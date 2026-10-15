Pensii indexate din 2027, scutiri de CASS și schimbări fiscale. Ce prevede programul de guvernare al lui Luca Niculescu

Programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu pentru perioada 2026–2028 include indexarea pensiilor din 2027, eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane, modificarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului și reformarea impozitării proprietăților. Documentul cuprinde și măsuri referitoare la programul Rabla, companiile de stat, educație, sănătate și administrația publică.

Planul Executivului combină măsurile sociale cu obiectivele de relansare economică și reformă administrativă. Printre direcțiile anunțate se numără sprijinirea familiilor cu copii, extinderea programelor educaționale, modernizarea serviciilor publice și reorganizarea unor instituții ale statului.

În paralel, Guvernul își asumă continuarea consolidării bugetare și reducerea deficitului public. Obiectivul este coborârea acestuia sub pragul de 3% din produsul intern brut până în 2030.

Documentul menționează că economia României a înregistrat o contracție de 0,6% din PIB în primul semestru al anului 2026, iar Fondul Monetar Internațional estimează o scădere economică de 0,5% pentru întregul an. Pentru finalul lui 2026, Executivul urmărește un deficit de aproximativ 6% din PIB, calculat potrivit metodologiei europene ESA, și își propune să adopte bugetul pentru 2027 până la 31 decembrie.

Una dintre măsurile sociale prevăzute în program este reluarea indexării pensiilor începând din 2027. Documentul nu precizează procentul de majorare, ci menționează că aplicarea acesteia trebuie corelată cu resursele bugetare disponibile și cu obiectivele de reducere a deficitului.

Programul propune eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele care au copii cu vârsta sub doi ani, precum și pentru veteranii de război. Introducerea acestor scutiri este condiționată de identificarea unor surse bugetare compensatorii.

Sunt prevăzute și modificări ale indemnizației pentru creșterea copilului. Părinții care aleg să revină la serviciu atunci când copilul are între șase și 12 luni ar putea beneficia de păstrarea indemnizației pentru încă șase luni. Pentru părinții care se întorc la muncă după ce copilul împlinește 12 luni, programul propune menținerea indemnizației pentru o perioadă suplimentară de trei luni. În acest interval, indemnizația nu ar urma să fie cumulată cu stimulentul de inserție.

O altă propunere vizează posibilitatea ca bunicii care sunt angajați să preia concediul pentru creșterea copilului, cu acordul părinților. Măsura este inclusă în pachetul de schimbări destinate familiilor. Pentru anul 2027 este prevăzut și un pachet de solidaritate destinat persoanelor vulnerabile. Printre beneficiari se numără gospodăriile cu venituri reduse, familiile cu cel puțin trei copii, familiile monoparentale și persoanele cu dizabilități.

În materie de fiscalitate, programul de guvernare menține principiul cotei unice de impozitare, dar propune revizuirea facilităților fiscale și modificarea treptată a sistemului de impozitare a proprietăților.

Noua abordare ar urma să țină cont de valoarea de piață a proprietăților. Documentul nu stabilește însă cotele concrete de impozitare și nici data exactă de la care ar urma să se aplice noul sistem. Programul prevede și eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2027, fără o nouă amânare a măsurii.

Reorganizarea administrației fiscale reprezintă o altă direcție anunțată de viitorul Executiv. Planul propune reunificarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și a Autorității Vamale Române într-o singură structură cu atribuții fiscale și de control.

Totodată, conducerea ANAF și structurile operative ar urma să fie evaluate printr-un sistem de bonusuri și penalizări, a cărui aplicare este prevăzută pentru 2027.

Programul de guvernare include o modificare importantă pentru viitoarele ediții ale programului Rabla. Potrivit documentului, în perioada 2027–2030, finanțarea ar urma să fie acordată exclusiv pentru vehicule fabricate în Uniunea Europeană.

În sectorul transporturilor, Guvernul își propune să atragă un investitor strategic la compania TAROM în cursul anului 2027. Investitorul ar putea prelua o participație minoritară, cuprinsă între 20% și 49% din acțiuni, sau un pachet majoritar.

Planul vizează și companiile de stat care înregistrează pierderi. Acestea ar urma să fie evaluate și să primească un rating public de la A la E, în funcție de performanța economică.

Pentru societățile considerate neviabile sunt prevăzute mai multe variante de intervenție, printre care restructurarea, încheierea unor parteneriate sau lichidarea. Documentul include aceste măsuri în procesul de reorganizare a companiilor deținute de stat.

În educație, programul propune extinderea sistemului „Școală după școală”, cu activități organizate între orele 8:00 și 17:00. Măsura urmărește reducerea abandonului școlar și sprijinirea părinților care au un loc de muncă.

Un alt obiectiv este extinderea programului „Masă sănătoasă”, cu perspectiva generalizării acestuia până în anul școlar 2029–2030. Școlile din comunitățile vulnerabile ar urma să beneficieze cu prioritate de această măsură.

Pentru perioada 2027–2028, Guvernul propune înființarea primelor 500 de posturi noi de consilieri școlari. Obiectivul este reducerea numărului de elevi care revin unui singur consilier la cel mult 500.

Documentul prevede și corectarea treptată a unor efecte ale Legii 141/2025 asupra elevilor și profesorilor, în limita fondurilor disponibile. În plus, sistemul informatic integrat al educației ar urma să fie finalizat până în 2029.

Proiectul digitalizării educației include și catalogul electronic, alături de celelalte componente ale sistemului informatic. Calendarul indicat în program stabilește anul 2029 ca termen pentru finalizarea acestui proces.

În domeniul sănătății, programul de guvernare prevede continuarea proiectelor pentru spitalele regionale din Iași, Cluj-Napoca și Craiova. De asemenea, Executivul urmărește finalizarea centrelor pentru mari arși din Timișoara, Târgu Mureș și București.

O altă măsură vizează pregătirea unei noi legi a malpraxisului medical. Documentul include și acțiuni pentru reducerea infecțiilor nosocomiale, precum și introducerea unor indicatori publici de performanță pentru spitale.

Guvernul propune extinderea screeningului neonatal la 22 de biomarkeri, cu o acoperire estimată la aproximativ 140.000 de nou-născuți anual. Potrivit programului, obiectivul este asigurarea acoperirii la nivel național în 2027. Aceste măsuri sunt incluse în planul de dezvoltare a serviciilor medicale, alături de continuarea investițiilor în infrastructura spitalicească.

Programul propune reorganizarea administrației centrale prin eliminarea structurilor cu atribuții suprapuse și reducerea birocrației. Documentul nu prevede aplicarea unor reduceri procentuale uniforme ale personalului, ci o reorganizare a instituțiilor și a responsabilităților acestora.

La nivel local, Executivul intenționează să introducă un program de comasare voluntară a localităților mici. Procesul ar urma să fie susținut prin stimulente pentru investiții.

Potrivit documentului, 429 de unități administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori ar putea beneficia cu prioritate de finanțare pentru acest proces.

Digitalizarea serviciilor publice reprezintă o altă direcție a programului. Printre obiective se numără digitalizarea unor documente și servicii, inclusiv a permisului de conducere, și reducerea numărului de deplasări pe care cetățenii trebuie să le facă la ghișee.

Măsurile urmăresc simplificarea interacțiunii dintre populație și instituțiile publice, în paralel cu reorganizarea structurilor administrative.

În domeniul apărării, Guvernul își propune creșterea graduală a cheltuielilor până la 5% din PIB, în concordanță cu angajamentele asumate în cadrul NATO. Programul include și dezvoltarea industriei naționale de apărare.

Una dintre propuneri este înființarea Autorității Naționale pentru Industria de Apărare, instituție care ar urma să se afle în subordinea prim-ministrului. Documentul prevede și dezvoltarea producției interne de drone și sisteme de interceptare.

În politica externă, programul menține ca priorități apartenența României la Uniunea Europeană și NATO, precum și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite. Alte obiective menționate sunt sprijinirea Republicii Moldova și finalizarea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Aplicarea măsurilor care presupun cheltuieli suplimentare depinde de resursele bugetare disponibile. Programul precizează că noile cheltuieli permanente trebuie să aibă surse permanente de finanțare, iar calendarul reformelor poate fi ajustat în funcție de evoluția economiei, de nivelul încasărilor bugetare și de respectarea țintelor privind deficitul.

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat că își dorește ca taxele și impozitele să nu crească în 2027, însă a precizat că o decizie va putea fi anunțată după clarificarea situației bugetare. Acesta a anunțat și un plan de relansare economică în valoare de cinci miliarde de euro, destinat inclusiv întreprinderilor românești și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri).

Totodată, Niculescu a afirmat că pensiile vor fi indexate de anul viitor, după doi ani în care această măsură nu a fost aplicată. Premierul desemnat a mai menționat că urmează discuții privind salariul minim, existând posibilitatea unor vești favorabile și în acest domeniu.

Declarațiile au fost făcute joi, la Antena 1, unde Luca Niculescu a fost întrebat despre măsurile economice pe care intenționează să le adopte viitorul Guvern și despre posibilitatea reducerii TVA.

Premierul desemnat a explicat că, în acest moment, nu există toate datele necesare pentru stabilirea exactă a politicii fiscale pentru anul viitor. Obiectivul său este menținerea nivelului actual al taxelor și impozitelor, însă o promisiune fermă depinde de rezultatele financiare ale anului în curs și de resursele disponibile.

”Suntem într-o fază în care încă nu avem toate cifrele pentru a spune exact cum vor arăta taxele şi impozitele pe anul viitor. Dorinţa noastră este de a nu creşte taxe şi impozite în 2027”, a transmis Luca Niculescu.

Întrebat dacă poate garanta că anul 2027 nu va aduce majorări de taxe, acesta a arătat că este necesară o evaluare completă a situației financiare a statului, inclusiv a fondurilor care urmează să fie atrase prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Până nu avem toate cifrele, până nu ştim cum încheiem acest an, până nu ştim cum stăm cu banii din PNRR, de exemplu, evit să fac promisiuni, dar le vom vedea foarte curând în legea bugetului, pentru că trebuie să terminăm, să încheiem cât mai repede o lege a bugetului, după ce vom fi terminat în urgenţă rectificarea bugetară. Pentru că ştiţi că fără rectificare bugetară, spitalele riscă să aibă probleme mari, ambulanţele să aibă probleme mari, primăriile să funcţioneze şi mai prost. Deci, nişte probleme în cascadă pe care trebuie să le evităm, de aceea e nevoie de un guvern acum”, a declarat premierul desemnat.

Potrivit acestuia, rectificarea bugetară și adoptarea bugetului pentru anul viitor sunt priorități pentru evitarea dificultăților de finanțare la nivelul spitalelor, serviciilor de ambulanță și administrațiilor locale.

Luca Niculescu a anunțat existența unui plan de relansare economică în valoare de cinci miliarde de euro, care a început deja să fie aplicat și care ar urma să continue în anii următori. Programul vizează sprijinirea companiilor românești, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii.

Una dintre măsurile menționate de premierul desemnat este eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Potrivit acestuia, măsura este solicitată de mediul de afaceri și beneficiază de acordul tuturor partidelor implicate în discuții.

Niculescu a susținut că impozitul a avut efecte asupra investițiilor străine directe în România, într-un context în care economia are nevoie de capital pentru dezvoltare și pentru susținerea activității companiilor.

„Există un plan de relansare economică în valoare de cinci miliarde de euro, care a început deja să funcţioneze, dar va funcţiona şi în anii următori, cu sprijin pentru întreprinderile româneşti, cu sprijin pentru IMM-uri. Există o măsură foarte importantă cerută de mediul de afaceri, care este convenită de toate partidele, desfiinţarea impozitului minim pentru cifra de afaceri, pentru că acest impozit, nu o să intru în detalii tehnice, dar pe scurt, acest impozit a condus la reducerea investiţiilor străine directe în România. Şi ştim câte nevoi e de investiţii. Investiţiile creează locuri de muncă. Fără investiţii nu ai locuri de muncă, ci ai şomaj”, a afirmat premierul desemnat.

În privința cheltuielilor publice, Luca Niculescu a declarat că viitorul Guvern trebuie să respecte ținta de deficit bugetar asumată de România. Acesta a precizat că măsurile economice și cheltuielile statului vor trebui stabilite astfel încât să se încadreze în limitele convenite.

Premierul desemnat a menționat că se bazează pe acordurile care urmează să fie încheiate cu mai multe partide, în special în ceea ce privește respectarea obiectivelor fiscale. În același timp, el a subliniat necesitatea unor măsuri care să răspundă nevoilor populației.

”Mă bazez pe înţelegerile pe care le vom face cu câteva partide, mai ales în ceea ce priveşte ţinta de deficit pe care România trebuie să o respecte. Adică cheltuielile pe care le vom face nu vor fi excesive, nu vor depăşi această ţintă despre care vorbeam. În acelaşi timp, e nevoie de grijă pentru oameni. Trebuie ca oamenii să simtă că viaţa lor se îmbunătăţeşte”, a explicat Luca Niculescu.

Declarațiile sale indică două direcții urmărite de viitorul Executiv: respectarea limitelor bugetare și susținerea unor măsuri cu efect direct asupra populației și mediului economic.

Premierul desemnat a confirmat că pensiile vor fi indexate începând de anul viitor. Măsura ar urma să fie aplicată după doi ani în care pensiile nu au beneficiat de indexare, potrivit declarațiilor sale.

„Vor fi indexate pensiile de anul viitor, după doi ani în care nu s-a întâmplat acest lucru. Acesta este deja un lucru pozitiv de care vor beneficia mulţi români”, a afirmat Luca Niculescu.

Declarația nu a inclus un procent concret de indexare și nici detalii privind calendarul exact al aplicării măsurii. În ceea ce privește veniturile salariale, premierul desemnat a anunțat că va exista o discuție referitoare la salariul minim. El a menționat posibilitatea unor vești bune și în acest domeniu, fără să prezinte deocamdată o valoare propusă sau un termen precis pentru o eventuală modificare.