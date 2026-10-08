O meserie plătită de stat se poate face acasă. Ce presupune activitatea și ce obligații trebuie îndeplinite

Activitatea de asistent maternal se desfășoară la domiciliu și este remunerată de stat, însă presupune o responsabilitate importantă: îngrijirea unui copil aflat în sistemul de protecție. Cei care vor să practice această meserie trebuie să treacă printr-un proces de evaluare și pregătire și să obțină atestarea necesară înainte de a putea începe activitatea.

Venitul primit pentru această activitate nu trebuie confundat cu sumele acordate pentru copilul aflat în plasament. Salariul reprezintă dreptul salarial al asistentului maternal, în timp ce alocația și celelalte forme de sprijin destinate copilului sunt folosite pentru acoperirea nevoilor acestuia.

Pe baza grilei DGASPC Suceava pentru luna septembrie 2026, salariul de bază brut pentru un asistent maternal care îngrijește un copil fără dizabilități este de 4.325 de lei pentru gradațiile 0–4. Pentru gradația 5, salariul de bază brut menționat este de 4.423 de lei.

Valorile indicate sunt salarii brute și nu reprezintă suma care ajunge efectiv în contul angajatului după aplicarea taxelor și contribuțiilor. Venitul concret poate varia în funcție de încadrare, vechime, numărul copiilor îngrijiți și sporurile aplicabile.

Grila prezentată pentru DGASPC Suceava trebuie raportată la instituția și situația pentru care a fost publicată. Ea nu poate fi considerată automat reprezentativă pentru salariul tuturor asistenților maternali din România, deoarece condițiile de încadrare și drepturile salariale trebuie verificate în funcție de situația concretă.

Ordonanța nr. 27/2024 reglementează atestarea și statutul profesional al asistentului maternal. Pentru obținerea atestatului, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințe referitoare la capacitatea de a îngriji un copil, profilul psihologic, locuință și mediul familial.

Locuința trebuie să ofere condiții adecvate pentru copil, inclusiv un spațiu individualizat destinat odihnei și realizării temelor. Evaluarea urmărește, astfel, nu doar persoana care solicită atestarea, ci și condițiile în care copilul urmează să locuiască.

Cererea pentru evaluare este adresată DGASPC din județul sau sectorul în care solicitantul are domiciliul ori reședința. Procesul de evaluare este realizat cu implicarea unui asistent social și a unui psiholog și presupune prezentarea documentelor justificative și întâlniri pentru verificarea condițiilor existente la domiciliu.

Atestarea nu se realizează prin simpla depunere a unui CV. Persoana interesată trebuie să parcurgă procedurile prevăzute pentru evaluare și atestare, astfel încât să fie verificată capacitatea sa de a asigura copilului condițiile necesare.

Unele direcții de protecție a copilului publică anunțuri pentru recrutarea de asistenți maternali. DGASPC Sector 2, de exemplu, a publicat un anunț care prezintă etapele și sprijinul oferit persoanelor interesate de această profesie.

Printre elementele menționate se află pregătirea gratuită asigurată de instituție, evaluarea și sprijinul profesional. Sunt prezentate, de asemenea, contractul individual de muncă, drepturile salariale și sporurile prevăzute de legislație, precum și instruirea și suportul psihologic.

Informațiile privind recrutarea, documentele necesare și procedura aplicabilă trebuie verificate la direcția competentă, deoarece situația poate varia în funcție de instituție și de momentul depunerii solicitării.

Publicarea unui anunț de recrutare nu înseamnă că orice persoană care depune candidatura este automat acceptată. Evaluarea are în vedere interesul copilului și capacitatea familiei de a-i asigura condiții stabile și adecvate de îngrijire.

Alocația și sprijinul financiar destinat copilului aflat în plasament sunt separate de salariul primit de asistentul maternal. Aceste sume au rolul de a acoperi nevoile beneficiarului și nu trebuie prezentate drept venit salarial personal al persoanei care asigură îngrijirea.

Activitatea se desfășoară la domiciliul asistentului maternal, însă acest lucru nu înseamnă că este vorba despre o activitate fără obligații profesionale. Îngrijirea și educarea copilului presupun continuitate, responsabilități și respectarea cerințelor stabilite pentru protecția acestuia.

În ceea ce privește drepturile anumitor beneficiari ai sistemului de protecție, B1.ro a relatat și despre facilitățile de transport acordate studenților, inclusiv celor aflați în plasament, într-un material dedicat acestui subiect.