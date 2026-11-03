Adrian Negrescu avertizează asupra riscului unui acord cu FMI în 2027: „România se îndreaptă spre un faliment nedeclarat”

Economistul Adrian Negrescu avertizează că România riscă să se confrunte cu probleme bugetare majore dacă nu încasează până la sfârșitul anului fondurile europene aferente ultimelor două cereri de plată din PNRR. Acesta susține că statul nu dispune de rezerve pentru a acoperi un eventual deficit de finanțare de aproximativ 4,2 miliarde de euro și propune încheierea unui acord preventiv cu Fondul Monetar Internațional (FMI). În lipsa unor reforme, economistul consideră că anul 2027 ar putea aduce o nouă apropiere a României de FMI.

Economistul Adrian Negrescu a analizat raportul prezentat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, privind execuția bugetară și a atras atenția asupra riscurilor legate de încasarea fondurilor europene până la finalul anului 2026.

Potrivit acestuia, România nu dispune de rezerve bugetare care să permită acoperirea sumelor aferente ultimelor două cereri de plată din PNRR, în cazul în care acestea nu vor fi validate la timp de Comisia Europeană.

„Am vazut raportul lui Nazare si concluzia este simplă si extrem de dură – România nu are nicio rezervă bugetară care să acopere o gaură de 4,2 miliarde de euro. Exact atât riscăm să pierdem dacă Bruxelles-ul nu validează la timp ultimele două cereri de plată din PNRR, adică aproape 1% din PIB.”

Negrescu explică faptul că statul a efectuat deja plăți pentru proiectele finanțate din fonduri europene și a înregistrat sumele corespunzătoare la venituri, ceea ce ar putea crea probleme suplimentare dacă acestea nu vor fi încasate efectiv.

„Iar banii nu sunt doar promiși, ci deja cheltuiți. Statul a plătit lucrările, a trecut fondurile europene la venituri, iar doar în trimestrul al treilea a decontat proiecte de aproape 13 miliarde de lei, de peste două ori mai mult decât anul trecut. Dacă jaloanele nu sunt acceptate, cheltuiala rămâne, venitul dispare, iar deficitul crește peste noapte, fără ca Guvernul să fi semnat o singură plată nouă.”

Adrian Negrescu susține că reducerea deficitului bugetar înregistrată în primele nouă luni ale anului 2026 ar putea fi afectată de eventualele întârzieri sau neîncasări ale fondurilor din PNRR.

Economistul amintește că deficitul a scăzut cu peste 24 de miliarde de lei față de perioada similară a anului trecut, însă apreciază că acest rezultat rămâne vulnerabil.

„Asta face ca progresul din acest an să fie mai fragil decât arată cifrele. Deficitul de după nouă luni este cu peste 24 de miliarde de lei mai mic decât anul trecut și a coborât sub 4% din PIB. Este un rezultat real, plătit scump de români prin taxe mai mari și inflație. Dar el poate fi șters în câteva săptămâni dacă banii europeni nu ajung în cont până la 31 decembrie.”

În opinia sa, în cazul în care fondurile nu vor fi încasate, autoritățile ar putea fi nevoite să recurgă la noi împrumuturi, într-un context în care costurile datoriei publice sunt deja ridicate.

„Iar dacă lipsesc, singura soluție rămâne împrumutul, într-un moment în care datoria ne costă deja enorm. Dobânzile au ajuns la 50,6 miliarde de lei în primele nouă luni, cu aproape 11 miliarde mai mult decât anul trecut.”

Economistul atrage atenția și asupra evaluărilor pe care agențiile de rating urmează să le realizeze în primele trei luni ale anului 2027.

Acesta consideră că nerespectarea țintei de deficit ar putea crește riscul unei retrogradări a ratingului de țară, cu efecte asupra costurilor de finanțare suportate de stat, companii și populație.

În contextul riscurilor bugetare, Adrian Negrescu consideră că autoritățile ar trebui să ia în calcul un acord preventiv cu Fondul Monetar Internațional, care să ofere României o rezervă de siguranță în cazul apariției unor dificultăți economice.

Economistul precizează că nu propune un împrumut de urgență, similar celui din 2009, ci un mecanism preventiv prin care România să aibă acces la finanțare numai dacă situația o impune.

„Bineînțeles că există și un plan B. Iar acest plan B are un nume pe care politicienii evită să-l pronunțe și pe care îl invoc deja de luni bune – Fondul Monetar Internațional. Nu vorbesc despre un împrumut de urgență, ca în 2009, ci despre un acord preventiv, de tipul celor pe care România le-a avut în 2011 și 2013, când nu am tras niciun ban, dar am avut o plasă de siguranță. Un astfel de acord funcționează ca o asigurare.”

Negrescu susține că existența unui asemenea acord ar putea transmite un semnal de încredere piețelor financiare și agențiilor de rating, contribuind la reducerea costurilor de împrumut ale statului.

„Banii stau la dispoziție doar dacă apare un șoc, iar simpla existență a acordului transmite piețelor și agențiilor de rating că bugetul are un garant credibil și un calendar de reforme monitorizat din exterior. Efectul cel mai important ar fi scăderea dobânzilor la care se împrumută statul, adică economii de miliarde de lei pe an.”

Economistul recunoaște că FMI este asociat în România cu măsurile de austeritate din trecut, însă consideră că un acord preventiv nu ar presupune automat introducerea unor noi reduceri de cheltuieli impuse din exterior.

„FMI are o reputație proastă, asociată cu tăierile din 2010. Nu este o organizație caritabilă și nici ,,ușă de biserică’’. E un fel de bancă care are drept misiune să facă profit, nu pierdere. Un acord preventiv nu înseamnă însă austeritate impusă, ci reforme asumate de noi și verificate de un partener care ne oferă, în schimb, credibilitate.”

Adrian Negrescu consideră că prioritatea autorităților până la finalul anului trebuie să fie îndeplinirea jaloanelor din PNRR și încasarea efectivă a banilor europeni.

Acesta solicită ministerelor care gestionează proiecte întârziate să clarifice ce investiții pot fi finalizate și susține blocarea cheltuielilor care nu beneficiază de surse sigure de finanțare.

În opinia economistului, lipsa unor măsuri concrete ar putea accentua problemele bugetare și ar putea pune România într-o situație dificilă în 2027.

„Alternativa este să sperăm, an de an, că banii europeni sosesc la timp, că agențiile de rating ne mai acordă o șansă și că piețele ne mai împrumută la prețuri suportabile. Asta nu este o strategie, ci o loterie. România și-a epuizat creditul de încredere. Fie ne găsim acum o plasă de siguranță, fie riscăm ca următorul șoc să ne prindă fără niciuna.”

La finalul mesajului publicat pe Facebook, Adrian Negrescu a lansat un avertisment privind perspectivele economiei românești.