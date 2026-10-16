Cine nu mai plătește CASS și cine primește mai multe ajutoare. Ce se schimbă pentru pensionari și părinți

Programul de guvernare al lui Luca Niculescu include mai multe măsuri sociale care vizează pensionarii, părinții aflați în concediu pentru creșterea copilului și familiile vulnerabile. Printre propuneri se numără reluarea indexării pensiilor din 2027, eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele cu copii mai mici de doi ani și pentru veteranii de război, precum și modificarea regulilor privind indemnizația pentru creșterea copilului.

Aplicarea măsurilor depinde de identificarea resurselor financiare necesare și de posibilitățile bugetare. Programul prevede corelarea cheltuielilor sociale cu obiectivele de reducere a deficitului bugetar, fără să detalieze toate sumele sau termenele de implementare.

Potrivit documentului, pensiile ar urma să fie indexate din nou începând cu anul 2027. Programul de guvernare nu stabilește însă un procent concret pentru majorare, precizând că aplicarea indexării trebuie raportată atât la resursele disponibile, cât și la țintele fiscale asumate de Guvern.

O altă măsură propusă vizează eliminarea CASS pentru mamele care au copii cu vârsta sub doi ani. Aceeași facilitate ar urma să fie acordată și veteranilor de război. Introducerea acestor scutiri este condiționată de identificarea unor surse de finanțare compensatorii, astfel încât impactul asupra bugetului să poată fi acoperit.

Programul de guvernare propune schimbări și în ceea ce privește indemnizația pentru creșterea copilului, în funcție de momentul în care părintele decide să revină la serviciu. Măsurile vizează părinții care aleg să își reia activitatea profesională înainte de încheierea perioadei obișnuite de concediu.

Conform propunerii, părinții care se întorc voluntar la muncă atunci când copilul are între șase și 12 luni ar putea beneficia de indemnizație pentru încă șase luni. Pentru părinții care revin la serviciu după ce copilul împlinește vârsta de 12 luni, perioada suplimentară de acordare a indemnizației ar urma să fie de trei luni.

Programul precizează că, în perioadele suplimentare propuse, indemnizația pentru creșterea copilului nu ar urma să fie cumulată cu stimulentul de inserție. Astfel, cele două forme de sprijin financiar nu ar putea fi încasate simultan pentru intervalele vizate de această măsură.

O altă schimbare prevăzută în document se referă la posibilitatea ca bunicii care sunt angajați să preia concediul pentru creșterea copilului. Această variantă ar putea fi aplicată cu acordul părinților, oferind familiilor o alternativă pentru organizarea îngrijirii copilului și a activității profesionale.

Pe lângă măsurile referitoare la pensii și la sprijinul acordat părinților, programul de guvernare include un pachet de solidaritate care ar urma să fie prevăzut în bugetul pentru anul 2027. Acesta este destinat unor categorii de persoane și gospodării considerate vulnerabile din punct de vedere economic.

Printre beneficiarii vizați se numără gospodăriile cu venituri reduse, familiile cu cel puțin trei copii, familiile monoparentale și persoanele cu dizabilități. Pachetul ar urma să concentreze sprijinul asupra acestor categorii, însă documentul nu stabilește cuantumul ajutoarelor care ar putea fi acordate.

De asemenea, programul nu prezintă un calendar exact pentru distribuirea sumelor și nici detalii complete privind modalitatea de acordare a sprijinului financiar. Aceste aspecte urmează să fie corelate cu resursele disponibile și cu prevederile bugetare aferente anului 2027.

Măsurile sociale propuse în programul de guvernare sunt condiționate de posibilitățile de finanțare și de respectarea obiectivelor fiscale asumate de Guvern. Reluarea indexării pensiilor, eliminarea CASS pentru anumite categorii de beneficiari, modificarea indemnizației pentru creșterea copilului și introducerea pachetului de solidaritate sunt prevăzute în document, fără ca toate detaliile privind aplicarea lor să fie stabilite.