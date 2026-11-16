Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a lansat programul de finanțare a bateriilor de stocare a energiei produse din surse regenerabile, cu un buget de 400 de milioane de lei.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a deschis luni, la ora 10:00, sesiunea de validare a instalatorilor care doresc să participe la Programul privind instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile. Programul urmărește să sprijine acumularea energiei pentru consumul propriu și livrarea surplusului în rețeaua națională.

Potrivit unui comunicat al instituției, instalatorii se pot înscrie în program și pot transmite documentele necesare validării până la data de 20 noiembrie 2026, ora 23:59. Întreaga procedură se desfășoară prin intermediul aplicației informatice disponibile pe pagina de internet a AFM.

Dosarul de validare trebuie să conțină cererea de validare semnată electronic, împuternicirea, dacă este cazul, actul de identitate al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite, certificatul constatator, precum și cazierul fiscal și judiciar emis pe numele instalatorului, în cazul persoanelor juridice.

Solicitanții trebuie să prezinte certificatele de atestare fiscală emise de ANAF și de autoritățile locale, dovada deschiderii contului 50.70.24 și un atestat ANRE de tip B sau echivalent. Acesta trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de validare și să fi fost emis cu cel puțin 12 luni înainte de această dată.

Pentru implementarea programului a fost alocat un buget de 400 de milioane de lei. Fondurile sunt destinate finanțării sistemelor de stocare a energiei electrice și creșterii gradului de valorificare a energiei produse din surse regenerabile.

Finanțarea acordată prin program va acoperi maximum 75% din valoarea totală a proiectului, fără a depăși 15.000 de lei, TVA inclusă. Suma va fi calculată în funcție de cheltuielile eligibile prevăzute în ghidul de finanțare, în limita unui cost eligibil standard de cel mult 1.500 de lei/kWh pentru capacitatea de stocare instalată, TVA inclusă.

Persoanele fizice se vor putea înscrie în program începând cu 20 noiembrie 2026, ora 10:00, până la 25 noiembrie 2026, ora 23:59. Înscrierea se va realiza prin completarea cererii de finanțare descărcate din aplicația informatică și încărcarea documentelor solicitate.

Dosarul de înscriere va cuprinde cererea de finanțare completată și încărcată în aplicație, fără semnătură, actul de identitate al solicitantului, certificatul de atestare fiscală emis de ANAF și certificatul fiscal eliberat de primăria de domiciliu. Dacă proiectul va fi implementat la o adresă diferită de cea de domiciliu, va fi necesar și certificatul fiscal emis de primăria din localitatea în care se află imobilul.

Solicitanții vor trebui să prezinte contractul de prosumator și certificatul de racordare, ambele emise pe numele lor, precum și o factură de energie electrică emisă în ultimele șase luni.

Criteriile de eligibilitate pentru validarea instalatorilor și înscrierea persoanelor fizice, documentele necesare pentru fiecare etapă și celelalte informații privind procedura de depunere sunt detaliate în Ghidul de finanțare, disponibil pe site-ul instituției.