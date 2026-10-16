EXCLUSIV. Deciziile care pot bloca viitorul guvern. Avertismentul lui Petrișor Peiu privind pensiile, CASS și bugetul pentru 2027

Petrișor Peiu susține că alegerile anticipate ar putea pune capăt crizei politice și ar permite formarea unei majorități parlamentare stabile. Senatorul avertizează că neînțelegerile dintre partide pot bloca decizii importante privind bugetul, pensiile și contribuțiile sociale. În plan economic, acesta consideră că România trebuie să aleagă între taxe mici și un stat cu cheltuieli reduse sau impozite mai mari.

Petrișor Peiu, economist și lider al senatorilor AUR, a fost invitatul de joi, 15 octombrie, al podcastului „Picătura de business”, realizat de Radu Preda pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Petrișor Peiu consideră că organizarea alegerilor anticipate ar putea pune capăt crizei politice, în condițiile în care o majoritate parlamentară fragilă ar îngreuna adoptarea deciziilor importante.

Senatorul susține că România trebuie să aleagă între un stat cu cheltuieli reduse și taxe mici și unul extins, care presupune impozite mai mari pentru finanțarea funcțiilor sale.

Petrișor Peiu consideră că alegerile anticipate ar reprezenta o modalitate de încheiere a crizei politice, deoarece formula de guvernare care se conturează ar putea produce o majoritate parlamentară fragilă și doar parțial funcțională.

Acesta a explicat, în discuția cu Radu Preda, că PNL și UDMR ar urma să voteze învestirea Guvernului, fără să participe însă la executiv. În aceste condiții, PSD ar trebui să negocieze cu cele două formațiuni politice fiecare vot important din Parlament.

În opinia sa, această formulă nu ar rezolva problemele care au generat criza, având în vedere divergențele manifestate anterior de PSD și PNL în privința mai multor subiecte economice și bugetare.

Petrișor Peiu a amintit disputele privind cauzele deficitului bugetar și modalitățile de reducere a acestuia, precum și neînțelegerile referitoare la reformarea societăților cu capital majoritar de stat. El a apreciat că aceste subiecte vor continua să fie importante în perioada următoare.

Printre deciziile care vor trebui luate în perioada următoare, Petrișor Peiu a enumerat rectificarea bugetară și elaborarea proiectului de buget pentru anul 2027. El a subliniat că există diferențe importante între variantele de politică bugetară care ar putea fi adoptate.

Potrivit acestuia, trebuie stabilit dacă pensiile vor fi indexate și dacă mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului vor continua să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Peiu a susținut că asemenea decizii ar necesita o majoritate parlamentară stabilă, care să poată susține măsurile adoptate. În lipsa acesteia, el consideră că neînțelegerile politice vor continua, iar hotărârile importante ar putea fi amânate din motive politice.

Senatorul a avertizat că actuala formulă ar putea doar să prelungească situația existentă, iar după aproximativ șase luni, România s-ar putea regăsi într-o criză similară celei actuale.

„Organizarea de alegeri anticipate ar fi finalul acestei crize, s-ar pune punct acestei crize politice, pentru că așa cum se prefigurează lucrurile acum, se creează o majoritate fragilă și, dacă vreți, semifuncțională pentru perioada următoare. Pentru că PNL-ul zice, dom’le, noi vom vota guvernul și UDMR-ul la fel, dar nu vom fi în guvern. Și atunci majoritatea va fi foarte fragilă. Practic este un fel de a spune că PSD-ul va trebui să negocieze fiecare vot important din Parlament cu PNL și cu UDMR. Și atunci asta nu este finalul crizei, pentru că și până acum atât PSD și PNL au dat semne că au opinii divergente, cel puțin pe unele aspecte. S-au certat foarte tare, de exemplu, pe situația deficitului bugetar, de unde provine, cum poate fi corectat. S-au certat pe așa-numita reformare a societăților cu capital majoritar de stat. S-au certat pe foarte multe subiecte care cred eu că vor face obiectul reglementărilor în următoarea perioadă. De exemplu, va trebui să avem o rectificare bugetară, va trebui să avem un proiect de lege a bugetului pentru 2027. Păi nu-i totuna cum se va face, dacă se va face cu indexarea pensiilor sau fără, dacă se va face cu CASS pentru mamele aflate în concediu de îngrijire a copilului sau nu, și așa mai departe. Sunt chestiuni importante care ar fi putut fi oprite, aceste disensiuni, numai prin alegere anticipate și prin realizarea unei majorități stabile. Așa majoritatea va continua să fie instabilă, va continua să fie fluctuantă, marile decizii nu se vor lua din rațiuni politice și ne vom trezi peste șase luni sau știu eu când vor considera că a încheiat mariajul ăsta ascuns, ne vom trezi în această situație ca acum. Doar vom prelungi un pic suferința”, a afirmat Petrișor Peiu.

Întrebat ce măsuri economice ar trebui să prioritizeze viitorul guvern, indiferent de formula politică, Petrișor Peiu a explicat că România trebuie să ia o decizie strategică privind dimensiunea statului și nivelul taxelor.

Acesta a arătat că țara trebuie să stabilească dacă își dorește un sistem fiscal cu impozite reduse pe consum, venit și profit, care să presupună un stat cu cheltuieli mici și atribuții limitate, sau un stat dezvoltat, cu numeroase funcții, finanțat prin cote de impozitare mai ridicate.

În opinia sa, România a funcționat până acum pornind de la ideea că poate combina taxele mici cu un stat extins și cu numeroase responsabilități. Peiu a avertizat că această abordare nu poate continua la nesfârșit și că menținerea ei ar putea conduce la o criză de mari proporții.

El a explicat că sustenabilitatea politicii fiscal-bugetare presupune alegerea unui model economic clar. Dacă statul își limitează cheltuielile, taxele pot rămâne la niveluri reduse. În schimb, dacă autoritățile urmăresc menținerea unui aparat public extins, cu numeroase funcții, veniturile bugetare trebuie să fie mai mari.

Peiu a precizat că protecția socială trebuie analizată separat de celelalte cheltuieli ale statului, fără să detalieze în această intervenție măsurile concrete pe care le-ar presupune o eventuală reformă.

În ceea ce privește propria poziție, acesta a afirmat că susține de mulți ani modelul unui stat cu atribuții limitate, cheltuieli reduse și taxe mici, pe care l-a descris drept o abordare specifică dreptei clasice.