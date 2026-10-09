Vouchere de vacanță pentru profesori. Se include sau nu indemnizația de hrană în calculul salariului

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) îi solicită ministrului Educației, Mihai Dimian, să clarifice modul de calcul al salariului net luat în considerare pentru acordarea voucherelor de vacanță în 2026. Sindicaliștii cer ministerului să precizeze explicit dacă indemnizația de hrană trebuie inclusă sau nu în calculul plafonului de 6.000 de lei net aferent funcției de bază, potrivit unui document consultat de Edupedu.ro.

Solicitarea vine pe fondul unor dificultăți de interpretare și aplicare a prevederilor legale la nivelul unităților de învățământ. Clarificarea este necesară pentru identificarea corectă a angajaților care îndeplinesc condițiile pentru a primi vouchere de vacanță.

În 2026, angajații instituțiilor de învățământ de stat care au salarii nete de până la 6.000 de lei inclusiv beneficiază de vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei, potrivit Ordinului ministrului Educației și Cercetării nr. 5.651/2026.

Conform documentului transmis ministerului, FSLI solicită un răspuns clar cu privire la includerea indemnizației de hrană în calculul venitului net relevant pentru acordarea acestui beneficiu.

În adresa înaintată Ministerului Educației și Cercetării, reprezentanții federației cer stabilirea explicită a regulii aplicabile în cazul angajaților din învățământ.

„Federația Sindicatelor Libere din Învăţământ vă adresează rugămintea de a transmite Precizări care să stabilească expres dacă în calculul salariului net cuvenit funcției de bază de până la 6000 de lei inclusiv se ia sau nu în considerare indemnizația de hrană, pentru a se individualiza salariații care sunt îndreptăţiți să beneficieze de vouchere de vacanță”, se arată în document.

FSLI atrage atenția că stabilirea eligibilității pentru voucherele de vacanță și pentru indemnizația de hrană se raportează la salariul net cuvenit funcției de bază. În aceste condiții, sindicaliștii consideră necesară o precizare oficială, astfel încât prevederile legale să fie aplicate unitar în școli.

„În aceste condiții, având în vedere că stabilirea în concret a salariaţilor din învăţământ îndreptățiți să beneficieze de vouchere de vacanţă și de indemnizația de hrană se face în raport de salariul net cuvenit funcţiei de bază, pentru a se evita greşita interpretare și aplicare a prevederilor actelor normative și prejudicierea salariaților îndreptățiți, Ministerul Educaţiei şi Cercetării trebuie să precizeze expres dacă indemnizația de hrană intră sau nu în calculul salariului net cuvenit funcției de bază, pentru acordarea voucherelor de vacanţă”, se arată în comunicatul FSLI .

În documentul transmis ministerului, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ invocă prevederi din Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 5.651/2026, care reglementează acordarea voucherelor de vacanță în 2026, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 și din Legea-cadru a salarizării nr. 153/2017.

Regulamentul pentru acordarea voucherelor stabilește că beneficiarii din sistemul de învățământ trebuie să aibă salarii nete de cel mult 6.000 de lei inclusiv, plafonul fiind raportat la salariul net cuvenit funcției de bază din luna acordării voucherelor.

Prevederea este inclusă la articolul 3, alineatul (5), din regulament: „(5) În anul 2026 se acordă vouchere de vacanță personalului din învățământ ale cărui salarii nete sunt de până la 6.000 lei inclusiv, prin raportare la salariul net cuvenit funcției de bază din luna acordării acestora.”

Potrivit FSLI, această dispoziție are la bază prevederile articolului 1, alineatul (2^6), din O.U.G. nr. 8/2009, care reglementează acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din sistemul de învățământ.

Textul legal invocat de sindicaliști precizează: „Pentru personalul din sistemul de învăţământ acordarea voucherelor de vacanţă prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin raportare la salariul net cuvenit funcţiei de bază din luna acordării acestora.”

Un alt argument prezentat de federație se referă la prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. FSLI invocă articolul 18, alineatul (1^2), referitor la modul de acordare a indemnizației de hrană pentru personalul din învățământ.

În adresa transmisă Ministerului Educației și Cercetării, sindicatul menționează:

„Vă rugăm să aveți în vedere şi faptul că, potrivit art. 18 (12) din Legea- cadru nr. 153/2017: ,(1^2) Pentru personalul din sistemul de învăţământ acordarea indemnizaţiei de hrană prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin raportare la salariul net cuvenit funcţiei de bază.„, iar conform art. 1 alin. (2) din Ordinul nr. 3185/2026 privind acordarea indemnizaţiei de hrană personalului din sistemul de învăţământ de stat: „(2) Indemnizaţia de hrană se acordă personalului din sistemul de învăţământ de stat al cărui salariu lunar net format din drepturile salariale aferente funcţiei de bază, altele decât indemnizația de hrană, este de până la 6.000 lei inclusivse, arată în documentul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.

Ordinul nr. 3.185/2026, menționat în solicitare, stabilește că eligibilitatea pentru indemnizația de hrană se determină în funcție de salariul lunar net format din drepturile salariale aferente funcției de bază, fără includerea acestei indemnizații, în limita plafonului de 6.000 de lei inclusiv.

FSLI solicită ministerului să lămurească dacă aceeași abordare trebuie aplicată și la stabilirea dreptului de a primi vouchere de vacanță. Clarificarea cerută vizează modul de interpretare a prevederilor referitoare la salariul net cuvenit funcției de bază și identificarea angajaților din învățământul de stat care îndeplinesc condițiile pentru acordarea voucherelor în 2026.