Românii din Germania trebuie să știe: ce modificări sunt pregătite pentru chirii, încălzire și ajutorul de locuință

De la 1 ianuarie 2027, chiriașii din Germania ar putea fi afectați de mai multe modificări legislative, care vizează ajutorul pentru locuință, costurile de încălzire, majorarea chiriilor și rezilierea contractelor. Aceste schimbări vor afecta și pe românii care muncesc în această țară.

Guvernul federal intenționează să revizuiască sistemul de acordare a sprijinului financiar cunoscut sub numele de Wohngeld, iar o parte dintre gospodăriile care beneficiază în prezent de această prestație riscă să piardă dreptul la ajutor.

În paralel, sunt pregătite schimbări care ar putea oferi chiriașilor noi instrumente pentru reducerea anumitor cheltuieli și o protecție suplimentară în situații precum acumularea restanțelor la plata chiriei.

Alte propuneri urmăresc să reglementeze mai strict costurile suplimentare pentru locuințele mobilate și să modifice condițiile în care proprietarii pot majora chiriile. Totuși, nu toate măsurile sunt definitive, iar unele dintre ele se află încă în procesul legislativ.

Guvernul german condus de Friedrich Merz intenționează să schimbe modul de calcul al ajutorului pentru locuință, o prestație destinată persoanelor cu venituri reduse, care au nevoie de sprijin pentru plata chiriei sau pentru acoperirea cheltuielilor aferente locuinței proprii.

Potrivit publicației germane Berliner Zeitung, la sfârșitul anului 2025, aproximativ 1,3 milioane de gospodării beneficiau de această prestație, valoarea medie a ajutorului fiind de 296 de euro pe lună. Datele Oficiului Federal de Statistică din Germania (Destatis) arată că pensionarii reprezintă o categorie importantă printre beneficiari.

În aproximativ 682.000 de gospodării, pensia sau o prestație de pensionare constituia principala sursă de venit. Dintre acestea, circa 581.000 erau gospodării formate dintr-o singură persoană, potrivit datelor statistice menționate.

Una dintre măsurile propuse pentru 1 ianuarie 2027 vizează renunțarea la majorarea planificată a ajutorului pentru locuință și reducerea componentei destinate acoperirii costurilor de încălzire. Pentru persoanele singure, suma luată în calcul pentru această componentă ar urma să scadă de la 96 la 48 de euro pe lună.

Estimările guvernului german indică faptul că aproximativ 381.000 de gospodării ar putea pierde dreptul la Wohngeld dacă modificările propuse vor fi adoptate. Dintre acestea, circa 143.000 ar putea deveni eligibile pentru alte prestații sociale, în timp ce aproximativ 238.000 ar putea rămâne fără un alt tip de sprijin financiar similar.

Potrivit estimărilor oficiale, reforma ar permite economisirea a aproximativ 1,5 miliarde de euro în 2027. Bundestagul a început examinarea proiectului la 8 octombrie 2026, însă noile prevederi nu au fost adoptate definitiv.

Pentru persoanele care primesc deja ajutor pentru locuință, proiectul prevede menținerea deciziilor de acordare existente până la expirarea perioadei pentru care a fost aprobat sprijinul. Astfel, beneficiarii nu ar urma să fie afectați imediat de o eventuală reducere a prestației ca urmare a intrării în vigoare a noilor reguli.

De exemplu, dacă o persoană a primit aprobarea pentru perioada noiembrie 2026 – octombrie 2027, cuantumul ajutorului ar urma, în principiu, să rămână neschimbat pe durata respectivă. În cazul unei noi cereri, evaluarea s-ar face potrivit regulilor în vigoare la momentul respectiv, dacă reforma va fi adoptată în forma propusă.

Un alt aspect important pentru persoanele care solicită Wohngeld este momentul depunerii documentelor. În general, prestația se acordă începând cu luna în care este înregistrată cererea, nu din ziua în care autoritatea competentă emite decizia.

Astfel, o persoană care depune solicitarea în octombrie poate primi ajutor pentru întreaga lună, chiar dacă dosarul este analizat și soluționat abia după câteva luni. Această regulă poate fi relevantă pentru cei care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, dar nu au transmis încă documentele necesare.

Acordarea efectivă a prestației și stabilirea cuantumului depind însă de îndeplinirea criteriilor legale și de rezultatul verificărilor efectuate de autoritatea competentă. Depunerea unei cereri nu garantează automat obținerea ajutorului.

O altă modificare relevantă pentru chiriași privește obligația proprietarilor de a instala echipamente care permit citirea de la distanță a consumului de căldură și apă caldă, în situațiile prevăzute de legislația germană și dacă nu se aplică o excepție.

Termenul prevăzut pentru adaptarea echipamentelor este 31 decembrie 2026. Printre dispozitivele vizate se numără repartitoarele de costuri pentru încălzire și contoarele de energie termică, utilizate pentru măsurarea consumului și repartizarea cheltuielilor între locatari.

Potrivit articolului 12 din regulamentul german privind costurile de încălzire (Heizkostenverordnung), în cazul în care proprietarul nu asigură echipamentele de citire la distanță cerute de lege, chiriașul poate beneficia de dreptul de a reduce cu 3% partea care îi revine din costurile de încălzire și apă caldă.

Efectele acestei prevederi ar putea deveni vizibile în deconturile aferente anului 2027, pe care chiriașii le primesc, de regulă, în 2028. Aplicarea reducerii depinde de situația concretă și de îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislație.

Pe lângă modificările privind ajutorul pentru locuință, guvernul german pregătește o reformă a legislației în domeniul închirierilor, cunoscută sub denumirea de „Miete II”. Una dintre propuneri vizează contractele cu chirii indexate la inflație, cunoscute în Germania sub numele de Indexmiete.

În prezent, aceste contracte permit ajustarea chiriei în funcție de evoluția indicelui relevant al prețurilor de consum. Potrivit proiectului de reformă, în regiunile desemnate de landuri, în cazul în care inflația depășește 3%, proprietarul ar putea lua în calcul doar jumătate din partea care depășește acest prag.

De exemplu, dacă inflația ajunge la 5%, majorarea chiriei ar putea fi limitată la 4%, în condițiile prevăzute de proiect. Măsura ar urma să se aplice în zonele pentru care ar fi introduse noile reguli, nu în mod automat pe întreg teritoriul Germaniei.

Proiectul de reformă include și modificări referitoare la persoanele care au acumulat datorii la plata chiriei. În prezent, achitarea restanțelor în termenul legal poate împiedica rezilierea imediată a contractului în anumite condiții, însă nu oferă întotdeauna protecție împotriva unei rezilieri cu respectarea termenului de preaviz.

Conform propunerii, plata integrală a datoriilor în intervalul prevăzut de lege ar putea permite evitarea și a unei astfel de rezilieri. Măsura ar extinde protecția chiriașilor care reușesc să își achite restanțele în condițiile stabilite de legislație.

Posibilitatea de a beneficia de această protecție suplimentară ar putea fi utilizată o singură dată în cadrul aceluiași contract de închiriere. Prevederea face parte din pachetul legislativ propus și poate suferi modificări înainte de adoptarea definitivă.

O altă direcție a reformei vizează închirierea locuințelor mobilate și modul în care sunt prezentate costurile suplimentare. Guvernul intenționează să oblige proprietarii să informeze clar chiriașii despre sumele percepute pentru mobilierul inclus în locuință.

Scopul propunerii este ca persoanele care semnează contracte de închiriere pentru locuințe mobilate să poată identifica mai ușor aceste cheltuieli. Transparența costurilor suplimentare ar urma să fie îmbunătățită prin prezentarea explicită a sumelor aferente mobilierului.

Măsura face parte din pachetul de modificări pregătite pentru piața închirierilor din Germania și vizează condițiile în care sunt stabilite și comunicate cheltuielile suportate de chiriași.

Reforma propusă include și o modificare a pragului valoric pentru utilizarea procedurii simplificate de decontare a costurilor de modernizare. Suma maximă ar urma să crească de la 10.000 la 20.000 de euro pentru fiecare locuință.

Schimbarea ar modifica limita până la care proprietarii ar putea recurge la această procedură pentru lucrările de modernizare. Prevederea este inclusă în același pachet legislativ care vizează chiriile indexate la inflație, protecția chiriașilor cu restanțe și transparența costurilor pentru locuințele mobilate.

Aceste propuneri se află încă în procesul legislativ. Forma finală a măsurilor și condițiile exacte de aplicare depind de evoluția procedurii de adoptare a reformei, potrivit celor relatate de ziarulromanesc.de.