România, printre țările UE cu cele mai mari scăderi ale producției industriale în septembrie. Ce arată datele Eurostat
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Producția industrială din România a scăzut cu 2,6% în septembrie 2026 față de luna precedentă și cu 6,3% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor Eurostat. România se numără printre statele UE cu cele mai mari declinuri anuale, fiind depășită doar de Irlanda și Bulgaria.
Producția industrială din UE a crescut în septembrie, dar rămâne în scădere față de 2025
În septembrie 2026, comparativ cu august 2026, producția industrială ajustată sezonier a crescut cu 0,2% în zona euro și cu 0,5% în UE, conform primelor estimări ale Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene.
În august 2026, producția industrială a scăzut cu 0,5% în zona euro și cu 0,3% în UE. În septembrie 2026, comparativ cu septembrie 2025, producția industrială a scăzut cu 1,5% în zona euro și cu 0,8% în UE.
România, printre țările UE cu cele mai mari scăderi ale producției industriale în septembrie. Ce arată datele Eurostat?
Comparație lunară pe principalele grupe industriale și pe state membre
În zona euro, în septembrie 2026, comparativ cu august 2026, producția industrială:
- a crescut cu 0,7% în cazul bunurilor intermediare;
- a scăzut cu 1,7% în cazul energiei;
- a rămas stabilă în cazul bunurilor de capital;
- a crescut cu 1,3% în cazul bunurilor de folosință îndelungată;
- a scăzut cu 0,4% în cazul bunurilor de folosință imediată.
În UE, producția industrială:
- a crescut cu 0,8% în cazul bunurilor intermediare;
- a scăzut cu 1,1% în cazul energiei;
- a rămas stabilă în cazul bunurilor de capital;
- a crescut cu 1,2% în cazul bunurilor de folosință îndelungată;
- a crescut cu 0,3% în cazul bunurilor de folosință imediată.
Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri lunare au fost înregistrate în Danemarca (+3,7%), Polonia (+2,9%), Cehia și Slovacia (ambele +2,7%). Cele mai mari scăderi au fost observate în Irlanda (-5,5%), Luxemburg (-3,8%) și România (-2,6%).
Producția industrială din România a scăzut cu 6,3% într-un an
În zona euro, în septembrie 2026, comparativ cu septembrie 2025, producția industrială:
- a crescut cu 0,4% în cazul bunurilor intermediare;
- a crescut cu 0,7% în cazul energiei;
- a crescut cu 0,3% în cazul bunurilor de capital;
- a crescut cu 1,6% în cazul bunurilor de folosință îndelungată;
- a scăzut cu 7,5% în cazul bunurilor de folosință imediată.
În UE, producția industrială:
- a crescut cu 1,1% în cazul bunurilor intermediare;
- a crescut cu 0,8% în cazul energiei;
- a crescut cu 1,0% în cazul bunurilor de capital;
- a crescut cu 1,5% în cazul bunurilor de folosință îndelungată;
- a scăzut cu 6,1% în cazul bunurilor de folosință imediată.
Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari scăderi anuale au fost înregistrate în Irlanda (-19,1%), Bulgaria (-8,9%) și România (-6,3%). Cele mai mari creșteri au fost observate în Țările de Jos (+8,8%), Ungaria (+8,2%), Lituania și Malta (ambele +7,1%).
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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