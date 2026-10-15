Luca Niculescu, mesaj pentru români despre noul Guvern: ce măsuri sunt prioritare în primele luni

Luca Niculescu a anunțat că a depus în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși, echipa guvernamentală urmând să includă atât reprezentanți desemnați de Partidul Social Democrat (PSD), cât și specialiști independenți.

Potrivit acestuia, formula propusă răspunde situației politice actuale, după mai multe luni de criză, și urmărește să permită adoptarea rapidă a deciziilor necesare pentru gestionarea problemelor economice și sociale.

„Astăzi am depus în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Echipa pe care o propun reunește miniștri desemnați de Partidul Social Democrat, care a decis să își asume participarea la guvernare, și specialiști fără apartenență politică. Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm. După luni de criză politică, avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii și să răspundă unor probleme economice și sociale care nu mai suportă amânare”, a anunțat Luca Niculescu pe rețelele de socializare.

Potrivit mesajului transmis, miniștrii propuși au experiențe și trasee profesionale diferite, însă vor trebui să acționeze după aceleași obiective și reguli. Luca Niculescu a subliniat că apartenența politică sau statutul de independent nu ar trebui să schimbe responsabilitățile membrilor Guvernului și angajamentele asumate prin programul de guvernare.

„Miniștrii au parcursuri diferite, dar vor forma o singură echipă, cu un singur program și o singură responsabilitate: să lucreze pentru România. Indiferent dacă sunt desemnați de PSD sau sunt independenți, vor lucra după aceleași obiective, aceleași termene și aceleași reguli.”

În mesajul său, Luca Niculescu a evidențiat și necesitatea sprijinului parlamentar pentru învestirea Guvernului, dar și pentru adoptarea proiectelor considerate esențiale pentru țară. Acesta a mulțumit reprezentanților PSD pentru decizia de a participa la guvernare, precum și pentru dialogul din perioada negocierilor politice.

De asemenea, a menționat sprijinul anunțat de reprezentanții Partidului Național Liberal (PNL), ai Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), ai grupului minorităților naționale și ai altor parlamentari. Potrivit acestuia, susținerea a fost exprimată în condiții diferite, iar disponibilitatea pentru dialog și asumarea responsabilității au avut un rol important în discuțiile din ultimele zile.

„Învestirea guvernului, ca și proiectele esențiale ale țării, au nevoie de sprijinul mai multor forțe politice. Le mulțumesc reprezentanților PSD pentru decizia de a-și asuma participarea la guvernare și pentru dialogul constructiv din această perioadă. Le mulțumesc, de asemenea, reprezentanților PNL, UDMR, grupului minorităților naționale și celorlalți parlamentari care și-au anunțat susținerea, fiecare în condițiile sale. Apreciez responsabilitatea și deschiderea de care au dat dovadă”, a mai scris Luca Niculescu.

Pentru primele luni de activitate, programul prezentat de Luca Niculescu include măsuri bugetare, economice și sociale, cu accent pe problemele care necesită intervenții rapide. Una dintre prioritățile menționate este rectificarea bugetară, despre care acesta a precizat că trebuie să contribuie la evitarea blocajelor în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente și în efectuarea plăților către primării și firme.

O altă țintă anunțată este adoptarea bugetului pentru anul 2027 până la sfârșitul anului. Calendarul propus urmărește stabilirea din timp a cadrului bugetar, în condițiile în care funcționarea instituțiilor publice și finanțarea măsurilor guvernamentale depind de alocările bugetare.

Pe agenda primelor luni se află și sprijinirea persoanelor vulnerabile în fața facturilor din sezonul rece. Măsura este inclusă între prioritățile sociale prezentate de Luca Niculescu, alături de demersurile pentru relansarea economiei și susținerea întreprinderilor românești.

Programul de guvernare propus mai prevede îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat, obiectiv asociat cu eforturile de susținere a economiei și a companiilor românești. În același timp, consolidarea apărării și a securității țării figurează printre domeniile asupra cărora viitorul Executiv intenționează să se concentreze în primele luni.

Luca Niculescu a prezentat aceste direcții drept priorități care nu mai pot fi amânate, într-un context politic și economic care necesită decizii rapide. Lista include atât măsuri cu impact asupra funcționării serviciilor publice, cât și obiective legate de protejarea persoanelor vulnerabile, de activitatea companiilor și de siguranța națională.

„În primele luni ne vom concentra asupra lucrurilor care nu mai pot aștepta: rectificarea bugetară, pentru a evita blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente și în plățile către primării și firme;

adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul anului;

sprijinirea persoanelor vulnerabile în fața facturilor din această iarnă;

relansarea economiei, susținerea întreprinderilor românești și îmbunătățirea colectării veniturilor la buget;

consolidarea apărării și securității țării.”

După depunerea programului de guvernare și a listei miniștrilor în Parlament, următorii pași anunțați sunt audierile candidaților pentru portofoliile ministeriale în comisiile parlamentare și votul de învestitură. Potrivit lui Luca Niculescu, aceste proceduri sunt programate pentru săptămâna viitoare.

Calendarul reprezintă următoarea etapă a procesului de formare a Guvernului, după discuțiile politice și anunțarea formulei propuse. Audierile vor avea loc în comisiile parlamentare, înaintea votului prin care Parlamentul urmează să se pronunțe asupra învestirii noului Executiv.

În mesajul publicat, Luca Niculescu a făcut referire și la necesitatea depășirii divergențelor politice prin dialog, prezentând colaborarea dintre formațiuni drept un element important pentru susținerea viitorului Guvern.