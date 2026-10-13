Apar noi cifre despre pensii. Diferența dintre magistrați, parlamentari și pensionarii obișnuiți

Datele publicate de Casa Națională de Pensii Publice pentru luna septembrie arată diferențe importante între pensiile speciale și cele calculate exclusiv pe baza contribuțiilor.

Magistrații au o pensie medie de peste 25.000 de lei, în timp ce pensia medie a parlamentarilor depășește 6.000 de lei. O parte semnificativă din aceste sume este suportată de la bugetul de stat, fără să provină din contribuțiile individuale la sistemul public de pensii.

Reforma pensiilor speciale ale magistraților a adus modificări privind cuantumul pensiei și vârsta de pensionare. Guvernul a promovat o lege potrivit căreia pensia magistraților nu va mai putea depăși 75% din ultimul salariu, iar vârsta de pensionare va crește treptat.

Noile prevederi se vor aplica pentru viitor, astfel că valorile înregistrate în luna septembrie reflectă în continuare nivelul pensiilor aflate în plată înainte de aplicarea integrală a schimbărilor.

Potrivit datelor oficiale, pensia medie a magistraților a ajuns la 25.682 de lei. Din această sumă, 7.617 lei reprezintă componenta contributivă, calculată pe baza contribuțiilor la sistemul de pensii.

Diferența, de aproximativ 18.000 de lei, este acoperită de stat și reprezintă partea necontributivă a pensiei. Datele citate arată că 5.875 de foști judecători și procurori beneficiază de acest tip de pensie.

În cazul parlamentarilor, pensia medie este de 6.285 de lei. Din valoarea totală, 3.554 de lei sunt suportați de la bugetul de stat, potrivit informațiilor publicate. Un număr de 856 de foști parlamentari beneficiază de această categorie de pensie specială.

Sistemul pensiilor speciale include și alte categorii profesionale. Aviatorii au o pensie medie de 13.179 de lei, potrivit datelor prezentate pentru luna septembrie.

Personalul auxiliar al instanțelor beneficiază de o pensie medie de 7.381 de lei. În același timp, foștii angajați ai Curții de Conturi au o pensie medie de 10.790 de lei.

Valorile sunt prezentate în datele statistice ale Casei de Pensii și evidențiază diferențele dintre categoriile de beneficiari ai pensiilor speciale. Cuantumul acestor pensii diferă în funcție de categoria profesională și de regulile aplicabile fiecărui sistem, potrivit newsweek.

În cazul pensionarilor ale căror venituri sunt calculate pe baza contribuțiilor, pensia medie a fost de 2.821 de lei. Potrivit datelor prezentate de Newsweek România, valoarea nu a înregistrat nicio creștere față de luna precedentă.

Pensia medie de invaliditate a ajuns la 1.071 de lei, cu 7 lei mai puțin decât în luna august. Această categorie de pensie este distinctă de pensia pentru limită de vârstă și se acordă în condițiile prevăzute de legislație.

Pensia medie de urmaș a fost de 1.525 de lei în septembrie, cu un leu peste nivelul din luna august. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, valoarea a crescut cu 11 lei.

Datele pentru luna septembrie prezintă atât nivelul pensiilor speciale, cât și valorile medii ale pensiilor din sistemul contributiv, oferind o imagine asupra diferențelor dintre veniturile lunare ale principalelor categorii de pensionari.