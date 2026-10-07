Românii cheltuie aproape 8.700 de lei pe lună pe gospodărie. Cât se duce pe mâncare, taxe și locuință

Veniturile gospodăriilor din România au crescut în trimestrul al doilea din 2026, dar odată cu ele au urcat și cheltuielile. O gospodărie a avut, în medie, venituri lunare de 10.204 lei și cheltuieli de 8.650 de lei. Astfel, 84,8% din veniturile totale au fost absorbite de cheltuieli, potrivit datelor publicate miercuri, 7 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS).

În trimestrul II din 2026, veniturile totale medii lunare au ajuns la 10.204 lei pentru o gospodărie, echivalentul a 4.222 de lei pentru o persoană. Comparativ cu primele trei luni ale anului, acestea au crescut cu 8%, atât la nivel de gospodărie, cât și pe persoană.

Față de trimestrul II din 2025, veniturile medii lunare au fost mai mari cu 7,4% pe gospodărie și cu 10,4% pe persoană.

Cea mai importantă sursă de venit rămâne reprezentată de salariile brute și celelalte drepturi salariale. Acestea au însumat în medie 7.354 de lei lunar pe gospodărie și au reprezentat 72,1% din veniturile totale.

Prestațiile sociale au adus, în medie, 2.005 lei pe lună unei gospodării și au reprezentat 19,6% din venituri. Veniturile în natură s-au situat la 456 de lei lunar, cu o pondere de 4,5%.

O gospodărie din România a cheltuit în medie 8.650 de lei lunar în trimestrul II, respectiv 3.579 de lei pe persoană. Suma este cu 635 de lei mai mare decât cea înregistrată în trimestrul precedent.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, cheltuielile medii lunare au crescut cu 7,6% pe gospodărie și cu 10,6% pe persoană.

Din total, cheltuielile bănești s-au ridicat la 8.279 de lei lunar pe gospodărie, cu 8,2% peste nivelul din trimestrul I.

Consumul reprezintă cea mai importantă destinație a banilor gospodăriilor. În trimestrul II, cheltuielile de consum, împreună cu valoarea consumului din resurse proprii, au însumat 4.936 de lei pe lună pentru o gospodărie, respectiv 57% din totalul cheltuielilor.

O altă sumă importantă este reprezentată de transferurile către administrația publică și fondurile publice și private de asigurări sociale. Impozitele, contribuțiile, cotizațiile și taxele au însumat, în medie, 3.159 de lei lunar pe gospodărie, adică 36,5% din totalul cheltuielilor.

Produsele agroalimentare și băuturile nealcoolice continuă să ocupe primul loc în structura cheltuielilor de consum. O gospodărie a alocat în medie 1.581 de lei lunar pentru acestea, reprezentând 32% din cheltuielile totale de consum. Ponderea a crescut cu 0,6 puncte procentuale față de trimestrul precedent.

Pentru locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili, gospodăriile au cheltuit în medie 813 lei lunar, respectiv 16,5% din bugetul de consum.

Îmbrăcămintea și încălțămintea au costat în medie 390 de lei pe lună, iar transportul 376 de lei. Pentru mobilier, dotarea și întreținerea locuinței au fost alocați, în medie, 353 de lei.

La polul opus se află educația. Potrivit INS, gospodăriile au cheltuit în medie numai 22 de lei lunar pentru această categorie, reprezentând 0,5% din cheltuielile totale de consum.

Datele INS arată și un decalaj semnificativ între mediul urban și cel rural. În orașe, venitul total mediu lunar al unei gospodării a fost de 11.118 lei, de 1,2 ori mai mare decât în mediul rural. Calculat pe persoană, venitul a ajuns la 4.997 de lei în urban, fiind de 1,5 ori mai ridicat decât în rural. abf_tr2r26

Diferențele apar și în cazul cheltuielilor. O gospodărie din mediul urban a cheltuit în medie 9.437 de lei lunar. La nivel individual, cheltuielile au fost de 4.241 de lei pe lună în urban, de 1,5 ori mai mari decât în mediul rural.

Datele INS pentru trimestrele I și II din 2026 sunt provizorii.