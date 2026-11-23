Casa de Avocatură Alexandru Mușătoiu din Timișoara a primit vineri, 20 noiembrie 2026, la gala Romanian Legal Awards găzduită de NORD Events, în București, premiul de excelență pentru practica de Dreptul Muncii (Employment). Este al treilea an consecutiv în care echipa timișoreană se numără printre laureații galei, după două titluri „Timișoara Law Firm of The Year”, obținute în 2024 și în 2025.

Prima distincție a venit la 20 septembrie 2024, la cea de-a șaptea ediție a galei, când cabinetul condus de avocatul Alexandru Mușătoiu a fost desemnat „Timișoara Law Firm of The Year 2024”. La 7 noiembrie 2025, aceeași echipă și-a reconfirmat titlul pentru al doilea an la rând.

Premiul din 2026 este de altă natură. Nu mai privește cabinetul în ansamblul său, ci o specializare anume, iar pentru mediul de afaceri diferența nu este una de nuanță: un titlu de firmă a anului vorbește despre reputație, pe când un premiu pentru o arie de practică arată unde anume se află expertiza.

În cadrul cabinetului, practica de dreptul muncii acoperă analiza contractelor și a deciziilor angajatorului, litigiile individuale, contestarea concedierilor, restructurările de personal și reprezentarea în fața instanțelor. Este un domeniu în care interesul economic al companiei și drepturile fundamentale ale salariatului se întâlnesc zilnic și în care o procedură greșită poate costa mai mult decât decizia pe care trebuia să o susțină.

Cel mai cunoscut dosar al echipei rămâne cazul IBM. O programatoare cu aproape zece ani de vechime la IBM România a obținut anularea concedierii disciplinare, reintegrarea pe post și plata drepturilor salariale cuvenite, printr-o hotărâre a Tribunalului Caraș-Severin menținută definitiv de Curtea de Apel Timișoara la 1 aprilie 2026.

Revenind public asupra speței cu două săptămâni înaintea galei, Alexandru Mușătoiu a insistat asupra a trei repere: respectarea procedurii disciplinare, descrierea concretă a faptelor imputate și obligația angajatorului de a-și justifica decizia. Concluzia sa privește orice angajator, indiferent de mărime: dimensiunea sau renumele unei companii nu pot ține locul dovezii că măsurile luate au fost legale.

Fondat la Timișoara în 2006, Cabinetul de Avocat Alexandru Mușătoiu a pornit de la dreptul civil și comercial, consultanța de afaceri și litigii și s-a extins treptat spre dreptul muncii, contenciosul administrativ și fiscal și executarea silită. Fondatorul are peste două decenii de practică, coordonează strategia juridică a cabinetului, inclusiv în litigiile complexe, și publică în mod constant comentarii despre legislație, jurisprudență și mediul de afaceri.

Alături de el lucrează Natalia Șerban, cu practică în dreptul muncii, drept administrativ și imobiliar, inclusiv în concedieri colective și cazuri de hărțuire la locul de muncă, și Filip Mircea, specializat în dreptul afacerilor, tranzacții comerciale, fiscalitate și insolvență. Denisa Bihari acoperă dreptul penal și contravențional, dreptul transporturilor și litigiile privind fondurile europene, iar Iulia Cerbu, dreptul familiei, drept comercial și malpraxisul medical. Relația cu clienții și activitatea curentă a biroului sunt coordonate de Viviana Marcu, Office Manager.

Romanian Legal Awards se desfășoară anual la București și reunește profesioniști ai dreptului și reprezentanți ai mediului de afaceri. Pentru o casă de avocatură din afara Capitalei, prezența pe lista laureaților trei ani la rând înseamnă recunoaștere la nivel național, dincolo de piața locală pe care s-a format.

În mesajul de mulțumire adresat organizatorilor și clienților, cabinetul a ținut să precizeze cui îi aparține distincția: oamenilor care au lucrat la dosare și clienților care le-au încredințat problemele lor juridice.