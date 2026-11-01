Când rămân șoferii fără permis? Abaterile care aduc suspendarea permisului pentru 30, 60, 90 și 120 de zile

Un șofer poate rămâne fără permis chiar dacă nu provoacă niciun accident. Anumite neatenții în trafic pot atrage suspendarea dreptului de a conduce. În funcție de abatere și de urmări, sancțiunea poate ajunge la 120 de zile.

Șoferii pot rămâne fără dreptul de a conduce pentru perioade cuprinse între 30 și 120 de zile, în funcție de abaterea rutieră comisă și de consecințele acesteia. Codul Rutier prevede suspendarea permisului pentru depășirea vitezei legale, trecerea pe roșu, neacordarea priorității, depășirile neregulamentare și circulația pe sens opus. Sancțiunea poate fi aplicată chiar dacă nu se produce un accident.

Una dintre cele mai severe sancțiuni vizează depășirea vitezei maxime admise. Șoferii care circulă cu mai mult de 50 km/h peste limita legală riscă o amendă din clasa a IV-a și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile. În cazul depășirii limitei de viteză cu mai mult de 70 km/h, perioada de suspendare crește la 120 de zile, alături de amenda contravențională.

Pragurile se calculează în funcție de viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv. De exemplu, pe un drum unde limita este de 50 km/h, suspendarea pentru 90 de zile se aplică începând de la o viteză constatată de 101 km/h, iar cea pentru 120 de zile, de la 121 km/h. Dacă viteza depășește limita legală cu exact 50 km/h, șoferul nu intră în categoria sancționată cu suspendarea de 90 de zile, dar riscă amendă și puncte de penalizare.

Nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului atrage suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile, pe lângă amenda contravențională. Aceeași perioadă de suspendare este prevăzută pentru nerespectarea regulilor privind depășirea coloanelor de vehicule oprite la semaforul roșu sau la trecerile la nivel cu calea ferată.

Sancțiunea crește la 60 de zile dacă, în urma trecerii pe roșu, se produce un accident soldat exclusiv cu avarierea unui vehicul sau cu alte pagube materiale. În această situație, amenda este din clasa a III-a, iar șoferul trebuie să susțină testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație până la expirarea perioadei de suspendare.

Dacă nu promovează testul sau nu se prezintă pentru susținerea acestuia până la expirarea suspendării, perioada se prelungește cu 30 de zile.

Nerespectarea regulilor privind depășirea se sancționează cu suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile și amendă din clasa a III-a. Dacă abaterea provoacă un accident soldat cu avarierea unui vehicul sau cu alte pagube materiale, perioada de suspendare crește la 90 de zile, iar amenda este din clasa a IV-a.

Tot 60 de zile de suspendare riscă șoferii care circulă pe sens opus, cu excepția situațiilor în care depășirea este efectuată regulamentar.

Șoferii care nu acordă prioritate unui pieton angajat regulamentar în traversarea drumului public, printr-un loc special amenajat și semnalizat, riscă suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile, dacă pietonul se află pe sensul de deplasare al vehiculului. Aceeași sancțiune se aplică și în cazul neacordării priorității unui vehicul care are acest drept.

Dacă încălcarea regulilor privind prioritatea provoacă un accident soldat exclusiv cu pagube materiale, suspendarea crește la 90 de zile, iar amenda este din clasa a IV-a. În acest caz, șoferul trebuie să susțină testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație. Nepromovarea testului sau neprezentarea pentru susținerea acestuia până la expirarea suspendării atrage prelungirea perioadei cu 30 de zile.

În cazul accidentelor soldate cu rănirea sau decesul unei persoane, sancțiunile nu se limitează automat la perioadele de suspendare prevăzute pentru accidentele cu pagube materiale. Se aplică un regim juridic distinct, în funcție de regula de circulație încălcată și de soluția pronunțată în cauza penală.

Șoferii pot rămâne fără dreptul de a conduce și dacă acumulează 15 puncte de penalizare, chiar dacă abaterile nu atrag individual suspendarea permisului. La primul cumul de 15 puncte, suspendarea este de 30 de zile.

Dacă șoferul acumulează din nou cel puțin 15 puncte în următoarele 12 luni de la expirarea ultimei perioade de suspendare, sancțiunea crește la 60 de zile. În principiu, punctele de penalizare se anulează după șase luni de la constatarea contravenției, cu respectarea regulilor speciale aplicabile în cazul contestării procesului-verbal.

De asemenea, dacă în termen de șase luni de la data restituirii permisului șoferul comite din nou o faptă pentru care Codul Rutier prevede suspendarea dreptului de a conduce, perioada de suspendare se majorează cu 30 de zile.

Durata suspendării depinde, astfel, de natura abaterii, de gravitatea acesteia și de consecințele produse. În anumite situații, un accident soldat cu pagube materiale atrage o perioadă mai lungă de suspendare decât abaterea comisă în absența unui accident.