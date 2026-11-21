Anii de facultate pot conta la pensie, însă nu în orice condiții și nici în același mod pentru toți românii. Studiile universitare pot aduce puncte în plus la calculul pensiei și, în anumite situații, pot contribui la pensionarea mai devreme. Cât valorează, concret, fiecare an de facultate și ce reguli trebuie respectate?

Perioada studiilor universitare poate fi valorificată la stabilirea pensiei dacă facultatea a fost urmată la zi sau cu frecvență și a fost absolvită cu diplomă. Anii petrecuți în învățământul superior nu reduc însă automat vârsta standard de pensionare și nu înlocuiesc stagiul complet contributiv. În anumite situații, această perioadă poate contribui la completarea celor cinci ani suplimentari necesari pentru pensionarea cu până la cinci ani înaintea limitei legale, fără diminuarea cuantumului pensiei.

Condițiile sunt stabilite de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, iar modul de calcul diferă în funcție de parcursul profesional și de durata studiilor fiecărei persoane.

Legea pensiilor include studiile universitare în categoria perioadelor asimilate stagiului de cotizare. Sunt valorificate cursurile de zi sau, după caz, cu frecvență ale învățământului universitar organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective ori a unui ciclu de studii universitare de formare inițială, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă, diplomă de licență, diplomă de master sau diplomă de doctor, după caz.

Dovada trebuie făcută prin diploma corespunzătoare ciclului de studii absolvit. Prin urmare, simpla înscriere la facultate sau frecventarea cursurilor fără finalizarea studiilor nu este suficientă pentru recunoașterea perioadei.

Prevederile Legii nr. 360/2023 îi avantajează pe românii care au realizat stagiul complet de cotizare, de 35 de ani, și au acumulat încă cinci ani suplimentari, fie contributivi, fie necontributivi. În această categorie pot fi incluse și perioadele corespunzătoare cursurilor de zi din învățământul universitar.

Persoanele care îndeplinesc aceste condiții pot solicita pensionarea cu până la cinci ani înainte de vârsta standard, fără aplicarea penalizărilor. Prima condiție pentru reducerea cu până la cinci ani a vârstei standard de pensionare este realizarea stagiului complet de cotizare contributiv.

Pentru acordarea acestui beneficiu, persoana trebuie să fi acumulat și încă cinci ani suplimentari de stagiu. Aceștia pot include atât perioade contributive, cât și anumite perioade asimilate sau necontributive recunoscute de lege.

Dacă o persoană a absolvit două sau mai multe programe universitare de același nivel, legea permite recunoașterea unei singure perioade de studii, la alegerea solicitantului.

Perioadele asimilate, inclusiv anii de facultate, se valorifică numai dacă nu se suprapun cu stagii de cotizare. Astfel, atunci când o persoană a lucrat și a plătit contribuții în timpul studiilor, lunile respective nu pot fi luate în calcul de două ori.

Aceste intervale sunt recunoscute pentru obținerea unei categorii de pensie. Ele se adaugă stagiului total, dar nu devin perioade contributive și nu înlocuiesc anii pentru care au fost datorate sau achitate contribuții de asigurări sociale.

Articolul 56 din Legea pensiilor permite acordarea pensiei pentru limită de vârstă cu cel mult cinci ani înaintea vârstei standard persoanelor care au realizat stagiul complet contributiv și l-au depășit cu cel puțin cinci ani de stagiu de cotizare.

Anii de facultate pot fi incluși în calculul acestei perioade suplimentare, alături de stagiile contributive și de alte intervale recunoscute de lege. Studiile devin însă relevante numai după realizarea separată a stagiului complet contributiv, pe care nu îl pot înlocui.

Recunoașterea studiilor universitare produce efecte și asupra cuantumului pensiei. Potrivit regulii generale prevăzute de Legea nr. 360/2023, pentru fiecare lună eligibilă se acordă un punctaj lunar de 0,25 puncte.

Pentru un an complet de studii, cele 12 punctaje lunare, fiecare de 0,25 puncte, sunt însumate, iar rezultatul este împărțit la 12. Astfel, punctajul anual aferent unui an de facultate este de 0,25 puncte, calculat astfel: (12 × 0,25) ÷ 12 = 0,25.

Aplicând această regulă generală, doi ani de facultate aduc 0,50 puncte, trei ani aduc 0,75 puncte, iar un program de patru ani valorează un punct. Pentru cinci ani rezultă 1,25 puncte, în timp ce șase ani eligibili însumează 1,50 puncte.

Modul de calcul al punctajului diferă în funcție de perioada în care au fost realizate studiile. Potrivit prevederilor Legii nr. 360/2023, pentru perioadele necontributive sau asimilate care, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, au constituit vechime în muncă utilă la pensie, la determinarea punctajului lunar se utilizează salariul minim pe economie, brut sau net, după caz, ori salariul de bază minim brut pe țară din perioadele respective.

Pentru perioadele asimilate realizate între 1 aprilie 2001 și data intrării în vigoare a Legii nr. 360/2023, la calculul punctajului lunar se utilizează 25% din câștigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective, potrivit articolului 138 alineatul (5) din lege.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii a fost adoptată la 29 noiembrie 2023 și publicată în Monitorul Oficial nr. 1.089 din 4 decembrie 2023. Potrivit dispozițiilor finale, principalele prevederi ale actului normativ au intrat în vigoare la 1 septembrie 2024, cu anumite excepții.