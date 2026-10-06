Ajutoare sociale, calendar complet octombrie 2026. Când intră alocațiile, indemnizațiile și ajutorul de incluziune pentru 7 milioane de români

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a anunțat calendarul oficial al plăților pentru luna octombrie. Peste 7 milioane de români vor primi alocațiile, indemnizațiile de creștere a copilului, ajutoarele pentru dizabilități și Venitul Minim de Incluziune. Află din articol exact datele la care intră banii pe card și când ajung factorii poștali la domiciliul fiecărui beneficiar din țară.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) efectuează în luna octombrie plata tuturor beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor cuvenite pentru luna septembrie 2026.

Tranșele financiare vor fi livrate eșalonat prin intermediul agențiilor teritoriale, iar modalitatea de virament depinde de opțiunea fiecărui beneficiar, fiind disponibilă achitarea în cont bancar sau prin mandat poștal, a anunțat instituția într-o postare pe Facebook marți, 6 octombrie.

Primul pachet de beneficii vizează susținerea familiei și creșterea copiilor. Astfel, din data de 8 octombrie se efectuează plățile în cont bancar pentru alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Persoanele care au optat pentru primirea sumelor la domiciliu le vor primi prin mandat poștal, livrările fiind programate începând cu data de 10 octombrie.

Următoarea etapă din calendar este alocată plăților destinate persoanelor cu dizabilități. Viramentele bancare pentru această categorie de beneficiari vor fi procesate în data de 14 octombrie.

În același timp, livrarea banilor prin intermediul Poștei Române va demara începând cu data de 18 octombrie.

A doua jumătate a lunii aduce achitarea celorlalte forme de sprijin social. Pe 20 octombrie se procesează plățile, atât pe card, cât și prin poștă, pentru alocația de plasament, alocația de hrană destinață persoanelor cu HIV/SIDA și indemnizația de hrană pentru bolnavii de TBC.

Tot pe 20 octombrie sunt achitate ajutoarele pentru familia cu copii și cele de incluziune, acordate prin venitul minim de incluziune (VMI).

La nivel național, ANPIS, prin structurile sale teritoriale, asigură plata lunară a beneficiilor de asistență socială pentru aproape 7 milioane de persoane aflate în situații de vulnerabilitate sau expuse riscului de excluziune socială, familii, persoane vârstnice și copii, mai transmite instituția.

Alocația de stat pentru copii

8 octombrie – plata în cont bancar;

începând cu 10 octombrie – plata prin mandat poștal.

Indemnizația pentru creșterea copilului

8 octombrie – plata în cont bancar;

începând cu 10 octombrie – plata prin mandat poștal.

Stimulentul de inserție

8 octombrie – plata în cont bancar;

începând cu 10 octombrie – plata prin mandat poștal.

Drepturile persoanelor cu dizabilități

14 octombrie – plata în cont bancar;

începând cu 18 octombrie – plata prin mandat poștal.

Alocația de plasament

20 octombrie – plata în cont bancar;

începând cu 20 octombrie – plata prin mandat poștal.

Alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA

20 octombrie – plata în cont bancar;

începând cu 20 octombrie – plata prin mandat poștal.

Indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC

20 octombrie – plata în cont bancar;

începând cu 20 octombrie – plata prin mandat poștal.

Ajutor pentru familia cu copii (VMI)

20 octombrie – plata în cont bancar;

începând cu 20 octombrie – plata prin mandat poștal.

Ajutorul de incluziune (VMI)