemenea, plata pensiei de invaliditate poate înceta dacă beneficiarul își redobândește capacitatea de muncă, în condițiile prevăzute de lege. În cazul pensionarilor de invaliditate de gradul III care desfășoară activități profesionale, plata pensiei se suspendă dacă timpul de lucru depășește jumătate din programul normal aferent locului de muncă respectiv.

O altă categorie vizată este cea a soților supraviețuitori care primesc pensie de urmaș. Conform CNPP, plata se suspendă dacă beneficiarul obține venituri brute lunare care depășesc 35% din câștigul salarial mediu brut pe țară, dacă se recăsătorește sau dacă optează pentru o altă pensie din sistemul public ori dintr-un alt sistem de asigurări sociale.

Și copiii care beneficiază de pensie de urmaș trebuie să respecte anumite condiții pentru a primi în continuare banii. După împlinirea vârstei de 16 ani, aceștia trebuie să facă dovada continuării studiilor. În lipsa documentelor necesare, plata pensiei poate fi suspendată începând cu prima zi a lunii următoare celei în care copilul a împlinit această vârstă.

Dreptul la pensie de urmaș poate fi menținut pe durata continuării studiilor, dar nu după împlinirea vârstei de 26 de ani, în condițiile prevăzute de lege. La depășirea acestei limite de vârstă, plata încetează în situațiile stabilite de legislație.

Pentru a evita suspendarea sau încetarea plății pensiei, beneficiarii trebuie să respecte obligațiile care le revin și să transmită la timp documentele solicitate de casele teritoriale de pensii. În cazul pensionarilor de invaliditate, prezentarea la controalele medicale și respectarea programelor de recuperare sunt esențiale, în timp ce beneficiarii pensiei de urmaș trebuie să urmărească termenele și condițiile aplicabile situației lor.

Există și situații în care plata pensiei nu este doar suspendată temporar, ci încetează definitiv, începând cu luna următoare celei în care a intervenit cauza prevăzută de lege. Potrivit CNPP, printre motivele care duc la încetarea plății se numără decesul pensionarului, pierderea condițiilor legale care au stat la baza acordării pensiei și împlinirea vârstei de 26 de ani de către copilul beneficiar al unei pensii de urmaș.

În cazul pensionarilor de invaliditate și al pensionarilor de urmaș încadrați în grad de invaliditate, plata poate înceta și în anumite situații legate de nerespectarea obligațiilor medicale, inclusiv după expirarea perioadei de 12 luni prevăzute de lege. CNPP menționează încetarea pensiei de urmaș în cazul în care beneficiarul este condamnat definitiv pentru omor sau tentativă de omor asupra susținătorului.

Dacă plata pensiei a fost suspendată, beneficiarul trebuie să afle motivul măsurii și ce demersuri sunt necesare pentru remedierea situației. În funcție de caz, poate fi nevoie de documente care să ateste continuarea studiilor, de îndeplinirea obligațiilor medicale sau de alte acte solicitate de casa de pensii.

Potrivit CNPP, pensia suspendată poate fi repusă în plată la cererea beneficiarului, începând cu luna următoare celei în care a dispărut motivul suspendării, dacă solicitarea este depusă în termen de 30 de zile de la acel moment. În cazul în care cererea este înregistrată după expirarea acestui termen, plata se reia începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.

Pentru copiii care nu mai urmează cursurile școlare, reluarea plății pensiei de urmaș suspendate se face de la data începerii anului școlar. Beneficiarii trebuie să verifice la casa teritorială de pensii dacă este necesară depunerea unei cereri și ce documente sunt solicitate, deoarece reluarea plății nu trebuie considerată automată după remedierea situației care a determinat suspendarea.

Pensionarii care locuiesc în străinătate trebuie să transmită periodic certificatul de viață, documentul prin care dovedesc că sunt în viață și care le permite să își mențină plata pensiei. Potrivit informațiilor publicate de CNPP, certificatul trebuie transmis de două ori pe an, până la 31 martie și 30 septembrie. Nerespectarea termenelor poate duce la suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare expirării termenului de transmitere.

După transmiterea certificatului de viață, plata pensiei poate fi reluată în condițiile prevăzute de procedura aplicabilă. Pentru a evita întreruperea veniturilor, pensionarii stabiliți în afara țării trebuie să urmărească termenele și să se asigure că documentul ajunge la instituția competentă.

Pensiile se plătesc lunar, fie prin intermediul serviciilor poștale, fie în cont bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului. Banii pot fi încasați de titularul dreptului la pensie, de tutorele sau curatorul acestuia ori de o persoană împuternicită prin procură specială, după caz.

Pensionarii care optează pentru plata în cont bancar trebuie să respecte procedura stabilită de casa teritorială de pensii și să furnizeze datele necesare pentru efectuarea transferurilor. Documentele solicitate și pașii care trebuie urmați pot fi confirmați direct la instituția competentă.