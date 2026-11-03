Noi reguli pentru motocicliști și șoferi. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan. Ce se schimbă în trafic

Motocicliștii vor putea circula pe benzile rezervate transportului public și vor avea dreptul să înainteze pe lângă mașinile oprite la semafor, în anumite condiții. Noile prevederi sunt incluse în „Legea motocicliștilor”, promulgată marți, 3 noiembrie, de președintele Nicușor Dan. Actul normativ modifică actualul Cod rutier și introduce reguli inclusiv pentru mopede și biciclete, precum și noi obligații privind amenajarea locurilor de parcare pentru vehiculele pe două roți.

Președintele Nicușor Dan a promulgat marți, 3 noiembrie, legea care aduce mai multe modificări Codului rutier, cu scopul de a facilita deplasarea motocicliștilor și de a contribui la fluidizarea traficului.

Una dintre principalele schimbări permite motocicletelor și mopedelor să utilizeze benzile rezervate mijloacelor de transport în comun.

Totuși, accesul nu va fi permis automat pe toate benzile destinate autobuzelor. Circulația motocicletelor și mopedelor se va face în condițiile stabilite de administratorul drumului.

Astfel, utilizarea acestor benzi va depinde de regulile aplicabile fiecărui sector de drum, potrivit noilor prevederi.

O altă modificare importantă îi vizează pe motocicliști, mopediști și bicicliști, care vor putea înainta pe lângă coloanele de vehicule oprite la semafor sau la trecerile de cale ferată.

Manevra va fi permisă numai în anumite condiții, fiind stabilită o limită de viteză de cel mult 20 km/h.

De asemenea, conducătorii vehiculelor pe două roți vor trebui să se asigure că există suficient spațiu lateral pentru deplasare și că nu îi stânjenesc pe ceilalți participanți la trafic.

Noua lege clarifică și situațiile în care motocicletele sau mopedele trec pe lângă alte vehicule care circulă în același sens.

Astfel, trecerea unei motociclete sau a unui moped pe lângă un alt vehicul nu va mai fi considerată depășire dacă motociclistul nu trece peste marcajul care delimitează banda de circulație.

Actul normativ introduce și prevederi privind amenajarea unui spațiu de siguranță de trei metri pentru motociclete și mopede, la intersecțiile semaforizate și la trecerile de cale ferată prevăzute cu bariere sau semibariere.

Totodată, autoritățile locale vor avea obligația să amenajeze locuri de parcare dedicate motocicletelor și mopedelor în toate parcările publice care au cel puțin șase locuri.

Legea conține și precizări privind echipamentul de protecție utilizat de motocicliști și mopediști.

Casca de protecție va trebui să fie omologată pentru categoria vehiculului și fixată corespunzător.

Guvernul va avea la dispoziție 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a modifica normele de aplicare a Codului rutier.

Deputatul PNL Sebastian Burduja, unul dintre inițiatorii legii, a susținut că modificările vor avea efecte pozitive nu doar pentru motocicliști, ci și pentru ceilalți participanți la trafic, prin reducerea aglomerației.

Acesta a explicat că noile reguli urmăresc să ofere condiții mai clare pentru deplasarea vehiculelor pe două roți și să încurajeze utilizarea acestora.

„Merg pe motocicletă de la 16 ani și știu cât contează regulile clare. Fiecare motocicletă sau scuter înseamnă o mașină mai puțin în coloană și un loc de parcare liber, deci legea îi ajută și pe cei care nu se vor urca niciodată pe două roți. Le mulțumesc colegilor din toate cele patru partide și celor de la MotoADN, care au adus proiectul în Parlament și l-au susținut până la capăt. Traficul nu are culoare politică, iar proiectul de lege adoptat astăzi este aliniat celor mai bune practici din Vest, unde aceste reguli se aplică deja de ani de zile”, declara Sebastian Burduja după adoptarea legii în Camera Deputaților.

Noile prevederi vor putea fi aplicate după intrarea în vigoare a actului normativ, în condițiile stabilite de lege și de normele rutiere.

Promulgarea de către președintele Nicușor Dan nu înseamnă că toate modificările se aplică deja începând de marți, 3 noiembrie.