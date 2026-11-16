Producția industrială din România a scăzut cu 2,6% în septembrie 2026 față de luna precedentă și cu 6,3% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor Eurostat. România se numără printre statele UE cu cele mai mari declinuri anuale, fiind depășită doar de Irlanda și Bulgaria.

În septembrie 2026, comparativ cu august 2026, producția industrială ajustată sezonier a crescut cu 0,2% în zona euro și cu 0,5% în UE, conform primelor estimări ale Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene.

În august 2026, producția industrială a scăzut cu 0,5% în zona euro și cu 0,3% în UE. În septembrie 2026, comparativ cu septembrie 2025, producția industrială a scăzut cu 1,5% în zona euro și cu 0,8% în UE.

Comparație lunară pe principalele grupe industriale și pe state membre

În zona euro, în septembrie 2026, comparativ cu august 2026, producția industrială:

a crescut cu 0,7% în cazul bunurilor intermediare;

a scăzut cu 1,7% în cazul energiei;

a rămas stabilă în cazul bunurilor de capital;

a crescut cu 1,3% în cazul bunurilor de folosință îndelungată;

a scăzut cu 0,4% în cazul bunurilor de folosință imediată.

În UE, producția industrială:

a crescut cu 0,8% în cazul bunurilor intermediare;

a scăzut cu 1,1% în cazul energiei;

a rămas stabilă în cazul bunurilor de capital;

a crescut cu 1,2% în cazul bunurilor de folosință îndelungată;

a crescut cu 0,3% în cazul bunurilor de folosință imediată.

Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri lunare au fost înregistrate în Danemarca (+3,7%), Polonia (+2,9%), Cehia și Slovacia (ambele +2,7%). Cele mai mari scăderi au fost observate în Irlanda (-5,5%), Luxemburg (-3,8%) și România (-2,6%).

În zona euro, în septembrie 2026, comparativ cu septembrie 2025, producția industrială:

a crescut cu 0,4% în cazul bunurilor intermediare;

a crescut cu 0,7% în cazul energiei;

a crescut cu 0,3% în cazul bunurilor de capital;

a crescut cu 1,6% în cazul bunurilor de folosință îndelungată;

a scăzut cu 7,5% în cazul bunurilor de folosință imediată.

În UE, producția industrială:

a crescut cu 1,1% în cazul bunurilor intermediare;

a crescut cu 0,8% în cazul energiei;

a crescut cu 1,0% în cazul bunurilor de capital;

a crescut cu 1,5% în cazul bunurilor de folosință îndelungată;

a scăzut cu 6,1% în cazul bunurilor de folosință imediată.

Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari scăderi anuale au fost înregistrate în Irlanda (-19,1%), Bulgaria (-8,9%) și România (-6,3%). Cele mai mari creșteri au fost observate în Țările de Jos (+8,8%), Ungaria (+8,2%), Lituania și Malta (ambele +7,1%).