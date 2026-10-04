Vrei să lucrezi și după pensionare? Regula pe care puțini o cunosc și ce poate decide angajatorul

Salariații care ajung la vârsta standard de pensionare și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pot avea posibilitatea de a continua să lucreze, însă menținerea în activitate și reangajarea după pensionare sunt două situații juridice distincte.

Continuarea activității depinde de regulile stabilite prin Codul muncii și prin legislația pensiilor. În anumite situații, salariatul trebuie să formuleze o cerere, iar continuarea raportului de muncă este posibilă numai cu acordul angajatorului.

Menținerea în aceeași funcție după îndeplinirea condițiilor de pensionare nu trebuie confundată cu reangajarea unei persoane care a ieșit deja la pensie. În primul caz, raportul de muncă existent poate fi prelungit în condițiile prevăzute de lege, în timp ce, în al doilea caz, este necesară încheierea unui nou contract individual de muncă.

Pentru stabilirea procedurii aplicabile trebuie analizate situația concretă a salariatului, momentul încetării contractului existent și prevederile legale care permit continuarea activității.

Articolul 56 alineatul (1) litera c) din Codul muncii stabilește situațiile în care contractul individual de muncă încetează de drept în legătură cu pensionarea. În cazul general, este necesară îndeplinirea cumulativă a condițiilor privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare, cu respectarea prevederilor care permit continuarea activității.

Astfel, atingerea vârstei standard nu este analizată separat de stagiul minim de cotizare. Cele două condiții trebuie îndeplinite simultan pentru aplicarea regulii generale privind încetarea de drept a contractului individual de muncă.

Sintagma „încetare de drept” indică faptul că raportul de muncă se încheie ca efect al legii, atunci când apare situația prevăzută de actul normativ. Încetarea nu depinde, prin urmare, de acordul salariatului și nici de intenția acestuia de a continua activitatea.

Momentul la care încetează contractul poate diferi însă în funcție de situația concretă de pensionare. Pentru pensia pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard trebuie avută în vedere comunicarea deciziei de pensie, situația fiind distinctă de îndeplinirea condițiilor pentru pensionarea la vârsta standard.

Pensionarea anticipată și pensionarea pentru invaliditate au reguli specifice. Prevederile referitoare la pensia anticipată parțială, invaliditatea de gradul III și comunicarea deciziei medicale pentru invaliditatea de gradul I sau II trebuie analizate prin raportare la legislația aplicabilă, inclusiv la modificările legislative și la deciziile Curții Constituționale.

Prin urmare, încetarea contractului nu poate fi stabilită în toate cazurile exclusiv prin raportare la existența unei decizii de pensionare. Este necesară identificarea situației juridice concrete și a cauzei de încetare prevăzute de lege.

Codul muncii prevede o procedură prin care un salariat poate solicita să fie menținut în aceeași funcție după împlinirea vârstei standard de pensionare. Potrivit articolului 56 alineatul (4), cererea trebuie formulată cu 30 de zile înainte de data la care sunt îndeplinite cumulativ condițiile referitoare la vârsta standard și stagiul minim de cotizare pentru pensionare.

Cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi menținut în aceeași funcție pentru o perioadă de maximum trei ani peste vârsta standard de pensionare. Contractul individual de muncă poate fi prelungit anual, potrivit condițiilor prevăzute de lege.

Formularea unei cereri nu înseamnă însă că menținerea în activitate este garantată. Angajatorul poate aproba solicitarea, dar nu are obligația de a o accepta în baza acestei prevederi, potrivit explicațiilor prezentate de specialiștii de la legislatiamuncii.ro.

De asemenea, perioada de trei ani reprezintă limita maximă prevăzută de această regulă, nu o perioadă care trebuie acordată integral. Prelungirea se poate face anual, în funcție de aprobarea angajatorului și de condițiile legale aplicabile.

O altă posibilitate este prevăzută de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Articolul 46 alineatul (1) stabilește că pensia pentru limită de vârstă se acordă persoanelor care îndeplinesc cumulativ, la data pensionării, condițiile referitoare la vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare prevăzute în anexa nr. 5.

Potrivit alineatului (2), persoanele asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc aceste condiții pot opta între acordarea pensiei pentru limită de vârstă și continuarea activității, cu acordul anual al angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Această prevedere se referă la alegerea între pensionare și continuarea activității în condițiile stabilite de lege. Ea este diferită de situația unei persoane care s-a pensionat deja și care dorește ulterior să se angajeze din nou.

Acordul angajatorului este necesar în fiecare an. Prin urmare, posibilitatea de a continua activitatea până la 70 de ani nu înseamnă că raportul de muncă este prelungit automat până la această vârstă.

Un salariat care ajunge la momentul la care contractul individual de muncă ar urma să înceteze poate solicita continuarea activității. Dorința exprimată de salariat nu este însă suficientă pentru menținerea automată a raportului de muncă.

În situația reglementată de articolul 56 alineatul (4) din Codul muncii, sunt necesare atât cererea formulată de salariat în termenul prevăzut de lege, cât și aprobarea angajatorului.

Dacă raportul de muncă a încetat deja, reluarea activității nu se mai realizează prin simpla continuare a contractului anterior. Pentru reangajare este necesară încheierea unui nou contract individual de muncă, cu acordul ambelor părți.

Existența unei decizii de pensionare și intenția persoanei de a continua să muncească nu generează, prin ele însele, obligația angajatorului de a încheia un nou contract. Reangajarea presupune o nouă înțelegere între persoana pensionată și angajator.

O persoană pensionată pentru limită de vârstă poate fi reangajată potrivit condițiilor prevăzute de legislația muncii. Noul contract individual de muncă poate fi încheiat pe perioadă determinată sau pe perioadă nedeterminată, în funcție de necesitățile angajatorului și de acordul dintre părți.

În mod obișnuit, persoana care dorește să își reia activitatea formulează o cerere scrisă. Dacă angajatorul acceptă solicitarea, se încheie un nou contract individual de muncă, cu respectarea cerințelor legale aplicabile.

Condițiile noului raport de muncă sunt stabilite la momentul încheierii contractului. Acestea includ durata contractului și celelalte elemente prevăzute de legislația muncii pentru desfășurarea activității.

Reangajarea poate avea loc și pe aceeași funcție ocupată înainte de pensionare. Clasificarea ocupațiilor din România, cunoscută sub denumirea COR, nu stabilește în sine o interdicție privind ocuparea aceleiași funcții după pensionare.

Dacă angajatorul acceptă reluarea activității și sunt îndeplinite condițiile legale aplicabile postului, persoana pensionată poate desfășura din nou aceeași activitate, în baza noului raport de muncă.

În cazurile prevăzute de articolul 56 din Codul muncii, încetarea de drept a contractului individual de muncă intervine ca efect al legii, atunci când apare cauza legală de încetare.

Nu este necesară o manifestare de voință a salariatului pentru producerea încetării. Totodată, faptul că raportul de muncă încetează de drept nu înlătură obligațiile angajatorului referitoare la constatarea și comunicarea încetării.

Dacă, după încetarea contractului, persoana pensionată dorește să revină la muncă, iar angajatorul este de acord, activitatea poate fi reluată prin încheierea unui nou contract individual de muncă.

Noul contract reprezintă un raport de muncă distinct de cel anterior, iar condițiile sale sunt stabilite de părți cu respectarea prevederilor legale aplicabile.