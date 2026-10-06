Ajutoare sociale, calendar complet octombrie 2026. Când intră alocațiile, indemnizațiile și ajutorul de incluziune pentru 7 milioane de români
SURSA FOTO: Dreamstime - Alocație
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a anunțat calendarul oficial al plăților pentru luna octombrie. Peste 7 milioane de români vor primi alocațiile, indemnizațiile de creștere a copilului, ajutoarele pentru dizabilități și Venitul Minim de Incluziune. Află din articol exact datele la care intră banii pe card și când ajung factorii poștali la domiciliul fiecărui beneficiar din țară.
ANPIS virează banii în luna octombrie pentru 7 milioane de români
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) efectuează în luna octombrie plata tuturor beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor cuvenite pentru luna septembrie 2026.
Tranșele financiare vor fi livrate eșalonat prin intermediul agențiilor teritoriale, iar modalitatea de virament depinde de opțiunea fiecărui beneficiar, fiind disponibilă achitarea în cont bancar sau prin mandat poștal, a anunțat instituția într-o postare pe Facebook marți, 6 octombrie.
Părinții primesc alocațiile și stimulentele începând cu 8 octombrie
Primul pachet de beneficii vizează susținerea familiei și creșterea copiilor. Astfel, din data de 8 octombrie se efectuează plățile în cont bancar pentru alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.
Persoanele care au optat pentru primirea sumelor la domiciliu le vor primi prin mandat poștal, livrările fiind programate începând cu data de 10 octombrie.
Persoanele cu dizabilități încasează drepturile la mijlocul lunii
Următoarea etapă din calendar este alocată plăților destinate persoanelor cu dizabilități. Viramentele bancare pentru această categorie de beneficiari vor fi procesate în data de 14 octombrie.
În același timp, livrarea banilor prin intermediul Poștei Române va demara începând cu data de 18 octombrie.
Banii pentru plasament și sprijinul VMI ajung pe 20 octombrie
A doua jumătate a lunii aduce achitarea celorlalte forme de sprijin social. Pe 20 octombrie se procesează plățile, atât pe card, cât și prin poștă, pentru alocația de plasament, alocația de hrană destinață persoanelor cu HIV/SIDA și indemnizația de hrană pentru bolnavii de TBC.
Tot pe 20 octombrie sunt achitate ajutoarele pentru familia cu copii și cele de incluziune, acordate prin venitul minim de incluziune (VMI).
La nivel național, ANPIS, prin structurile sale teritoriale, asigură plata lunară a beneficiilor de asistență socială pentru aproape 7 milioane de persoane aflate în situații de vulnerabilitate sau expuse riscului de excluziune socială, familii, persoane vârstnice și copii, mai transmite instituția.
Calendarul complet al plăților pentru luna octombrie
Alocația de stat pentru copii
- 8 octombrie – plata în cont bancar;
- începând cu 10 octombrie – plata prin mandat poștal.
Indemnizația pentru creșterea copilului
- 8 octombrie – plata în cont bancar;
- începând cu 10 octombrie – plata prin mandat poștal.
Stimulentul de inserție
- 8 octombrie – plata în cont bancar;
- începând cu 10 octombrie – plata prin mandat poștal.
Drepturile persoanelor cu dizabilități
- 14 octombrie – plata în cont bancar;
- începând cu 18 octombrie – plata prin mandat poștal.
Alocația de plasament
- 20 octombrie – plata în cont bancar;
- începând cu 20 octombrie – plata prin mandat poștal.
Alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA
- 20 octombrie – plata în cont bancar;
- începând cu 20 octombrie – plata prin mandat poștal.
Indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC
- 20 octombrie – plata în cont bancar;
- începând cu 20 octombrie – plata prin mandat poștal.
Ajutor pentru familia cu copii (VMI)
- 20 octombrie – plata în cont bancar;
- începând cu 20 octombrie – plata prin mandat poștal.
Ajutorul de incluziune (VMI)
- 20 octombrie – plata în cont bancar;
- începând cu 20 octombrie – plata prin mandat poștal.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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