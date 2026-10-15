Pensionarii care primesc 2.000, 3.000 sau 4.000 de lei ar putea avea surprize în 2027. Ce arată calculele pentru trei majorări

Pensiile din România ar putea fi majorate în 2027, după doi ani în care indexarea anuală nu a fost aplicată. În dezbaterea publică sunt analizate trei variante de creștere, de 5%, 7% și 10%, însă niciunul dintre aceste procente nu a fost aprobat oficial de Guvern.

În funcție de scenariul aplicat, pensionarii care încasează în prezent 2.000, 3.000 sau 4.000 de lei ar putea beneficia de majorări brute cuprinse între 100 și 400 de lei pe lună.

Diferențele depind de valoarea actuală a pensiei și de procentul eventualei indexări. Totodată, suma care ajunge efectiv la beneficiari poate fi mai mică decât creșterea brută, în special în cazul veniturilor care depășesc pragul fiscal de 3.000 de lei.

O eventuală indexare a pensiilor cu 5%, 7% sau 10% ar produce creșteri diferite de la un beneficiar la altul. Procentul se aplică la valoarea pensiei, astfel că persoanele cu venituri mai mari ar primi, în termeni nominali, sume suplimentare mai consistente.

De exemplu, o majorare de 10% ar aduce 200 de lei în plus pentru o pensie de 2.000 de lei și 400 de lei pentru una de 4.000 de lei. În cazul unei pensii de 3.000 de lei, aceeași creștere procentuală ar însemna 300 de lei brut în plus pe lună.

Calculele pornesc de la valoarea brută actuală a pensiei și presupun aplicarea directă a procentului de majorare. Suma finală depinde însă de mecanismul legal de actualizare, de valoarea punctului de referință și de eventualele modificări fiscale care ar putea interveni până în 2027.

Pentru persoanele care încasează în prezent o pensie brută de 2.000 de lei, fiecare dintre cele trei scenarii ar aduce o creștere diferită a venitului lunar.

În cazul unei indexări de 5%, majorarea ar fi de 100 de lei, iar pensia brută ar ajunge la 2.100 de lei. Dacă procentul ar fi de 7%, creșterea s-ar ridica la 140 de lei, rezultând o pensie de 2.140 de lei. Varianta unei majorări de 10% ar însemna 200 de lei suplimentari pe lună, iar pensia brută ar urca la 2.200 de lei.

În acest exemplu, toate cele trei valori rezultate rămân sub pragul de 3.000 de lei utilizat în prezent pentru aplicarea reținerilor fiscale asupra pensiilor. Diferența dintre scenariul de 5% și cel de 10% ar fi de 100 de lei pe lună.

Dacă majorarea s-ar aplica pe parcursul tuturor celor 12 luni ale anului, diferența dintre cele două variante ar ajunge la 1.200 de lei. Calculul presupune însă că procentul respectiv ar fi aprobat și aplicat pentru întregul an, lucru care nu a fost confirmat oficial.

Pentru un pensionar care primește în prezent 3.000 de lei brut, o creștere de 5% ar aduce 150 de lei în plus, iar pensia ar ajunge la 3.150 de lei. La o indexare de 7%, majorarea ar fi de 210 lei, rezultând un cuantum brut de 3.210 lei. În scenariul unei creșteri de 10%, pensia ar urca la 3.300 de lei, ceea ce ar însemna 300 de lei suplimentari înainte de reținerile fiscale.

Depășirea pragului de 3.000 de lei influențează însă suma netă încasată. Potrivit regulilor fiscale prezentate în material, contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) se aplică asupra părții care depășește acest plafon, iar impozitul pe venitul din pensie se calculează potrivit legislației în vigoare.

De exemplu, dacă pensia brută ar crește de la 3.000 la 3.300 de lei, diferența de 300 de lei peste prag ar fi supusă reținerilor prevăzute de lege. În ipoteza menținerii regulilor fiscale actuale, CASS ar fi de 30 de lei, iar impozitul estimat ar ajunge la 27 de lei.

În această simulare, pensia netă ar fi de aproximativ 3.243 de lei. Prin urmare, o majorare brută de 300 de lei s-ar reflecta într-o creștere netă estimată de 243 de lei, dacă regulile de calcul nu se modifică.

Pensionarii care au în prezent un venit brut de 4.000 de lei ar putea primi, în funcție de scenariul aplicat, între 200 și 400 de lei în plus pe lună. O majorare de 5% ar duce pensia la 4.200 de lei, în timp ce o creștere de 7% ar ridica valoarea brută la 4.280 de lei. În varianta unei indexări de 10%, pensia ar ajunge la 4.400 de lei, cu 400 de lei peste nivelul actual.

Și pentru această categorie de venituri, suma netă depinde de reținerile fiscale. La o pensie brută de 4.000 de lei, partea care depășește pragul de 3.000 de lei este de 1.000 de lei, iar la un cuantum brut de 4.400 de lei, diferența ajunge la 1.400 de lei.

Astfel, creșterea brută nu se transferă integral în venitul disponibil al pensionarului. În cazul unei majorări de 10%, cei 400 de lei suplimentari ar fi diminuați de contribuțiile și impozitul aplicabile potrivit legislației fiscale.

Un calculator pentru pensii poate fi utilizat pentru a estima efectul unei eventuale indexări de 5%, 7% sau 10%. Utilizatorul introduce valoarea brută actuală și selectează procentul dorit, iar rezultatul indică majorarea brută lunară și noul cuantum estimat.

De exemplu, pentru o pensie brută de 3.000 de lei și o creștere ipotetică de 7%, rezultatul ar fi o majorare de 210 lei și o pensie brută de 3.210 lei.

Aceste rezultate, potrivit oficiuldestiri.ro, reprezintă exclusiv calcule matematice. Ele nu constituie estimări oficiale ale Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) și nu includ contribuțiile, impozitul sau eventualele reguli speciale aplicabile anumitor categorii de pensii.