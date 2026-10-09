O problemă pe care mulți angajați o descoperă abia înainte de pensionare

Salariații pot verifica online dacă perioadele lucrate sunt înregistrate corect în evidențele statului, fără să aștepte momentul pensionării. Prin intermediul platformelor oficiale ale instituțiilor publice, aceștia pot consulta informații despre stagiul de cotizare, declarațiile transmise de angajatori și statutul de asigurat în sistemul de sănătate.

Principalul instrument pentru verificarea perioadelor de cotizare la pensie este portalul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Pentru informațiile fiscale, salariații pot utiliza SPV, platforma care aparține Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), în timp ce statutul de asigurat la sănătate poate fi verificat prin serviciul online pus la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Există însă o diferență importantă între declararea contribuțiilor și plata acestora. Dacă o lună figurează în evidențele CNPP, înseamnă că informațiile aferente au fost declarate și înregistrate în sistem, dar acest lucru nu confirmă automat achitarea integrală a obligațiilor fiscale de către angajator.

Mai exact, declarațiile depuse și plățile efectuate reprezintă aspecte distincte, care trebuie verificate în funcție de informațiile disponibile fiecărei instituții.

Portalul Casei Naționale de Pensii Publice permite persoanelor asigurate să consulte gratuit informațiile personale din sistemul public de pensii. Printre datele disponibile se numără stagiile anuale și lunare de cotizare pentru perioadele ulterioare lunii aprilie 2001, declarațiile nominale transmise de angajatori și informațiile referitoare la Pilonul II de pensii.

Prin intermediul portalului actualizat, utilizatorii pot accesa rapoarte personalizate privind vechimea înregistrată, angajatorii și contribuțiile evidențiate în sistem. Pentru a verifica situația personală, este necesară autentificarea în cont și accesarea secțiunii dedicate datelor din sistemul public de pensii.

Salariații pot solicita raportul cu stagiile lunare de cotizare și pot compara informațiile afișate cu perioadele în care au lucrat efectiv. Verificarea trebuie să urmărească fiecare angajator, lunile lucrate, intervalele de activitate, numărul zilelor declarate și veniturile înregistrate.

Pentru perioadele lucrate după aprilie 2001, evidențele electronice reprezintă o sursă importantă de verificare a stagiului de cotizare. În cazul activității desfășurate anterior acestei date, documentele istorice, precum carnetul de muncă și adeverințele eliberate de angajatori, pot avea în continuare un rol esențial în dovedirea vechimii.

Absența unei luni din raportul CNPP nu demonstrează automat că angajatorul nu a plătit contribuțiile. Situația poate avea mai multe explicații, printre care netransmiterea declarației nominale, existența unor erori în datele declarate sau întârzierea actualizării informațiilor în sistem.

De asemenea, anumite perioade pot să nu constituie stagiu contributiv, în funcție de situația concretă și de legislația aplicabilă. Printre exemple se numără unele perioade de suspendare a contractului individual de muncă sau concediile fără plată, pentru care efectele asupra stagiului trebuie analizate în funcție de circumstanțe.

O altă posibilitate este ca angajatorul să fi transmis ulterior o declarație rectificativă. În asemenea situații, informațiile afișate în cont se pot modifica după prelucrarea datelor de către instituțiile competente.

Dacă apar diferențe între raportul CNPP și perioadele efectiv lucrate, este indicat să fie comparate datele cu cele din contractul individual de muncă, actele adiționale, adeverințele de vechime și documentele salariale disponibile. Aceste documente pot ajuta la identificarea informațiilor lipsă sau incorecte.

Pentru informații suplimentare despre efectele anumitor perioade asupra pensiei, poate fi consultat și articolul Ai nevoie de concediu fără plată? Află cum îți afectează pensia și ce trebuie să știi!.

Dacă o lună lucrată nu apare în evidențe sau venitul înregistrat diferă de cel din documentele personale, primul pas este solicitarea unei verificări din partea angajatorului. Acesta poate controla declarațiile transmise și poate depune o declarație rectificativă, dacă sunt identificate erori care necesită corectare.

În paralel, salariatul poate cere clarificări casei teritoriale de pensii. Pentru stagiul realizat după 1 aprilie 2001, CNPP permite obținerea unei adeverințe care confirmă perioada de cotizare, prin intermediul casei teritoriale competente.

Solicitarea poate fi transmisă prin e-mail, însoțită de o copie sau de o imagine a actului de identitate, prin poștă ori prin depunere personală. Pentru evitarea unor neconcordanțe, este util ca cererea să conțină informațiile necesare identificării perioadei pentru care sunt solicitate clarificări.

Contractele individuale de muncă, actele adiționale, adeverințele de vechime și documentele salariale trebuie păstrate, deoarece pot fi necesare pentru verificarea perioadelor lucrate și a veniturilor realizate. Aceste înscrisuri pot ajuta la clarificarea situațiilor în care informațiile din bazele electronice ale instituțiilor publice nu corespund documentelor salariatului. Pentru alte informații despre verificarea vechimii, poate fi consultat și materialul Ai grijă la anii de muncă! Verifică vechimea înainte de pensionare.

Verificarea statutului de asigurat în sistemul public de sănătate se realizează separat de consultarea stagiului de cotizare la pensie. CNAS pune la dispoziție un serviciu online prin care persoanele interesate pot afla dacă figurează ca asigurate în sistem.

Platforma utilizează identificarea prin CNP și un cod de verificare, iar informațiile sunt furnizate prin sistemul informatic oficial SIUI. Rezultatul poate indica faptul că persoana figurează ca asigurată sau că nu apare cu acest statut în evidențele consultate.

Informația trebuie interpretată în limitele serviciului oferit. Statutul de asigurat confirmă situația persoanei în sistemul de asigurări de sănătate, dar nu reprezintă o evidență detaliată a tuturor obligațiilor fiscale ale angajatorului și nici o dovadă completă a sumelor achitate către buget.

Prin urmare, verificarea în platforma CNAS nu înlocuiește consultarea datelor privind stagiul de cotizare la pensie. Cele două sisteme furnizează informații diferite, iar eventualele neconcordanțe trebuie analizate în raport cu instituția competentă și cu documentele disponibile.

Dacă există indicii că angajatorul nu și-a îndeplinit obligațiile referitoare la declararea activității sau sunt suspiciuni privind munca nedeclarată, salariatul se poate adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă competent.

Potrivit informațiilor publicate de Inspecția Muncii, petițiile salariaților pot viza situații referitoare la munca nedeclarată, evidența salariaților și reconstituirea vechimii în muncă. Sesizarea trebuie să descrie problema identificată și să includă, după caz, informații și documente relevante pentru verificarea situației.

Dacă problema este strict fiscală, iar suspiciunea privește declararea sau plata obligațiilor către buget, aspectele respective țin de competența autorității fiscale. Instituția căreia i se adresează sesizarea trebuie aleasă în funcție de natura neconcordanței constatate.

Astfel, lipsa unui contract sau a unei perioade de activitate din evidențele de muncă trebuie diferențiată de absența unei declarații nominale, de neînregistrarea stagiului în sistemul CNPP sau de suspiciunile privind plata obligațiilor fiscale. Identificarea exactă a problemei ajută la direcționarea solicitării către autoritatea competentă.

Verificarea periodică a contului CNPP permite identificarea eventualelor diferențe dintre perioadele lucrate și informațiile înregistrate în sistem. Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele interesate pot solicita și o adeverință oficială privind stagiul de cotizare, prin casa teritorială de pensii, în condițiile stabilite de instituție.

Păstrarea contractelor de muncă, a actelor adiționale, a adeverințelor de vechime și a documentelor salariale oferă posibilitatea comparării datelor personale cu informațiile existente în evidențele publice și poate sprijini clarificarea eventualelor neconcordanțe.