Zeci de mii de pensionari vor primi un sprijin financiar de 250 de lei. Cererile se depun până pe 6 noiembrie

Aproximativ 36.000 de pensionari din județul Suceava, care beneficiază de pensia minimă, urmează să primească în acest an vouchere în valoare de 250 de lei pentru cumpărarea alimentelor de Crăciun. Măsura de sprijin este pregătită de Consiliul Județean Suceava și a fost anunțată de președintele instituției, Gheorghe Șoldan.

Tichetele sociale acordate înainte de sărbătorile de iarnă reprezintă un sprijin pentru persoanele cu venituri reduse, care se confruntă cu dificultăți în acoperirea cheltuielilor curente. Astfel de programe sunt disponibile și în alte localități din România, prin inițiative derulate de primării sau consilii județene, însă condițiile de acordare și perioadele de depunere a cererilor diferă de la o administrație locală la alta.

În județul Suceava, aproximativ 36.000 de pensionari care beneficiază de pensia minimă sunt vizați de programul prin care vor fi acordate vouchere de 250 de lei pentru cumpărarea alimentelor necesare sărbătorilor de Crăciun.

Măsura a fost anunțată de Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, instituția care pregătește acest sprijin. Programul urmărește să ofere un ajutor financiar pensionarilor cu venituri reduse, pentru care cheltuielile suplimentare din perioada sărbătorilor pot reprezenta o povară.

Un alt program de sprijin este derulat în municipiul Roman, unde Direcția de Asistență Socială a început luni, 5 octombrie 2026, să primească cererile pentru acordarea tichetelor sociale destinate cumpărării de alimente de bază și medicamente.

Solicitările pot fi depuse până la data de 6 noiembrie 2026. Tichetele urmează să fie distribuite în luna decembrie, înainte de Crăciun.

Programul se adresează familiilor în care cel puțin un membru este pensionar sau persoană încadrată în grad de handicap. De asemenea, pot solicita acest ajutor persoanele singure care sunt pensionare sau au un certificat de încadrare în grad de handicap.

Pentru a beneficia de tichete, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții. În primul rând, aceștia trebuie să aibă domiciliul în municipiul Roman. În al doilea rând, venitul net lunar nu trebuie să depășească 2.000 de lei pentru fiecare membru al familiei.

Prin urmare, pensionarii și persoanele cu dizabilități care locuiesc în Roman trebuie să verifice dacă îndeplinesc criteriile de domiciliu și venit și să depună cererile până la termenul stabilit.

Tichetele sociale pentru sărbători sunt acordate prin programe stabilite la nivel local. Din acest motiv, condițiile de eligibilitate, valoarea sprijinului și perioadele în care pot fi depuse cererile pot varia în funcție de localitate.

Pensionarii și celelalte persoane vulnerabile sunt îndemnate să se adreseze primăriei de domiciliu sau direcției locale de asistență socială pentru a afla dacă există un program de sprijin, ce categorii de persoane sunt eligibile și ce documente trebuie prezentate.

Pentru pensionarii cu venituri mici, aceste tichete pot contribui la acoperirea unei părți din cheltuielile cu alimentele și, în cazul programului din Roman, cu medicamentele, înainte de sărbătorile de iarnă.