Ministrul Finanțelor, amenințat de AUR cu o moțiune simplă. Petrișor Peiu: Să aflăm adevărul, cât e de fapt deficitul, e cel ESA sau cash?

PSD și AUR au votat împreună convocarea premierului Luca Niculescu în Parlament, pentru a da explicații despre situația deficitului bugetar. Șeful Guvernului nu va participa însă la „Ora prim-ministrului”, deoarece are programată o întâlnire cu sindicatele pe tema majorării salariului minim. În aceste condiții, AUR anunță că îl va chema în Parlament pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și că va depune o moțiune simplă privind modul de raportare a deficitului bugetar.

Petrișor Peiu a declarat la Digi24 că formațiunea anticipa absența premierului și că are pregătită o alternativă pentru a obține explicații despre situația deficitului bugetar.

Potrivit acestuia, partidul vrea ca ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, să vină în Parlament și să clarifice valorile anunțate de Guvern.

„Era de așteptat. Noi ne așteptam la acest lucru. Avem și planul B, în care va veni cineva să explice ce s-a întâmplat cu acest deficit bugetar și cât este, de fapt: cel calculat pe standardul UE, ESA, sau cel pe care îl anunță Guvernul, pe standardul așa-numit în numerar sau cash”, a afirmat Petrișor Peiu.

Întrebat dacă este de acord ca ministrul Finanțelor să vină în locul premierului, liderul senatorilor AUR a răspuns că este necesar ca o persoană împuternicită să ofere explicațiile solicitate să se prezinte în fața parlamentarilor.

Petrișor Peiu susține că ministrul Finanțelor nu a explicat suficient de clar diferența dintre deficitul calculat potrivit standardului european ESA și cel raportat în sistemul de numerar, denumit și cash.

Liderul senatorilor AUR consideră că diferența dintre cele două valori este legată de datoriile neplătite ale statului și îi cere lui Alexandru Nazare să explice public această situație.

„Nu a spus. Spuneți-mi dumneavoastră care este explicația dată de dânsul și eu mă declar dezarmat. (…) Diferența dintre standardul ESA și standardul numerar sau cash, cum spune Guvernul, reprezintă datorii neplătite, deși sunt arierate pe care statul le introduce în economie. Este o chestiune de manual. Nu știu ce a spus domnul ministru Nazare, dar să vină să spună public acest lucru, să recunoască oficial”, a declarat Peiu.

Întrebat ce s-ar întâmpla dacă ministrul Finanțelor ar confirma că diferența dintre cele două valori provine din datorii neplătite, liderul senatorilor AUR a spus că o asemenea explicație ar permite clarificarea situației.

„Nu se întâmplă nimic. Aflăm adevărul. Adevărul nu strică nimănui. Adevărul ne eliberează”, a afirmat acesta.

Petrișor Peiu a anunțat că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va fi chemat în Parlament pe 9 noiembrie, la ora 16:00.

Liderul senatorilor AUR a precizat că există o procedură parlamentară prin care ministrul poate fi obligat să se prezinte pentru a răspunde întrebărilor parlamentarilor.

„Va fi obligat să vină. Există o procedură parlamentară simplă, corectă, legală. Va fi obligat să vină să răspundă. Dacă dânsul nu va vrea să răspundă, e altceva. Va fi prezent. Ce va spune este alegerea domniei sale”, a declarat liderul senatorilor AUR.

Întrebat dacă moțiunea simplă va fi depusă numai în cazul în care ministrul nu oferă explicațiile solicitate, Peiu a precizat că partidul va continua demersul indiferent de răspunsul acestuia.

„Nu, dacă nu vine cu datele, noi o depunem oricum, ca să aflăm ce spune dânsul, că se pare că altfel nu putem afla”, a spus acesta.

Liderul senatorilor AUR a explicat că moțiunea simplă nu are ca obiectiv demiterea ministrului Finanțelor, ci clarificarea politicii Guvernului privind raportarea deficitului bugetar.

Formațiunea politică cere ca România să utilizeze în comunicările publice deficitul calculat potrivit standardului european ESA, pe care Peiu îl descrie drept practica statelor membre ale Uniunii Europene.