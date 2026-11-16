Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, lansează noi acuzații la adresa lui Ilie Bolojan, după prezentarea unor date privind obligațiile financiare ale statului. Social-democratul susține că fostul Guvern a lăsat în urmă probleme bugetare de 40,4 miliarde de lei, echivalentul a aproape 2% din PIB. Acesta invocă restanțe pentru concedii medicale, datorii către constructori și obligații rezultate din hotărâri judecătorești.

Marius Budăi susține că datele prezentate de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, confirmă avertismentele formulate anterior de PSD.

Într-o postare pe Facebook, fostul ministru al Muncii afirmă că obligațiile financiare rămase în urma fostului Guvern ajung la 40,4 miliarde de lei.

Acesta critică măsurile de austeritate promovate de Ilie Bolojan și susține că problemele bugetare au fost amânate.

„Se dovedește acum că PSD a spus adevărul! Cifrele prezentate de domnul Alexandru Nazare, care a ocupat aceeași funcție și în Guvernul Bolojan, arată dimensiunea problemelor lăsate în urmă: 40,4 miliarde de lei, aproape 2% din PIB! Vă mai amintiți cum domnul Ilie Bolojan îl acuza pe președintele PSD că „își fabrică scuzele pentru un eșec”? Cum ni se explica doct și rece că austeritatea este necesară, că trebuie strânsă cureaua și că nu există altă soluție? Ei bine, sertarul s-a deschis. Și ce găsim în el?”

Potrivit lui Marius Budăi, o parte importantă a obligațiilor financiare ale statului provine din plăți restante.

Fostul ministru indică datorii de 4 miliarde de lei pentru concediile medicale și alte 2 miliarde de lei către constructori. Acestea din urmă ar reprezenta contravaloarea unor lucrări executate pentru stat.

La aceste sume se adaugă obligații de 5 miliarde de lei către magistrați, rezultate din hotărâri judecătorești.

Budăi menționează și o obligație de plată de 3,4 miliarde de lei către compania Pfizer.

„- 4 miliarde de lei restanțe pentru concediile medicale;

2 miliarde de lei datorii către constructori și firme care au executat lucrări pentru stat;

5 miliarde de lei obligații către magistrați, rezultate din hotărâri judecătorești;

3,4 miliarde de lei obligația de plată către Pfizer.”

Sumele sunt prezentate de fostul ministru ca exemple ale problemelor financiare pe care actuala guvernare trebuie să le gestioneze.

Social-democratul atrage atenția și asupra fondurilor europene incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit acestuia, România riscă să piardă alte 18 miliarde de lei din PNRR.

Budăi susține că situația este cu atât mai gravă cu cât bugetul a fost construit luând în calcul încasarea acestor fonduri.

„Peste toate acestea, alte 18 miliarde de lei din PNRR sunt expuse riscului de a nu mai ajunge în România. Iar ministrul Finanțelor recunoaște că bugetul a fost construit bazându-se pe acești bani: „Știm că vom pierde anumite sume, dar nu știm cât”. Așadar, nu doar că statul avea facturi de plătit, dar și banii europeni pe care conta sunt acum sub semnul întrebării.”

Fostul ministru critică și modul în care au fost gestionate cheltuielile publice. Acesta afirmă, ironic, că neplata facturilor a fost prezentată drept o formă de economie bugetară.

„Putem spune că domnul Bolojan a descoperit metoda revoluționară de reducere a cheltuielilor: nu mai deschide facturile! Dacă nu le vezi, nu există. Dacă nu le plătești, ai făcut economie. Dacă le lași moștenire, și mai bine, ai făcut reformă!”

Marius Budăi afirmă că actuala guvernare a început să rezolve obligațiile financiare restante.

Potrivit acestuia, la prima rectificare bugetară au fost asigurate aproximativ 8 miliarde de lei. Fondurile sunt destinate obligațiilor către furnizori, precum și cheltuielilor din sănătate și asistență socială.

În plus, pentru administrațiile locale și spitale funcționează un mecanism de compensare în valoare de 2 miliarde de lei.

Termenul pentru depunerea cererilor este 25 noiembrie 2026.

„Nu am venit să căutăm scuze. Am venit să rezolvăm problemele pe care alții le-au ascuns sau le-au amânat. La prima rectificare bugetară au fost asigurate deja aproximativ 8 miliarde de lei pentru obligații către furnizori, sănătate și asistență socială. Pentru restanțele administrațiilor locale, primăriilor, consiliilor județene și spitalelor funcționează mecanismul de compensare de 2 miliarde de lei, cu termen de depunere a cererilor până la 25 noiembrie.

Declarațiile au fost publicate de Marius Budăi pe pagina sa de Facebook. Acuzațiile privind responsabilitatea fostului Guvern și interpretarea datelor bugetare reprezintă poziția exprimată de social-democrat.