APIA anunță termen-limită pentru fermieri. Cererile de despăgubire pentru secetă se depun până pe 6 noiembrie

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că vineri, 6 noiembrie 2026, este ultima zi în care fermierii pot solicita sprijinul financiar de urgență pentru culturile de porumb și floarea-soarelui afectate de secetă. Bugetul total alocat este de peste 155 de milioane de lei, iar despăgubirile pot ajunge la 333 de lei pe hectar. Autoritățile au modificat și metodologia de calcul, astfel încât fermierii care au depus deja cereri pot solicita actualizarea acestora.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură le reamintește producătorilor agricoli din sectorul vegetal că termenul-limită pentru depunerea cererilor de sprijin financiar de urgență este vineri, 6 noiembrie 2026.

Măsura se adresează fermierilor ale căror culturi de porumb și floarea-soarelui au fost afectate de secetă și este acordată în baza Hotărârii Guvernului nr. 751/2026.

Solicitările pot fi depuse fizic la centrele APIA la care fermierii sunt arondați, unde sunt disponibile cereri pretipărite, dar și prin e-mail sau prin poștă ori curier.

Instituția recomandă producătorilor agricoli eligibili care nu au depus încă documentele să se adreseze centrelor APIA înainte de expirarea termenului.

Pentru a beneficia de sprijinul financiar, fermierii trebuie să fi depus cererea de plată la APIA în anul 2025 și să dețină un proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor.

Documentul trebuie să ateste un grad de afectare a culturilor cuprins între 30% și 100%, inclusiv.

De asemenea, solicitanții trebuie să se regăsească în situațiile centralizatoare transmise de Direcțiile pentru Agricultură Județene.

Bugetul total disponibil pentru această schemă de sprijin este de 155.361.520 de lei.

Cuantumul maxim al despăgubirii este de 333 de lei pe hectar, în cazul culturilor afectate în proporție de 90% până la 100%.

Pentru un grad de afectare cuprins între 30% și 90%, valoarea sprijinului se diminuează proporțional.

APIA anunță și modificarea metodologiei de calcul a sprijinului financiar, după adoptarea de către Guvern, pe 30 octombrie 2026, a Hotărârii nr. 950/2026, care modifică și completează HG nr. 751/2026.

Noile prevederi elimină aplicarea dublă a procentului de calamitate și stabilesc calcularea sumelor cuvenite prin raportare directă la suprafața determinată de APIA în anul 2025.

Totodată, fermierii care au depus deja solicitări au posibilitatea să se prezinte la centrul APIA unde au înregistrat cererea inițială pentru a modifica suprafețele solicitate.

Documentele justificative depuse anterior rămân valabile și vor fi atașate cererii modificate, fără să fie necesară redepunerea acestora.

Potrivit comunicatului APIA din 3 noiembrie, plata sprijinului financiar pentru culturile afectate de secetă se va efectua până la 31 decembrie 2026.

Instituția atrage atenția că fermierii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate trebuie să depună cererile până cel târziu vineri, 6 noiembrie.

Sprijinul financiar este destinat exclusiv producătorilor agricoli care se încadrează în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă culturilor de porumb și floarea-soarelui afectate de secetă.