Serviciul de mesagerie Signal avertizează asupra riscurilor pe care integrarea inteligenței artificiale le aduce confidențialității conversațiilor private. Compania pregătește noi restricții pentru capturile de ecran și solicită Apple, Google și Microsoft instrumente care să împiedice agenții AI să acceseze mesajele utilizatorilor prin intermediul telefoanelor.

Serviciul de mesagerie criptată Signal va introduce restricții privind realizarea capturilor de ecran, pentru a împiedica agenții de inteligență artificială (AI) să acceseze conversațiile private ale utilizatorilor. Compania avertizează că integrarea tot mai extinsă a tehnologiilor AI în dispozitive afectează protecția datelor personale și capacitatea aplicațiilor de a garanta confidențialitatea.

Signal, considerat unul dintre liderii domeniului mesageriei securizate, a recunoscut că noile măsuri de protecție sunt incomplete. Compania a solicitat Apple, Google și Microsoft să ofere dezvoltatorilor instrumente mai eficiente pentru a împiedica agenții AI să acceseze informații sensibile.

Signal le-a cerut celor trei companii să ofere mai multe detalii despre funcționarea agenților AI. Astfel, dezvoltatorii de aplicații ar putea identifica datele accesate de aceste tehnologii și și-ar putea adapta sistemele pentru a limita accesul neautorizat.

Inițiativa evidențiază tensiunile tot mai mari dintre aplicațiile care prioritizează confidențialitatea și marile companii tehnologice. Acestea concurează pentru lansarea unor agenți AI capabili să analizeze conținutul afișat pe ecranul utilizatorilor și să execute acțiuni pe baza informațiilor respective.

Signal consideră deosebit de îngrijorătoare funcțiile AI integrate direct în sistemele de operare. Printre exemplele menționate se numără Siri AI de la Apple și Gemini Intelligence de la Google. Gradul ridicat de integrare a acestor tehnologii în dispozitive ridică probleme suplimentare privind protecția datelor.

Într-o postare pe blog, președintele Signal, Meredith Whittaker, a explicat că sistemele de operare controlează mediul în care funcționează aplicațiile. Potrivit ei, integrarea agenților AI modifică acest mediu și îl face tot mai puțin favorabil protejării vieții private.

Reprezentanții Signal consideră că această evoluție reprezintă o amenințare majoră pentru serviciul de mesagerie și pentru capacitatea companiei de a-și respecta misiunea privind protecția confidențialității utilizatorilor.

Pentru a împiedica agenții AI să analizeze conversațiile private, Signal introduce noi setări care blochează realizarea capturilor de ecran pe telefoanele utilizatorilor. Aceste restricții vor fi activate automat, fără a fi necesară intervenția utilizatorilor.

Utilizatorii vor primi notificări pop-up prin care vor putea dezactiva temporar aceste restricții. Notificările vor apărea atunci când Signal detectează o încercare de realizare a unei capturi de ecran sau accesarea conținutului afișat de un asistent AI, în funcție de dispozitiv.

Anul trecut, Signal a blocat în mod similar funcția Recall AI dezvoltată de Microsoft, împiedicând-o să realizeze capturi de ecran pe dispozitivele care utilizează sistemul de operare Windows. Compania a precizat însă că nu a reușit să implementeze în mod fiabil măsuri de protecție similare pentru sistemul macOS al Apple.

Apple, Google și Microsoft nu au răspuns solicitărilor de a comenta poziția publică exprimată de Signal.